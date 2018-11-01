 بعد تنكره في زي عربي يحمل قنابل .. نجم بايرن يعتذر! | أخبار | DW | 01.11.2018

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أخبار

بعد تنكره في زي عربي يحمل قنابل .. نجم بايرن يعتذر!

أراد لاعبو بايرن ميونيخ الاحتفال بالهالوين، الذي يتنكر فيه الناس بارتداء أزياء غريبة وعجيبة. فارتدى بعضهم زي "مصاص الدماء" والبعض أقنعة مخيفة إلا أن البرازيلي رافينيا ذهب بعيدا في تنكره، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.

Rafinha (picture-alliance/dpa)

نجم فريق بايرن ميونيخ ومدافعه البرازيلي رافينيا.

اعتذر المدافع البرازيلي رافينيا (33 عاما)، نجم بايرن ميونيخ الألماني، عن تنكره المثير للجدل احتفالا بمناسبة "الهالوين". وكتب رافينيا في حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الهالوين احتفالية مخيفة مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي إغضاب أو إيذاء مشاعر أي شخص، من خلال تنكري".

وكان بعض لاعبي بايرن ميونيخ قد احتفلوا بالهالوين مساء أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في أحد النوادي الليلية في ميونيخ وارتدوا على حسب ما هو معتاد في الهالوين ملابس غريبة. فارتدى ساندرو فاغنر ملابس "الرجل الخفاش" وارتدى غوريستكا ملابس "مصاص الدماء"، وارتدى غيرهما أقنعة مرعبة الشكل، حسب ما ذكر موقع "فيلت".

غير أن رافينيا بالغ في الأمر عندما ارتدى الزي العربي الخليجي مع نظارة سوداء، حاملا في يده علبتين كتب عليهما "احترس" ويخرج منهما فتيل على أن بهما قنبلتان، ما أثار غضبا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا من المستخدمين العرب.

وقام النادي واللاعب بحذف الصورة التي انتشرت في مواقع الانترنت. وقدم اللاعب اعتذاره كما أشرنا في بداية الخبر.

ص.ش/أ.ح

  • Dangerous eye-catcher

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عين مرعبة

    نظرة مخيفة، أليس كذلك؟ يمكن لعشاق الهالوين شراء العدسات المخيفة أو حتى المضحكة من المتاجر أو عبر الإنترنت. بعض هذه العدسات تُقتنى بوصفة طبية، لكنها عموما توجد في المتاجر وبكل الأحجام والألوان. لكن بعض هذه العدسات قد لا تناسب العين، ما قد يسبب خدشا أو ضررا بها.

  • Help, eye'm suffocating!

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النجدة، أنا أختنق!

    استعمال العدسات قد يكون شيئاً ممتعا، لكن إحاطتها بمسام العين، يمنعها من التقاط كميات كافية من الأكسجين. في هذا الوقت بالتحديد، يمكن أن تتورم القرنية مما قد يسبب في تدهور الرؤية عندك. وحتى إن كان "زومبي" هالوين يستعملون العدسات لفترة قصيرة، فعليهم أن يكونوا قلقين بهذا الشأن.

  • No laughing matter

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    لا داعي للضحك!

    لا أكسجين يمر تحت عدساتك اللاصقة أيها المهرج! عدساتك اللاصقة، تكَوِن مساحة مغلقة في العين. وهكذا يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة داخل عينيك. مما يساهم في الزيادة من خطر الإصابة بالتهابات العين أو القرنية لديك، لذا حتى بعد تغييرك لزي الهالوين ستبقى مرعبا.

  • Here's looking at you, kid

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    إنه ينظر إليك!

    حين تضع العدسات اللاصقة على سطح العين مباشرة، قد تنتقل البكتيريا بشكل أكبر. ولكن، ما هو الخيار الآمن؟ اعتماد العدسات الخارجية، التي يمكن أن يكون ضررها أقل، كما يمكن أن تساعد على حماية عينيك.

  • Not sharing is caring

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عدم المشاركة.. اهتمام!

    يتشارك "زومبي" الهالوين كل شيء مع أصدقائه، من المخ إلى العدسات اللاصقة، أليس كذلك؟ هذا خطأ. فلا يمكن تغيير عدساتك اللاصقة مع صديق، وإلا سوف تنتقل البكتيريا مباشرة من عينيه إلى عينيك. حتى عند استخدامك لها بشكل فردي، يكون الحرص على نظافتها مهما للغاية. لذلك، كن حريصا على غسل يديك قبل وضعها وإخراجها.

  • Hands off the wheel

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    دع يديك بعيدة عن القيادة!

    العدسات اللاصقة تكون خطيرة جدا أثناء القيادة. عيون القطط وعدسات الرعب الأخرى تقلل بشكل كبير مجال الرؤية عندك، كما تنقص درجة الإحساس بالتناقض لديك. لهذا السبب فإن العدسات الملونة تعتبر من المحرمات في حركة المرور.

  • Cry your eyes out

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    ابك عينيك!

    ينصح أطباء العيون بارتداء "العدسات المرحة" لأقصر فترة ممكنة. أما إذا لم تستطع إخراجها بعد ارتدائها لفترة طويلة، فسيكون من الأفضل ترطيبها بقطرات العين، لكي تكون أكثر مرونة ويسهل عليك إخراجها فيما بعد.

  • The end is here

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النهاية قريبة..

    تحقق دائما من الفترة الممكن فيها استعمال عدساتك، وبمجرد انتهاء الحفلة، تخلص منها! أما إذا كان لديك عدسات متعددة الاستخدام وترغب في حفظها للعام المقبل، فاتبع الخطوات التالية: نظفها بالسائل المناسب، استخدم مطهرا للجراثيم واحتفظ بها في علبة معقمة. هالوين سعيد! ألكساندر فرويند/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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