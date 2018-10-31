 بعد تغيير واشنطن لهجتها.. هل اقتربت حرب اليمن من نهايتها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 31.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

بعد تغيير واشنطن لهجتها.. هل اقتربت حرب اليمن من نهايتها؟

واشنطن تغيّر استراتيجيتها في اليمن بطلبها وقفاً للقتال في أجل شهر. ما علاقة هذا الموقف بقضية جمال خاشقجي؟ وهل يمكن فعلاً إنهاء الحرب في زمن قصير؟ وهل يترجم الموقف الأمريكي اقتناعاً سعوديا أن الحرب لن تحسم عسكريا؟

Lebensmittelhilfe im Jemen (picture-alliance/dpa/epa/Y. Arhab)

لمّحت واشنطن أكثر من مرة إلى ضرورة إنهاء حرب اليمن، لكن هذه المرة جاء موقفها صريحاً بدعوة التحالف الذي تقوده السعودية بوقف ضرباته الجوية، مطالبة بإنهاء الحرب في أجل 30 يوما. هذا التطوّر الجديد الذي أعلنه كل من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو يأتي في فترة الزوبعة الكبيرة التي خلّفها مقتل الصحافي جمال خاشفقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، ممّا جعل عدداً من وسائل الإعلام يربط بين الموقف الأمريكي الجديد وبين الضغط الكبير على واشنطن لأجل ردٍ صارم على الإدارة السعودية.

غيّر ترامب مضامين تصريحاته أكثر من مرة منذ اختفاء جمال خاشقجي قبل تأكيد مقتله، ففي البداية ظهر أنه يصدق الرواية السعودية الرسمية، قبل أن ينتقدها ويطالب بوضوح أكبر بالكشف عن المتورطين في هذه الجريمة الشنيعة. قد يعود سبب هذا التغيّر المستمر في التصريحات إلى الضغط الكبير الذي تعرّضت له إدارة ترامب، إثر اتهامها بمحاولة التستر على المسؤولين الكبار في قضية خاشقجي، لذلك حاول ترامب إبداء صرامة أكبر في ردوده الأخيرة. وقد يكون الموقف الأمريكي الجديد بخصوص حرب اليمن، واحداً من الإجراءات الممكنة التي أعلنت الإدارة الأمريكية دراستها بخصوص مقتل الصحافي.

ويقول محمد مصباح، باحث في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، لـDW عربية، إن الموقف الأمريكي الجديد يحاول مسك العصا من الوسط في مسألة النزاع اليمني، وذلك حتى يستجيب ترامب للضغوط الداخلية في قضية خاشقجي. ويتحدث الباحث عن أن الموقف الجديد مرتبط بشكل غير مباشر بهذه القضية، ومن خلاله يرغب ترامب بامتصاص غضب النخبة الأمريكية لأجل أغراض سياسية، خاصة ما يتعلّق برهان الانتخابات الجزئية التي ستنظم قريباً بالولايات المتحدة.

سبب آخر التكلفة الإنسانية للحرب

ينسجم الموقف الأمريكي مع دعوات دولية بإنهاء النزاع الذي تسبّب في أسوأ كارثة إنسانية في الشرق الأوسط، إذ يعيش اليمن حالة من الانهيار وانعدام الخدمات الأساسية في ظل المواجهات المستمرة بين المتمرّدين الحوثيين الذين استولوا على السلطة، وبين القوات الحكومية ومن ورائها التحالف الذي تتزعمه السعودية. التكلفة الإنسانية للنزاع خطيرة، فقد حذر مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن اليمن قد يشهد مجاعة كبرى لم يُعرف لها مثيل منذ زمن طويل، متوقعاً أن يصل عدد المهددين بالمجاعة الى 14 مليوناً.

Jemen Krieg l Stadt Hodeidah (Reuters/K. Abdullah)

مأساة اليمن مستمرة

مختارات

دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في اليمن، مطالبة خصوصا بوقف الضربات الجوية والصاروخية التي ينفذها أطراف الحرب. وطالب وزير الخارجية بومبيو بإجراء مشاورات أولى برعاية موفد الأمم المتحدة "في نوفمبر في بلد ثالث". (31.10.2018)

أيد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمديد التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن؛ ليتخطى بذلك اعتراضات اليمن والسعودية. وكان تقرير قد ذكر أن "في السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية أسواقا وجنازات وحفلات زفاف..". (28.09.2018)

انتهت محادثات السلام حول اليمن برعاية الأمم المتحدة السبت قبل أن تبدأ، إذ أقر المبعوث الدولي بأنه لم يكن من الممكن إقناع وفد الحوثيين بالقدوم إلى جنيف. ويقول الحوثيون إنهم لم يحصلوا على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء. (08.09.2018)

دفعت هذه التكلفة الإنسانية الباهظة للحرب بدول كثيرة حليفة للسعودية إلى إعلان مواقف مشابهة بضرورة إنهاء النزاع، وهو ما أعلنته فرنسا، على لسان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، رغم مبيعات الأسلحة التي تجمع باريس والرياض. وبدورها وجدت السعودية نفسها في مأزق كبير داخل اليمن، إذ كانت تراهن على انتصار سريع وفعال على الحوثيين، قبل أن تمتد الحرب وتدخلها عامها الثالث دون أن يظهر أيّ أفق لحسم الصراع عسكريا، وهو ما أشار إليه تقرير لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط بالقول إن "لا أحد سينتصر في الحرب، وإن الحوثيين غير قادرين سواء على إلحاق الهزيمة بالقوات الجوية والبحرية القوية أو على حكم البلاد بكفاءة"، كما أن الحملة السعودية لإعادة منح الحكومة اليمنية نفوذا في جميع أنحاء البلاد مجرّد "أضغاث أحلام".

