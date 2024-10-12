بعد تفجيرات البيجر- إيران تحظر اللاسلكي في الرحلات الجوية

بعد تفجيرات دامية طالت أجهزة البيجر في لبنان، أعلنت طهران حظر أجهزة النداء اللاسلكي على متن الرحلات الجوية و"منع دخول أي جهاز اتصال الكتروني باستثناء الهواتف المحمولة".

حظرت إيران استخدام أجهزة النداء وأجهزة اللاسلكي على جميع الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت (12 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، بعد أسابيع من تفجيرات دامية طالت هذه الأجهزة في لبنان ونُسبت إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب (...) أو شحنة غير مصحوبة".

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تفجير أجهزة نداء واتصال يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني الموالي لإيران في لبنان، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل.

كما أصيب نحو ثلاثة آلاف شخص آخرين بينهم السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني في هذا الهجوم الذي حمّلت إيران وحزب الله مسؤوليته لإسرائيل. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، حظرت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي أيضا استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على متن طائراتها.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ودخول فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في هذا النزاع من لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وأوقفت العديد من شركات الطيران في الأسابيع الأخيرة رحلاتها إلى إيران في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل ردا على مقتل قادة متحالفين مع طهران في المنطقة وجنرال في الحرس الثوري الإيراني. وتعهدت إسرائيل منذ ذلك الحين برد "قاتل ودقيق ومفاجىء"، وفق وزير دفاعها يوآف غالانت.



م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب)