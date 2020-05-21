بعد تهريبه بطريقة هوليودية.. اليابان تأمل في تسلم مهربيً كارلوس غصن

أعلنت نيابة طوكيو الخميس (21 مايو/ أيار 2020) أنها تعد طلباً رسمياً لتسليمها رجلين أُوقفا الأربعاء في الولايات المتحدة بشبهة مساعدة قطب صناعة السيارات السابق اللبناني كارلوس غصن على الهرب من القضاء الياباني في نهاية 2019. وقالت نيابة طوكيو في بيان مقتضب "نقوم بالاستعدادات لطلب تسليمهما بسرعة".

وكان مايكل تايلور (59 عاماً) وابنه بيتر تايلور (27 عاماً) قد أُوقفا الأربعاء في الولايات المتحدة بطلب من اليابان ومثلا أمام قاض فدرالي في بوسطن أبلغهما بالمراحل التالية للإجراءات وقرر إبقائهما موقوفين. من جانبها أعلنت وزارة العدل الأمريكية لوكالة فرانس برس توقيف الرجلين فجر الأربعاء في مدينة هارفرد في ولاية ماساتشوسيتس، بشبهة مساعدة غصن على الهرب عبر إخفائه بصندوق أداة موسيقية.

وكان مايكل تايلور يعمل في القوات الخاصة الأمريكية في الماضي وانتقل للعمل في الشركات الأمنية الخاصة. وقد مثل برفقة ابنه أمام قاض فدرالي في بوسطن عبر الفيديو، ويرتدي كل منهما البزة البرتقالية الخاصة بالمعتقلين وقناعاً صحياً واقياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ما أن وصل الهارب كارلوس غصن إلى لبنان حتى قدم نفسه على أنه ضحية "مؤامرة" وأكد أنه لم يكن لديه "خيارات أخرى" سوى الهرب من قضاء "منحاز".

"مجازفة كبيرة"

ولدى اليابان مهلة 45 يوماً لتوجيه طلب تسليمهما رسمياً إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية، وعندها يمكن للمشتبه بهما الطعن في الطلب قضائياً. وأوضح القاضي دونالد كابيل أنهما يستطيعان طلب الإفراج عنهما بكفالة حتى ذلك الحين. وبانتظار ذلك "يبقيان موقوفين". فيما قال المدعون العامون إن الإفراج عن الرجلين هو "مجازفة كبيرة" لأنهما قد يهربان.

وأُوقف بيتر تايلور بينما كان يستعد للسفر إلى لبنان حيث يقيم الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز". ولا تربط اتفاقية لاسترداد المطلوبين بين لبنان واليابان. ورداً على سؤال، اكتفى محاميهما بول كيلي بالقول إن "ملفهما أكثر تعقيداً مما يبدو".

وتتهم طوكيو الرجلين ومعهما اللبناني جورج أنطوان الزايك بمساعدة كارلوس غصن على الهرب من القضاء الياباني في عملية جرت في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

مشاهدة الفيديو 10:43 شارك غصن يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعي العام الياباني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VueN كارلوس غصن يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعي العام الياباني بشأن توقيفه

ورجل الأعمال المتهم بمخالفات مالية ويحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وكان يخضع لحرية مشروطة مع منعه من مغادرة اليابان، عندما فر من الأرخبيل. وما أن وصل إلى لبنان حتى قدم نفسه على أنه ضحية "مؤامرة" وأكد أنه لم يكن لديه "خيارات أخرى" سوى الهرب من قضاء "منحاز".

وردا على أسئلة مرات عدة عن ظروف فراره، رفض غصن كشف أي معلومات. لكن الوثائق القضائية الأمريكية تتضمن تفاصيل هذه العملية.

هرب دراماتيكي

وتفيد هذه الوثائق أن بيتر تايلور زار اليابان ثلاث مرات في الأشهر التي سبقت العملية والتقى كارلوس غصن سبع مرات. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر، استأجر غرفة في فندق غراند هيات في طوكيو حيث التقاه غصن. وتناقش الرجلان لساعة كما كشفت كاميرات مراقبة المبنى.

وفي اليوم التالي وصل مايكل تايلور وجورج أنطوان الزايك إلى مطار كانساي بالقرب من أوساكا في غرب طوكيو، على متن طائرة خاصة قادمة من دبي. وكانا يحملان صناديق سوداء تشبه تلك المخصصة للأدوات الموسيقية وقالا لموظفي المطار إنهما موسيقيان.

مشاهدة الفيديو 02:02 شارك هروب غصن من اليابان..350 ألف $ من أوساكا لبيروت والدفع من دبي! #مسائيةDW_ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3W1vW هروب غصن من اليابان.. تذكرة هروب بـ 350 ألف دولار من أوساكا لبيروت والدفع من دبي!

وبعدما وضعا الصناديق في فندق المطار، توجها إلى طوكيو بالقطار. وخلال رحلتهما هذه عاد كارلوس غصن إلى فندق غراند هيات وتوجه مباشرة إلى غرفة بيتر تايلور لتبديل ملابسه. والتقى الرجال الأربعة بعد ذلك في هذا الفندق.

وسافر بيتر تايلور بمفرده بالطائرة إلى الصين، بينما عاد الثلاثة الآخرون إلى فندق مطار كانساي حيث وضعت الصناديق. وتكشف كاميرات المراقبة أن مايكل تايلور وجورج أنطوان الزايك فقط غادرا الفندق ومعهما الصناديق الثقيلة.

وأفادت وثائق القضاء أنه "لا لقطات لكارلوس غصن وهو يغادر الغرفة. في الواقع كان مختبئاً في الصناديق".

في المطار، تمكن الرجلان من إخراج أمتعتهما بدون مراقبة أمنية كما هي القواعد المطبقة للطائرات الخاصة. وقد توجهوا إلى تركيا ومنها إلى لبنان.

وكان القضاء الياباني قد أصدر في 30 كانون الثاني/ يناير مذكرات توقيف بحق غصن وشركائه المفترضين الثلاثة.

وعاد بيتر تايلور إلى بوسطن في 22 آذار/ مارس وطلبت اليابان من الولايات المتحدة توقيفه بموجب اتفاقية تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ، رويترز)