 بعد تهديدات بوتين.. ما مدى قدرة أوروبا على مواجهة هجوم نووي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.09.2022

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سياسة واقتصاد

بعد تهديدات بوتين.. ما مدى قدرة أوروبا على مواجهة هجوم نووي؟

أعادت تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاطر استخدام السلاح النووي إلى الواجهة. ما مدى قدرة أوروبا على مواجهة أي هجوم محتمل بأسلحة نووية؟ وهل يحظى الناتو بالحماية في حال تعرضه لمثل هذا الهجوم؟

انفجار القنبلة الذرية الفرنسية عام 1971 بالقرب من جزيرة موروروا حيث تبدو السحابة التي تشكلت جراء ذلك

التفجيرات النووية التي يُطلق عليها "سحابة الفطر" تعطي تصورا عن تبعات هذه التفجيرات ومخاطرها

في خطابه المتلفز يوم الأربعاء الماضي الواقع في 28 سبتمبر/ أيلول 2022، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلامه  للشعب الروسي، قائلا: "أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضا وسائل تدمير مختلفة، وبعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو". وأضاف "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا، هذا ليس خداعا. أولئك الذين يحاولون ابتزازنا  بالأسلحة النووية  يتعين أن يعرفوا أن الرياح يمكن أن تتحول ضدهم". 

مختارات

وفي رده على هذا، أشار الكولونيل المتقاعد في الجيش الألماني فولفجانج ريختر إلى أنه منذ بداية الحرب، "سمعنا بشكل متكرر مثل هذه التحذيرات التي يمكن تفسيرها على أنها تهديد باستخدام الأسلحة النووية". وفي مقابلة مع DW، قال ريختر بأن "الهدف من وراء هذه التهديدات بعث رسالة إلى الدول الغربية مفادها: إذا تدخلتم في الحرب أو هاجمتم أراض روسية، فمن المرجح كثيرا شن هجوم نووي".

وأضاف ريختر، الباحث البارز في شؤون الأمن الدولي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن العقيدة الروسية تشير إلى حالتين فقط تجيزان استخدام السلاح النووي، قائلا: "الحالة الأولى تتمثل في تعرض روسيا نفسها لهجوم بالأسلحة النووية أو بأسلحة دمار شامل أخرى، أما في الحالة الثانية فيجوز استخدام هذا السلاح عندما يكون وجود الدولة الروسية وبقائها على المحك". وقال الباحث إنه لا يوجد أساس في القانون الدولي يؤكد الزعم بأن الدفاع عن روسيا  يشمل نشر أسلحة نووية للدفاع عن الأراضي التي تقول موسكو أنها تحتلها داخل أوكرانيا.

قاعدة بوشل الجوية الألمانية حيث تتمركز طائرات تورنادو القادرة على حمل رؤوس نووية

قاعدة بوشل الجوية الألمانية حيث تتمركز طائرات من طراز "تورنادو" قادرة على حمل قنابل نووية

سيكولوجية الردع

وبدت نبرة روز غوتيمولر، النائبة السابقة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أقل تفاؤلا. ففي مقابلة مع "بي بي سي"، قالت إنه يصعب التكهن بما قد يُقدم عليه الروس، مضيفة: "قد تشمل (تحركاتهم) استخدام أسلحة الدمار الشامل". وتمتلك روسيا أكثر من 6300 رأس حربي تمثل أكبر ترسانة نووية في العالم، فيما تعد الولايات المتحدة أكبر قوة نووية داخل حلف الناتو بحوالي 5800 رأس نووي. ويعتقد أن فرنسا تمتلك 300 رأس حربي والمملكة المتحدة قرابة 215 رأسا، فيما يكتنف الأمر الكثير من الغموض حيث تحافظ الدول النووية على السرية التامة عندما يتعلق الأمر بترسانتها النووية. يشار إلى دول أوروبية تحظى بما يُعرف بـ "مظلة الولايات المتحدة النووية" التي تقوم على افتراض بان أي عدو لن يجرؤ على مهاجمة دول الناتو بأسلحة نووية لأنه يتعين عليه توقع هجوم نووي مضاد. لكن بدون هذه المظلة، فلن تتمكن دول أوروبية من صد أي هجوم نووي عسكري.

