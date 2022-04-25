 بعد تهديدات ماسك.. تويتر: نحذف مليون حساب وهمي يومياً | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

بعد تهديدات ماسك.. تويتر: نحذف مليون حساب وهمي يومياً

قالت إدارة تويتر إنها تحذف أكثر من مليون حساب وهمي كل يوم، بعد تهديدات إيلون ماسك بوقف صفقة الاستحواذ على المنصة بسبب انتقادات توجه لها بالعجز عن مواجهة الحسابات الوهمية.

إيلون ماسك -تويتر

إيلون ماسك قريب من شراء تويتر لكن الحسابات الوهمية لا تزال تزعجه

أبلغ مسؤولون تنفيذيوين في تويتر الصحفيين اليوم الخميس ( السابع من يوليو/تموز 2022) بأنه يتم حذف أكثر من مليون حساب وهمي من تويتر كل يوم، مما يلقي الضوء على الجهود المبذولة للحد من المستخدمين الآليين بعد أن طالب الملياردير إيلون ماسك بمزيد من التفاصيل من شركة التواصل الاجتماعي.

مختارات

أعرب سياسيون ألمان عن مخاوفهم من تصاعد خطاب الكراهية على موقع تويتر بعد أن أصبح بحوزة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ورغم أن الأخير تعهد بـ"تعزيز الحرية" على الموقع، إلا أن الألمان قلقون من تركز "السلطة" بيد شخص واحد.

بمبلغ قيمته 44 مليار دولار قدم إيلون ماسك عرضا لشراء شركة تويتر. لكن أغنى رجل في العالم علّق عرضه مؤقتا بانتظار تفاصيل لم يتم حسمها بشأن نسبة الحسابات الوهمية والمزيفة على الموقع، ليتراجع سهم تويتر بنسبة بلغت خمس قيمته.

تأتي هذه الإفادة بعد أن هدد ماسك بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من خمسة في المئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك سابقا إن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي "التغلب على الحسابات الآلية والوهمية".

وكان إيلون ماسك قد صرح قبل أيام إنه مازالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها بشأن عرضه للاستحواذ على تويتر، بما في ذلك عدد المستخدمين الزائفين على الموقع وتجميع الجزء المتعلق بأدوات الدين في الصفقة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت الشركة مجددا أن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من خمسة بالمئة من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.

وقال تويتر إن المراجعين البشريين يفحصون يدويا آلاف الحسابات بشكل عشوائي ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.

وقالت الشركة إنها لا تعتقد أن تقدير حجم مثل هذه الحسابات يمكن أن يتم خارجيا لأنه سيتطلب معلومات خاصة، لكنها رفضت التعليق على نوع البيانات التي ستوفرها لماسك.

ع.ا/أ.ح ( رويترز)

  • Huda Kattan - London Fashion Week 2016 (picture alliance/empics/I. West)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    هدى قطان

    اسمها الذي تشتهر به على مواقع التواصل الإجتماعي وتحمله المواد التجميلية ومستحضرات التجميل يعرفه الجميع: HudaBeauty. لديها أكثر من 20 مليون متابع على تطبيق انستغرام. هدى قطان، تدربت في مدينة هوليوود لتستقر في دبي أخيرا. خبرتها في الجمال وارشاداتها من خلال الفيديوهات التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكسبها شهرة واسعة وجعلها تتربع على قائمة النساء الأكثر تأثيرا في هذا المجال.

  • Joelle Mardinian (Getty Images for Piaget/D. Arthur)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    جويل ماردينيان

    كان برنامج "JoelleShow" الخطوة الأولى لجويل ماردينيان نحو الشهرة. جويل التي صار اسمها رمزا للجمال والتجميل، تمكنت من أن تصبح رائدة أعمال ناجحة. فهي تملك الآن مراكز التجميل "Maison de Joelle" وعيادات التجميل " ClinicaJoelle " كما أطلقت مؤخرًا مجموعتها الخاصة من منتجات التجميل" JoelleParis".

  • Instagram Screenshot - Haylatv (Instagram/Haylatv)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    هيلا الغزال

    هي نجمة في موقع يوتيوب، ومؤسسة HaylaTV؛ هيلا الغزال. لها 21 عاماً وتقيم في إمارة دبي، قد أطلقت قناتها الإعلامية المتخصصة في أسلوب الحياة على موقع يوتيوب في يونيو/ حزيران 2013، واستطاعت أن تجذب لها الكثير من المشاهدات والمشاركين الذين بلغ عددهم نحو 3.8 مليون مشترك. كما أسست" HaylaCouture"، وهو متجر ثياب خاص بالعرائس والسهرات.

