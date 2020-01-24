 بعد تقارير عن وفاة صيني بسببه.. تعرّف على فيروس ″هانتا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2020

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أخبار

بعد تقارير عن وفاة صيني بسببه.. تعرّف على فيروس "هانتا"

توفي شخص في الصين بعد إصابته بفيروس يحمل اسم "هانتا"، ما خلق أجواء من الترقب في العالم من إمكانية تكرار سيناريو فيروس كوورونا المستجد. فما هو "هانتا"؟ وكيف ينتشر؟

ما هو فيروس هانتا؟

داخل مستشفى صيني- أرشيف

نقلت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية الحكومية، خبر وفاة شخص من إقليم يونان، بفيروس هانتا، أمس الاثنين (23 مارس/آذار 2020) وهو داخل حافلة نقل، خلال طريقه للعمل، ما أدى كذلك إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة وعددهم 32 شخصا.

ونقلت الصحيفة الخبر في تغريدة على تويتر، ما جعلها المصدر الأول لهذا الخبر الذي انتشر في الكثير من وسائل الإعلام عبر العالم. ويقول موقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض واتقائها، إن هذا الفيروس متعدد السلالات، لكنها جميعاً مرتبطة بأنواع معينة من القوارض تستضيفه، وإنه ينتقل بين القوارض عبر البول والفضلات واللعاب.

ويمكن للإنسان أن يصاب بهذا الفيروس إذا ما عضه مثلا جرذ مصاب به، وكذلك هناك إمكانية أن يصاب به إذا ما لمس الإنسان فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح أو جسم ملوث بمخلّفات القارض الحامل للمرض، أو إذا ما تناول طعاما ملوثا بهذه المخلفات، وفق ما ينقله الموقع ذاته على موقعه، مشيراً إلى أن هناك نوعين الأكثر انتشارا من فيروس هانتا، واحد في الأمريكيتين والثاني في أوروبا.

مختارات

أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة الأوبئة العالمية، ولا يعلم العلماء بالضبط كيفية ظهوره وانتشاره، ولهذا لا يوجد له اسم محدد. تعرف معنا على "المرض إكس". (26.05.2019)

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في حالة هي الأولى من نوعها عالمياً أُصيب رجل في هونغ كونغ بالنسخة المنتشرة بين الجرذان من التهاب الكبد الوبائي فئة هـ، ليغير من حقيقة طبية تستبعد ذلك. فكيف انتقل إليه هذا الوباء؟ (30.09.2018)

وتشير أرقام المراكز ذاتها إلى أنه تمّ رصد الفيروس في الولايات المتحدة عام 1993 عندما تفشى مرض تنفسي حاد في بعض المناطق، عرف لاحقا بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS)، لكن وقع تطور في اكتشاف المرض عندما صارت أعراضه لا تظهر  بالضرورة في الجهاز الرئوي، في حين يعرف الفيروس المنتشر في أوروبا بالحمى النزفية المصاحبة للمتلازمة الكلوية (HFRS). ويقول المركز إنه لم يتم الإبلاغ في نوع HPS عن أي انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر، وبخصوص نوع HFRS، فالعدوى شديدة الندرة.

وعن الفيروس في أوروبا، يقول المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا، إن الشكل السائد من المرض "غالبا ما یبدأ بحمى مفاجأة تستمر لمدة 3 إلى 4 أیام مصحوبة بشكاوى مشابھة لأعراض الإنفلونزا مثل ألم في الرأس والعضلات والأطراف. كما قد تظھر أعراض احمرار الحلق أو السعال أو اختلال في البصر وحساسیة العینین للضوء".

وقد تتطور الأعراض حسب ما ينقله المركز ذاته على موقعه "الحماية من العدوى" إلى آلام في المعدة واحتمال اضطرابات في الكلى والدورة الدموية، ويؤكد المركز أن حالات الوفاة بسبب المرض شديدة الندرة، مبرزاَ أن أكثر الناس عرضة للإصابة به هم العاملون في الزراعة والغابات والحدائق. ولا يوصي المركز الألماني بعزل المصابين بسلالة الفيروس "لأنهم لا يصيبون الآخرين بالعدوى".

ولا يعدّ هذا الفيروس جديدا، إذ قالت الدكتورة سمية الشيخ، المتخصصة في الأعصاب، إن الفيروس ظهر عام 1950 في الحرب الأمريكية الكورية، وإنه ينتقل من الفئران أو الجرذان إلى الإنسان. وأكدت أن العدوى من إنسان إلى آخر تبقى أمرا نادرا، وإن هناك مجموعة من اللقاحات التي تمّ تطويرها منذ مدة لأجل مواجهته، مطالبة الناس بعدم الخوف، إلا "إذا كانوا يخططون لأكل الجرذان".

إ.ع/ ص. ش

  • Rat with scientist

    الجرذان في خدمة الإنسان

    هذا الجرذ هو واحد من أربعين جرذ مسجلة في قائمة منظمة "أبوبو" البلجيكية كـ"خبراء" في البحوث العلمية، إذ يمكنها التعرف على عينات مرض السل الذي يفتك بسكان تنزانيا.

  • Rat testing for landmines

    الجرذان في خدمة الإنسان

    كما تستخدم المنظمة الجرذان في الكشف على الألغام في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة، كموزمبيق وكمبوديا. تمكنت الجرذان في موزمبيق وحدها من الكشف على نحو 3 آلاف لغم أرضي.

  • A rat with his trainer

    الجرذان في خدمة الإنسان

    الجرذان لها حاسة شم قوية ويمكنها التعرف على الألغام أو الأمراض بعد خضوعها لدورات تدريبية تستغرق تسعة أشهر في الغالب. عملية تدريب الجرذان تكلف المنظمة ما يقارب 6000 يورو.

  • Worker cleans out rat cages

    الجرذان في خدمة الإنسان

    تقوم المنظمة البلجيكية بتربية الجرذان في حقول خاصة وتبدأ بتدريبها بعد ولادتها مباشرة. ولا تُقبل الجرذان البرية في حقول التربية إلا في حالات نادرة. وتعيش هذه الجرذان لقرابة ثماني سنوات.

  • Patient gives sputum sample

    الجرذان في خدمة الإنسان

    استخدام الجرذان في الكشف عن مرض السل لاقى نجاحا كبيرا في أفريقيا، خاصة في تنزانيا. وكشفت منظمة الصحة الدولية أن المرض تسبب عام 2012 بمقتل نحو 1.3 مليون إنسان حول العالم.

  • TB patient with doctor

    الجرذان في خدمة الإنسان

    لا تنجح المستشفيات المحلية في الكشف عن المرض أحيانا، فمثلا ورغم ظهور أعراض المرض الواضحة على هذه المرأة لم تثبت نتائج تحليلات المستشفى المحلي إصابتها به، على عكس جرذان "أبوبو".

  • Rat observed by scientists

    الجرذان في خدمة الإنسان

    لكن استخدام الجرذان في التعرف على الأمراض ما زال جديدا على الطب التقليدي، ومنظمة الصحة العالمية لا تعترف بهذه التقنية رغم نجاحها في أفريقيا. الكاتب: جيرون فان لون/ زمن البدري


مختارات

الجرذان في خدمة الإنسان

لجأت منظمة "أبوبو" البلجيكية إلى تدريب الجرذان واستخدامها في أغراض تضمن سلامة الإنسان، إذ تستطيع هذه الجدران الكشف عن الألغام والكثير من الأوبئة، كالإيدز والسل وإيبولا. (03.09.2014)  

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