وفي ذلك، تمتلك الدول النووية داخل حلف الناتو أنواعا مختلفة من الردع إذ تعتمد فرنسا وبريطانيا على ما يُطلق عليه "الحد الأدنى من الردع" حيث لا تفترض الدولتان تبادلا لضربات نووية خلال أيام، لكنهما تعتقدان بأنهما قادرتان على الردع أو حتى وقف أي هجوم نووي  عن طريق "إطلاق طلقة تحذيرية فرنسية على أساس أنها ستكون كافية". في المقابل، يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون إمكانية نشوب "حرب نووية محددة" حتى من الناحية النظرية ما يتطلب الاحتفاظ بأسلحة ذات قدرة تفجيرية منخفضة. ويؤكد الخبراء على أن أي استخدام لسلاح نووي يعد انتهاكا للقانون الدولي، لكن من الناحية النظرية، ثمة استثناءات كشن هجوم نووي محدود على سفينة حربية في عرض البحر.

طائرة مقاتلة ألمانية من طراز تورنادو - أكتوبر 2018

طائرة مقاتلة ألمانية من طراز "تورنادو" خلال التدريب على استخدام السلاح النووي

ماذا عن الردع الألماني؟

وفيما يتعلق بمساهمة ألمانيا في قدرات الردع النووي الأوروبية، فيشمل ذلك المقاتلات من طراز "تورنادو" والمتمركزة في قاعدة "بوشل" الجوية في ولاية راينلاند بفالس إذ تنص حالة الطوارئ على شن هجوم عن طريق المقاتلات المحملة بأسلحة نووية أمريكية وعلى متنها أطقم ألمانية.  يشار إلى أنه يُجرى تدريب الطيارين الألمان على إسقاط دمى كقنبلة نووية أمريكية مرة واحدة على الأقل كل عام. كذلك تشترك هولندا وبلجيكا وإيطاليا فيما يُعرف بـ "ترتيبات المشاركة النووية" التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بعض دول في حلف الناتو إذ يقال أن لدى الولايات المتحدة حوالي 150 قنبلة نووية موجودة في خمس دول ضمن الناتو.

وفي ذلك، قال بيتر رودولف، الخبير في الشؤون السياسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن هذه القنابل "بقايا لحقبة ماضية ما يعني أن أهميتها العسكرية باتت ضئيلة في الوقت الحالي. ومن أجل استخدامها، يتعين القضاء في بادي الأمر على دفاعات العدو الجوية ما يتطلب الانخراط في حرب كبيرة".

الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون خلال الاحتفال بالغواصة سوفران - 12 يوليو 2019

فرنسا تكشف عن غواصة "سوفران" الجديدة التي تعد أول غواصات هجومية نووية من الجيل الجديد

ترتيبات المشاركة النووية؟

من جانبه، اكد المستشار أولاف شولتش على أن   مساهمة ألمانيا في الردع النووي  ليست قضية مطروحة للنقاش رغم أن مفهوم "المشاركة النووية" قد أثار انتقادات داخل الائتلاف الحاكم. وبهذا الخصوص أعلنت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت الاثنين الماضي أن ألمانيا ستستبدل بعض مقاتلاتها القديمة من طراز "تورنادو" بمقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف -35 " القادرة على حمل أسلحة نووية. وتزايدت التوقعات بقرب إتمام هذه الصفقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى مراقبون أن "المشاركة النووية" يُنظر إليها باعتبارها تحمل في طياتها "رمزا سياسيا" وكان لها أهمية أكبر بالنسبة لألمانيا إبان الحرب الباردة مقارنة بالوقت الراهن. فخلال حقبة حلف وارسو، كانت ألمانيا في قلب أي صراع مسلح قد ينشب مع حلف الناتو، لكن "المشاركة النووية" اتاحت الفرصة للحكومة الألمانية في بون لممارسة تأثير ولو بشكل محدود على الاستراتيجية النووية للتحالف.