  • Instagram Screenshot - Manalalalem (Instagram/Manalalalem)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    منال العالم

    أطباقها سحرت رواد موقع الانستغرام، وصارت اسما على مسمى: منال العالم. حيث يتابعها الكثير من رواد هذا العالم شاهدا لها باحترافيتها في الطبخ وتحضير الأطباق. تنشر منال مقاطع مصورة عن أطباق عربية وشرق أوسطية عبر قناتها على يوتيوب التي تضم أكثر من سبعمائة ألف مشترك. وتؤلف كتبا في مجال تخصصها هذا.

  • Filmfestival Venedig - Noha Nabil (Getty Images for Jaeger-LeCoultre/P. le Segretain)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    نهى نبيل

    بدأت مدونتها الإلكترونية Nohastyle في عام 2009. فلاقت استحسانا كبيرا وتزايد عدد متتبعيها تدريجيا لتصير من النساء الأكثر شهرة على الانستغرام. نهى نبيل، بدأت في مجال البرامج التلفزيونية في الكويت وهي ابنة 9 سنوات. حصلت في عام 2008 على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، وانتقلت إلى أميركا حيث تمكنت من الحصول على درجة الماجستير. وهناك اكتشفت حبها لصناعة الموضة.

  • Darine Al Bayed (Getty Images/I. Gavan)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    دارين البايض

    يتابعها أكثر من 4 ملايين شخص عبر تطبيق انستغرام. اختارت أن تؤلف مقاطع تسجيلات مرئية مضحكة ومرحة، تتألف من حوارات تمثيلية بين الرجال والنساء. دارين البايض، تقيم في المملكة العربية السعودية. وتعد من أهم نجوم قناة موقع يوتيوب الهزلية HowaWaHeya.

  • Instagram Screenshot - taimalfalasi (Instagram/taimalfalasi)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    تيم الفلاسي

    تيم الفلاسي، عرفت ببرنامجها الإذاعي TaimShow ، شخصية شهيرة في الإعلام الإلكتروني. هي خريجة تخصص الاتصالات المرئية من جامعة زايد، يصل عدد متابعيها إلى 2.4 مليون شخص عبر تطبيق انستغرام، و 512,149 مشارك على موقع يوتيوب.

  • YouTube Screenshot - Njoud (YouTube/Njoud)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    نجود الشمري

    تملك نجود الشمري شعبية كبيرة في انستغرام، تركز تدويناتها في الغالب على حياتها الخاصة والسفر والكوميديا. هي من بين مدونات "أسلوب حياة" المشهورات عربيا، وتقيم في الإمارات حالياً. أغلب مقاطع الفيديو التي تنشرها نجود، تكون إلى جانب أخيها موها، الذي يدير قناة ناجحة في يوتيوب أيضا.

  • Screenshot Instagram Sondos Alqattan (Instagram/sondos_aq)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    سندس القطان

    اشتهرت بتخليها عن وظيفتها عام 2006، لتدخل مجال الأزياء والموضة. ومنذ ذلك الحين وسندس تعمل كخبيرة تجميل. شهرتها ساعدتها لتؤسس منتجاتها الخاصة من العطور التي تحمل اسمها، وتباع عبر منصة الموضةboutiqaat.com.

  • Screenshot YouTube NORA BO AWADH (YouTube/NORA BO AWADH)

    أكثر 10 نساء عربيات مؤثرات في مواقع التواصل الإجتماعي

    نورة بوعوض

    بعد 10 شهور من إطلاق قناتها على يوتيوب، شوهدت نورة أكثر من 3 مليون مرة. نورة بوعوض واحدة من تعد أهم خبيرات التجميل في السعودية. شهرتها أكسبتها الكثير من المتابعين، وصارت اليوم تقيم حصصاً تدريبية للنساء في أنحاء المنطقة، ولكل المهتمين بشؤون الموضة. مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Tuebingen 01.09.2020 Tesla-Chef Elon Musk mit Maske zu Fuss unterwegs im Technologiepark in Tuebingen beim der Biopharma-Unternehmen Curevac, umringt von Fans und Medien. FOTO: ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx | Verwendung weltweit

ماسك يحول تويتر إلى شركة خاصة باتفاق قيمته 44 مليار دولار 25.04.2022

فاز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم. البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة وهذا موقف ترامب من العودة إلى تويتر.

Bild darf nur im Kontext der Serie How to debunk disinformation verwendet werden! *** Trolls und Bots

DW تتقصى الحقائق - كيفية اكتشاف الحسابات المزيفة والمتصيدين الإلكترونيين 16.01.2022

في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.