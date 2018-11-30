بعد تقييم "وثائق بنما" ـ حملة ضد التهرب الضريبي في ألمانيا

عقب ثلاثة أعوام على الكشف عن "وثائق بنما"، شنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) حملة مداهمات على مستوى ألمانيا على خلفية الاشتباه في التهرب الضريبي.
وقال الادعاء العام في مدينة فرانكفورت إنه جرى تفتيش منازل ثمانية أفراد أثرياء و11 مصرفا وصندوق ادخار ومكاتب لأربعة مستشارين ضريبيين في إطار التحقيقات حول ما يعرف إعلاميا باسم "وثائق بنما". وتشتبه السلطات القضائية والضريبية في تأسيس الأشخاص المشتبه بهم شركات خارج الحدود "أوفشور" عبر شركة سابقة تابعة لمجموعة "دويتشه بنك" بغرض التهرب الضريبي.
وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر " وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات، كانت شبكة إعلامية دولية كشفت قبل ثلاثة أعوام تفاصيل عن شركات وهمية في بنما، وعُرفت هذه الواقعة باسم " وثائق بنما"، وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط لهؤلاء الأشخاص.
ولم يدل المحققون ببيانات حول هوية المصارف التي شملتها الحملة. وكانت المكاتب التي شملتها الحملة تابعة لـ11 مؤسسة مصرفية في مدن آخن وبون ودوسلدورف وإردينغ وفرانكفورت وكولونيا وترير، بينما كانت المنازل لأفراد أثرياء في باد تولتس وإركرات وهامبورغ وكونتس وزيمرات وسيلت. وشارك في الحملة أفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ومكتبها الإقليمي في هامبورغ ، والإدارة المالية العليا في فرانكفورت وهيئات مالية متعددة.
وتأتي هذه الحملة على خلفية حملات تفتيش على مصرف "دويتشه بنك" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وصادرت السلطات في ذلك الحين العديد من الوثائق الورقية والإلكترونية. وشنت السلطات هذه الحملة على خلفية الاشتباه في تقديم موظفين في المصرف المساعدة لعملاء في تأسيس شركات وهمية في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها "ملاذات ضريبية آمنة"، وفي غسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
أحد أهم مصادر الدخل في بنما، إلى جانب البنوك والتسهيلات الضريبية، هي قناتها الشهيرة التي افتتحت عام 1914. تتيح هذه القناة للسفن العبور بين المحيطين الأطلسي والهادي، وهو ما يوفر على شركات النقل البحري الالتفاف حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والذي يعني شهرين أو ثلاثة أشهر للرحلة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
تساهم قناة بنما حالياً نحو ثمانية في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ومنذ نحو عقد تجري أعمال البناء لتوسيع القناة، على أن ينتهي في شهر يونيو/ حزيران. توسيع القناة سيمكّن سفن الشحن العملاقة من أحدث طراز من العبور، وبالتالي رفع عائد القناة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
المنتزه الوطني في جزيرة كويبا مدرج على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، بفضل ما يحويه من طبيعة خلابة وتنوع حيواني ونباتي كبير. كما أن ربع بنما تقريباً يعتبر محمية طبيعية، ما يجذب نحو مليوني سائح مهتم بالطبيعة سنوياً.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
الفقر إلى جانب الثراء الفاحش: بالرغم من أن متوسط الدخل في بنما أعلى مقارنة بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه ما تزال هناك أحياء فقيرة في العاصمة بنما سيتي.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
لا تعتبر ضاحية بالبوا أغنى شوارع بنما سيتي فحسب، بل تعد أيضاً مركز جذب للعديد من السكان. لكن عدداً قليلاً فقط من المواطنين لديه الإمكانية ليسكن في هذه المنطقة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
رغم شهرة كرنفال البرازيل، إلا أن مدينة لاس تابلاس في بنما تحتضن كل عام ثاني أكبر كرنفال في العالم، إذ تقام مهرجانات وحفلات موسيقية على مدى أربعة أيام في كل أنحاء البلاد، ترتدي أثناءها الأزياء التقليدية.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
يعيش نحو 30 ألف شخص من قبيلة الإمبيرا في بنما، وهم السكان الأصليون للبلاد. المجموعة التي ترقص في الصورة تنتمي إلى قبيلة تقطن منطقة إمبيرا دروا بالقرب من نهر ريو شارجس. هذا ويعيش نحو سبعة آلاف من السكان الأصليين في منطقة تخضع للحكم الذاتي.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
حصلت بنما على استقلالها من كولومبيا عام 1903 وذلك بعد تدخل عسكري من الولايات المتحدة. لذلك، فإن النسر المرسوم في شعار بنما الرسمي يمثل الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأولى التي اعترفت ببنما كدولة مستقلة. ومنذ ذلك اليوم، فإن بنما تنظر إلى الولايات المتحدة كأخت كبرى وتعتبر من أكثر حلفائها ولاءاً.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
يعتبر مركز ألبروك في بنما سيتي من بين أكبر مراكز التسوق في أمريكا اللاتينية، ويعتبر مقصداً رئيسياً للسياح، وذلك بسبب وقوعه في منطقة "كولون"، التي تعتبر ثاني أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، ويمكن فيها شراء البضائع دون ضريبة مضافة أو جمارك.
الكاتب: مايكه فيرلات/ ياسر أبو معيلق