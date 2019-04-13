 بعد تهديد عصابات إجرامية عربية.. رالف غضبان تحت حماية الشرطة | سياسة واقتصاد | DW | 08.05.2019

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سياسة واقتصاد

بعد تهديد عصابات إجرامية عربية.. رالف غضبان تحت حماية الشرطة

تعرض الباحث الاجتماعي د. رالف غضبان من أصل لبناني إلى تهديدات خطيرة بالقتل بسبب انتقاداته للعصابات العربية في ألمانيا والتي يصفها بـ "العشائر"، مما اضطره لتقديم شكوى جنائية، ويعيش الآن تحت حماية الشرطة. فهل هو في مأمن؟

Deutschland, Berlin: Razzia gegen Clan-Mitglied wegen Verstoß gegen Waffengesetz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

يشتهر الدكتور رالف غضبان، الباحث الاجتماعي والخبير في قضايا الهجرة المقيم في برلين، وهو من أصل لبناني، حيث يعمل باحثاً حول "الحالة الاجتماعية بين عرب ألمانيا"، بانتقاداته المباشرة لما يطلق عليهم اسم "العشائر الإجرامية العربية في ألمانيا". ويصرّ على أن هذه العصابات العربية ترتكز على تكوينها العشائري.

 وفي أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي، نشر د.غضبان كتاباً يحمل عنوان "العشائر العربية - الخطر المستهان به"  يتهم فيه إلى جانب العديد من الأمور أعضاء العشيرة المتورطين بالجرائم بمعاملة ألمانيا بأنها "مجتمع للنهب". فهو يرى أنهم يستغلون عمداً الثغرات القانونية في دولة القانون فيما يتعلق بالمعاملات غير المشروعة. إذ أن أبرز الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات هي الدعارة، والسرقة، والمخدرات، والابتزاز وغسيل الأموال والتهريب. بحسب ما نشره موقع "نيو زوريخر تسايتونغ".

11.10.2012 DW QUADRIGA Ralph Ghadban

د. رالف غضبان

والجدير بالذكر أن نشاط هذه العصابات العربية أو كما يطلق عليهم أيضاً مجموعة "المحلمية"، نسبة إلى مجموعة عرقية من القبائل القديمة التي سكنت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا ثم هاجرت إلى لبنان ومن ثم هاجرت إلى ألمانيا، لم يعد سراً وخصوصاً بعد عملية السطو الشهيرة للعملة الذهبية.

ففي فجر يوم 27 آاذار/ مارس عام 2018، تعرض متحف "بوده" في العاصمة الألمانية لعملية سطو، حيث تمكن اللصوص، الذين ينتمون إلى تلك العصابات، "العشائر" العربية، من اقتحام المتحف الذي يقع مقابل منزل المستشارة أنغيلا ميركل وسط العاصمة الألمانية وسرقة العملة الذهبية التذكارية التي يبلغ وزنها 100 كيلوغراماً من الذهب الخالص، والتي قدرت آنذاك  بنحو 4 ملايين يورو، وتحمل على أحد وجهيها صورة لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

Deutschland Größte Goldmünze der Welt (picture-alliance/dpa/H. K. Techt)

العملة الذهبية

بعد ذلك قامت الشرطة الألمانية في برلين بالعديد من المداهمات وبحسب د. غضبان الذي وصل إلى ألمانيا في سبعينيات القرن الماضي كلاجئ هرباً من الحرب الأهلية المندلعة آنذاك في لبنان، ودرس العلوم السياسية في ألمانيا، أن "هذه العشائر عاشت لسنوات وهي تمارس الجريمة المنظمة دون عوائق، لكن عملية المتحف أدت إلى تسليط الضوء عليها، فقامت الشرطة بالضغط عليها ونشر التوتر في صفوفها. لم تتمكن السلطات من االسيطرة عليها بعد، فهي أخطر بكثير من السابق، خصوصاً بسبب حشرها في الزاوية".

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ألمانيا: حملات المداهمة ضد العصابات

ما الذي أثار غضبهم؟

منذ حوالي نصف عام، أثار كتابه "العشائر العربية - الخطر المستهان به" نقاشات كبيرة في وسائل الإعلام الألمانية، غير أنه لم يتلق أي رد فعل من "العشائر اللبنانية"، وخاصة في منطقة الرور وفي برلين. ومع ذلك، يتعرض الآن د.غضبان لموجة غضب وكراهية وتهديدات بالقتل بعد مقابلة تلفزيونية أجريت معه على إحدى القنوات اللبنانية، ناقش فيها ما جاء في كتابه. فأصدرت "جمعية اتحاد العائلات الكوردية اللبنانية" بياناً على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تستنكر كل ما جاء في المقابلة وتصف كلامه بـ"الافتراءات والأكاذيب مع وعيد بحق الرد على ذلك "بالطرق القانونية".

ووفقاً لتقدير د. غضبان، هناك سببان يجعلان المقابلة باللغة العربية تسبب كل ذلك الغضب والحقد، الأول هو أنه "لم يقرأ أي شخص من العشائر الكتاب الذي نُشر باللغة الألمانية.. إذ أنه لا يهمهم. والسبب الثاني هو أنني قد تحدثت باللغة العربية عن الكتاب، إضافة إلى أن المقابلة قد بُثت في لبنان، فإني بذلك قد مسست شرفهم القبلي. إذ لا يمكن أن يقبل زعماء العشائر النقد". بحسب ما نشره موقع "فوكس" الألماني.

وعلى الرغم من التهديدات الخطيرة التي تلقاها على حياته، إلا أن د. غضبان ليس خائفاً بحسب ما قال: "بالطبع أنا آخذ التهديدات على محمل الجد، ولهذا السبب تقدمت بشكوى جنائية". ويضيف: "لكنني لست خائفاً". أما في الوقت الحالي وبعد تقديمه الشكوى الجنائية، يعيش د.رالف غضبان تحت حماية الشرطة التي ترافقه معظم الأوقات.

ومن جهتها، ترى الشرطة الألمانية أن ظاهرة العصابات العربية في ألمانيا هي دليل صارخ على فشل الاندماج بالنسبة لفئات من الشباب أو العائلات التي ينتمون إليها. في نفس الوقت هناك انتقادات عديدة توجه للدولة بسبب تجاهل جرائم هذه العصابات لعقود طويلة والسكوت عنهم، ما جعل نمو نشاط هذه العصابات ممكنا من جيل لآخر.

جدير بالذكر، أن السلطات القضائية الألمانية بدأت منذ حوالي سنة تسليط الضوء على نشاط هذه العصابات بشكل واسع وعلى نطاق عموم ألمانيا، حيث تشن الشرطة وبشكل مستمر مداهمات على بيوت ومتاجر ومقاهي ومطاعم تعود لأفراد العاصابات العربية في مسعى لتوفير أدلة قانونية لاعتقال كبار الرؤوس فيها. كما صادرت الشرطة لحد الآن عقارات وسيارات فاهرة بقيمة تتجاوز عشرات الملايين يورو.

ر.ض

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


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