 بعد تلويح مصر بعمل عسكري.. ألمانيا تحذر من التصعيد في ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2020

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بعد تلويح مصر بعمل عسكري.. ألمانيا تحذر من التصعيد في ليبيا

بعد تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا ووضعه خطوطاً حمراء لحكومة الوفاق، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أي تصعيد للقتال في ليبيا داعيا أطراف النزاع للعودة لطاولة المفاوضات.

هايكو ماس، أرشيف

وزير الخرجية الألماني هايكو ماس يحذر من التصعيد في ليبيا

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أي تصعيد للقتال في ليبيا، داعيا أطراف النزاع للعودة لطاولة المفاوضات. وأضاف ماس قائلا إنه "بعد إعلان الرئيس المصري عدم استبعاد رد فعل عسكري من جانب الجيش المصري، يتهدد النزاع تصعيد جديد". جاء ذلك بعد لقاء الوزير الألماني نظيرة الإيطالي، ليويجي دي مايو، الاثنين (22 حزيران/يونيو 2020) في روما.

مختارات

انتشرت فيديوهات ظهر فيها أشخاص قيل إنهم عمال مصريون في ترهونة الليبية وقد أجبروا على الوقوف حفاة على قدم واحدة ورفعوا أذرعهم للسماء وجرى إهانتهم وإذلالهم. الفيديوهات أثارت غضباً شديداً بمصر على المستويين الرسمي والشعبي. (16.06.2020)

وصل التوتر الفرنسي التركي حول ليبيا إلى أروقة الناتو. فقد فتح الحلف تحقيقا بشأن شكوى فرنسا من قيام زوارق تركية بسلوك "عدواني للغاية" ضد بارجة فرنسية في المتوسط خلال عملية تدقيق بموجب قرار أممي حول حظر الأسلحة على ليبيا. (18.06.2020)

تقارير "مروّعة" عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة في ليبيا، والاتهامات تشير إلى قوات حفتر التي انسحبت من المدينة بعد معارك مع قوات الوفاق. فما هي حقيقة هذه المقابر؟ ومن المسؤول الحقيقي عنها؟ (12.06.2020)

كما طالب وزير الخارجية الألماني بمشاركة أكبر لدول الاتحاد الأوروبي في المهمة البحرية "إيرينا" والتي تهدف لمكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا. وفي السياق نفسه حذر متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين الاثنين من أن يأخذ النزاع في ليبيا "أبعادا إقليمية".

وكانت  القاهرة قد لوّحت السبت بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أنّ الخط الواقع بين سرت في شمال ليبيا والجفرة في جنوبها هو "خط أحمر"، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر، "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت-الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".

والأحد، علّق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي مقره في شرق البلاد على كلمة السيسي قائلا إنها "جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي". في المقابل رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، تلويح القاهرة بـ "تدخل عسكري" في ليبيا واصفة إياه بـ "إعلان حرب".

من جهتها، اعتبرت أنقرة السبت أنّ أيّ وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق إلى السيطرة عليها.

وانعقد مطلع العام مؤتمر دولي في برلين تعهدت خلاله الدول المشاركة دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا والتزام "حظر تسليم الأسلحة" لطرفي النزاع في ليبيا. وندّدت الأمم المتحدة في وقت لاحق بعدم احترام مقررات مؤتمر برلين.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


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