Infografik - Stockpiles of nuclear warheads worldwide - AR

من يصدر قرار استخدام السلاح النووي؟

الرئيس الأمريكي هو وحده المخول بإصدار قرار استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية موجودة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا فيما يتعين على هذه الدول الموافقة على إلقاء القنابل بواسطة مقاتلاتها، لكن قبل ذلك يتعين مشاورة أعضاء حلف الناتو الآخرين داخل "مجلس شمال الأطلسي" الذي يعد أعلى هيئة منوط بها في  اتخاذ القرار السياسي في الحلف. 

وفي فرنسا، فإن الرئيس هو المسؤول الوحيد الذي يقع على عاتقه اتخاذ قرار باستخدام السلاح النووي وكذلك في بريطانيا فإن القرار يصدره فقط رئيس الوزراء فيما تعد المراكز الثلاثة لاتخاذ القرار بشأن السلاح النووي عنصرا هاما للردع في أوروبا، لأن من شأنها دفع أي عدو إلى التفكير مجددا في كيف سيكون رد فعل الناتو قبل قيامه بشن أي هجوم نووي.

الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا

يشار إلى أن تهديد روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحات المعارك ليس بالجديد خاصة وان روسيا تمتلك مثل هذه الأسلحة المشابهة لما تمتلكه الولايات المتحدة. وفي ذلك، قال الخبير في الشؤون السياسية، بيتر رودولف، "بادئ ذي بدء فإن التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي ذات وظيفة سياسية. إنها تعد رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها عدم التدخل في أوكرانيا بما يتجاوز حدا بعينه".

الجدير بالذكر أنه منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، هدد الرئيس الروسي مرات عدة باستخدام الأسلحة النووية، خاصة الأسلحة النووية التكتيكية ذات القوة التفجيرية المنخفضة. ويمكن حساب القوة التفجيرية لمثل هذه الأسلحة بأنها تعادل واحد من خمسين القوة التفجيرية للقنبلة الذرية التي دمرت هيروشيما عام 1945.

ضابط روسي يمر بالقرب من صاروخ كروز الأرضي مع قاذفته بالقرب من موسكو- 23 يناير 2019

تمتلك روسيا خيارات وسائل عدة لاستخدام السلاح النووي منها صاروخ كروز القادر على حمل رؤوس نووية

لكن الكولونيل ريختر يقلل من إمكانية قيام روسيا بتوجيه ضربة نووية، مضيفا "إذا قامت روسيا بكسر المحرمات النووية القائمة منذ عام 1945، فإنها ستصبح في هذه الحالة دولة معزولة ومنبوذة في جميع أنحاء العالم فيما سيفقد بوتين جميع حلفائه بما في ذلك الصين." وقال إن الأمر لن يتوقف على ذلك فحسب بل سينجم عن أي هجوم نووي قد يشنه بوتين "عواقب لا حصر لها تتعلق ببقاء الاتحاد الروسي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

ويشير ريختر إلى أن نشوب حرب نووية مع الناتو يعد أمرا غير مرجح الحدوث، مضيفا "لن تستطيع روسيا تحقيق أي فوز بعد كل ذلك إذ أن (اي هجوم نووي) سيؤدي إلى تبادل التدمير. وأعتقد أنه ما زالت هناك أصوات عقلانية داخل الكرملين". يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجّه تحذيرا لنظيره الروسي  من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية حيث قال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي إس:  "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية".

أندرياس نول وفولكر ويتنغ /  م ع

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


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