بيدَ أن محمد مصباح لا يرى أن التصريحات الأمريكية الجديدة جاءت بخلفيات إنسانية، بل هي تُجسّد اعتباراتٍ سياسية بالأساس، في تأكيد للسياسة البراغماتية التي ينهجها ترامب في علاقاته مع الخارج، فالأخير يضع المصالح الاقتصادية فوق كل أساس. وما يؤكد تصريحات مصباح أن الخارجية الأمريكية أعلنت قبل أسابيع أن "السعودية والإمارات تتخذان التدابير الوقائية اللازمة لحماية المدنيين والمناطق المأهولة خلال عملياتهما العسكرية في اليمن"، وذلك رداً على مقتل عشرات الأطفال اليمنيين في غارة جوية، وها هي الخارجية ذاتها تقول اليوم إن الغارات التي ينفذها التحالف في المناطق المأهولة "يجب أن تتوقف".

إنهاء الحرب.. هل يمكن ذلك؟

وفي الوقت الذي تطلب فيه واشنطن من التحالف العربي وقف الضربات الجوية، يتذكر المتابع الصفقات الضخمة للأسلحة التي وقعها ترامب مع الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر، والتي وصلت إلى 12,5 مليار دولار، وهي الأسلحة التي يستخدم جزء كبير منها في حرب اليمن، ممّا يطرح تساؤلات حول حقيقة نوايا الإدارة الأمريكية من موقفها الجديد، لا سيما وأن ترامب مقتنع بحاجة السعودية إلى شراء السلاح الأمريكي لأجل ضمان أمنها، خاصة في وجه المتمردين الحوثيين.

مشاهدة الفيديو 01:33
بث مباشر الآن
01:33 دقيقة

قضية خاشقجي تعمق ورطة السعودية في اليمن

كما كان واضحاً أن الولايات المتحدة وضعت شرطاً أساسياً لوقف التحالف غاراته الجوية، هو أن يبدأ الحوثيون بخطوة وقف "الأعمال العدائية"، حتى تتسنى عودة الجميع إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. يفتح وضع هذا الشرط المجال أمام سؤالٍ جوهري: لمَ لم تدع واشنطن التحالف العربي إلى أخذ الخطوة الأولى بوقف الغارات داخل اليمن؟

إنهاء الحرب على اليمن لا يمكن أن يتم إلّا بواحد من طريقين أساسيين وفق حديث محمد مصباح، الأول هو ممارسة واشنطن لضغوط حقيقية على الرياض حتى تنهي التدخل العسكري، ومن ذلك التهديد بوقف التسليح. أما الطريق الثاني هو انشغال السعودية والإمارات بشأنهما الداخلي، خاصة وأن السعودية تعيش أزمة اقتصادية صامتة زادت الحرب في اليمن من حجمها. ولا يستبعد المتحدث أن يكون الموقف الأمريكي مبنياً على معلومات بأن الحرب في اليمن طالت وتضاعفت تكلفتها ولم يعد مجدياً بالنسبة للأطراف المتورطة فيها الاستمرار.

غير أن حتى مع وقف التحالف لضرباته الجوية، يظهر طريق السلام عسيراً في اليمن بسبب التراشق اللفظي الدائم، والمعارك المسلحة الدائمة بين قوات حكومة منصور هادي عبد ربه والمقاتلين الحوثيين، وسيجد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، صعوبات كبيرة في إقناع الطرفين بالدخول في مفاوضات جادة شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تنسي اليمنيين فشل محادثات جنيف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التي انتهت بالفشل حتى قبل الشروع فيها.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، هكذا توصف الأوضاع في اليمن. هجمات عسكرية لم تجر وراءها غير ضحايا حرب ومآسي ستنهي عامها الرابع. أزمات إنسانية وسط تنديد دولي يحذر من فداحة الوضع الذي لا يشهد تحسنا ملحوظا. (05.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قضية خاشقجي تعمق ورطة السعودية في اليمن  

مواضيع ذات صلة

Jemen Bürgerkrieg

واشنطن تدعو السعودية والإمارات إلى إنهاء القتال في اليمن 31.10.2018

دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في اليمن، مطالبة خصوصا بوقف الضربات الجوية والصاروخية التي ينفذها أطراف الحرب. وطالب وزير الخارجية بومبيو بإجراء مشاورات أولى برعاية موفد الأمم المتحدة "في نوفمبر في بلد ثالث".

Yemen - Schulweg in Taiz

ثالوث مرعب يسرق من بنات اليمن أحلامهن! 27.10.2018

ما لبثت المرأة اليمنية أن تحاول الخروج من بوتقة العادات والتقاليد المحافظة وتنطلق نحو التعليم والعمل، حتى نشبت الحرب لتعيدها إلى المربع الحرج، إذا تسبب الفقر وغياب الأمن في حرمان نحو ثلث فتيات اليمن من حق التعليم.

Saudi Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

محمد بن سلمان.. سيناريوهات العائلة والمال والسياسة 18.10.2018

تتسارع وتيرة الأحداث وتتزايد الضغوط يومياً على الرياض للمطالبة بالكشف عن تفاصيل ما جرى لجمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا. فما مآل تلك الضغوط وكيف تتعامل معها السعودية وماهي السيناريوهات المستقبلية لولي العهد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  