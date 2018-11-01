بعد تنكره في زي عربي يحمل قنابل .. نجم بايرن يعتذر!

اعتذر المدافع البرازيلي رافينيا (33 عاما)، نجم بايرن ميونيخ الألماني، عن تنكره المثير للجدل احتفالا بمناسبة "الهالوين". وكتب رافينيا في حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الهالوين احتفالية مخيفة مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي إغضاب أو إيذاء مشاعر أي شخص، من خلال تنكري".

وكان بعض لاعبي بايرن ميونيخ قد احتفلوا بالهالوين مساء أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في أحد النوادي الليلية في ميونيخ وارتدوا على حسب ما هو معتاد في الهالوين ملابس غريبة. فارتدى ساندرو فاغنر ملابس "الرجل الخفاش" وارتدى غوريستكا ملابس "مصاص الدماء"، وارتدى غيرهما أقنعة مرعبة الشكل، حسب ما ذكر موقع "فيلت".

غير أن رافينيا بالغ في الأمر عندما ارتدى الزي العربي الخليجي مع نظارة سوداء، حاملا في يده علبتين كتب عليهما "احترس" ويخرج منهما فتيل على أن بهما قنبلتان، ما أثار غضبا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا من المستخدمين العرب.

وقام النادي واللاعب بحذف الصورة التي انتشرت في مواقع الانترنت. وقدم اللاعب اعتذاره كما أشرنا في بداية الخبر.

ص.ش/أ.ح