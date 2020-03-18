 بعد تعليق إعادة التوطين....لاجئون يخشون من طول الانتظار! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.03.2020

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ثقافة ومجتمع

بعد تعليق إعادة التوطين....لاجئون يخشون من طول الانتظار!

بعد إعلان تعليق سفر اللاجئين في إطار إعادة التوطين بسبب كورونا، أكدت الحكومة الألمانية إيقاف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين. لكن لاجئون يتخوفون من استمرار تأثير كورونا على إجراءاتهم الإدارية.

كيف يؤثر كورونا على إعادة تطوين اللاجئين

مهاجرون في برلين - أرشيف

بعد أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين عن تعليق سفر اللاجئين في إطار إعادة التوطين بسبب كورونا، أكدت الحكومة الألمانية إيقاف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين. ويتخوف لاجئون من استمرار تأثير كورونا على إجراءاتهم الإدارية لمدة طويلة.

منذ أكثر من سنة ونصف ينتظر اللاجئ السوري خطاب، المقيم في تركيا، إعادة توطينه مع عائلته في إحدى الدول الأوروبية. يقول اللاجئ الأربعيني لمهاجر نيوز: "أنا صيدلاني وزوجتي مهندسة، لكننا نعيش على الكفاف، فلا نستطيع تعديل شهاداتنا"، ويضيف: "الأوضاع صعبة. لدي أربعة أولاد وأختي المعاقة وأمي تعيشان معنا، ولذلك قمنا بالتسجيل في برنامج إعادة التوطين أملاً بالوصول إلى مكان أفضل".

تعليق "مؤقت" لإعادة التوطين

ورغم أن خطاب كان يمنّي نفسه باقتراب موعد إعادة توطينه مع عائلته، يبدو أن أمله في الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية قد يتأخر أكثر، كما يقول. إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية يوم الثلاثاء (17 آذار/مارس) عن تعليق مؤقت لسفر اللاجئين في إطار إعادة التوطين بسبب "الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر الدولي جواً"، كما جاء في بيان مشترك للمنظمتين.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما من أن "السفر الدولي يمكن أن يزيد من تعرض اللاجئين للفيروس"، وأضافتا أنه "سيبدأ سريان مفعول التعليق في غضون الأيام القليلة القادمة"،  وأشارتا إلى أن الوكالتين "تحاولان إيصال هؤلاء اللاجئين الذين سبق لهم أن أكملوا جميع الإجراءات الرسمية إلى وجهاتهم المقصودة".

ورغم أن البيان يؤكد على أن "هذا الإجراء يعتبر مؤقتاً وسيتم تطبيقه فقط طالما أنه لا يزال ضرورياً"، يتخوف خطاب من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تأخير دراسة طلبه لإعادة التوطين أكثر، خصوصاً وأن الدول بدأت تعلن رسمياً عن تعليق برامجها لإعادة التوطين بسبب كورونا.

ألمانيا تعلق برنامج إعادة التوطين

فبعد يوم من بيان المنظمتين، أعلنت الحكومة الألمانية عن تعليق برنامجها لإعادة التوطين بسبب تداعيات كورونا. وبحسب موقع تاغسشاو الألماني فإن برنامج إعادة التوطين "متوقف عملياً" منذ يوم الجمعة الماضي بسبب "التقييدات على الرحلات الجوية".

ووفقاً لموقع إعادة التوطين في ألمانيا، والتابع لمنظمة كاريتاس، فمن المقرر أن تستقبل ألمانيا في العام الحالي 5500 لاجئ في إطار برنامج إعادة التوطين، منهم 3000 لاجئ سوري من الدول المجاورة لسوريا بشكل أساسي. لكن تعليق هذا البرنامج بسبب تفشي كورونا قد يؤثر على عدد الواصلين. وبحسب الموقع، فقد بلغ عدد الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ بداية العام الجاري في إطار إعادة التوطين 1113 شخصاً، أغلبهم سوريون والبقية صوماليون.

وقد سبق للمفوضية الأوروبية أن قدمت توصيات للدول الأعضاء بإعادة توطين 30 ألف شخص حتى نهاية العام الجاري، لكن انتشار كورونا في الدول الأوروبية والخلافات بين الدول الأعضاء حول سياسة اللجوء قد تجعل تحقيق هذا الهدف الأوروبي صعباً.

"أخاف أن يتأخر قرار اللجوء بسبب كورونا"

مختارات

فيما يتخوف العالم من انتشار أوسع لفيروس كورونا، يسعى آلاف المهاجرين حثيثاً للوصول إلى أوروبا. وتتخذ الدول الأوروبية إجراءات وقائية ضد كورونا ورادعة للمد غير القانوني. فهل توظف بعض الدول "شبح كورونا لردع اللاجئين"؟ (02.03.2020)

كثيرة هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية للحد من انتشار الفيروس. الآن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يخفض عمله بقوة بسبب انتشار الفيروس ويعلق جلسات استماع طالبي اللجوء إلا في حالات خاصة. (18.03.2020)

ولا يقتصر تأثير كورونا على تعليق برامج إعادة التوطين فحسب، بل يمتد إلى طالبي اللجوء الذين يتخوفون من إمكانية أن تستغرق دراسة طلبات لجوئهم مدة أطول، مع تقليص دوائر اللجوء لأعمالها بسبب مخاوف انتشار كورونا.

فقد أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن تحجيم عمله بسبب انتشار فيروس كورونا. وذكر المكتب أنه تم تعليق جلسات الاستماع لطالبي اللجوء في العاصمة برلين ومدينة زول في تورينغن حتى نهاية الشهر الجاري.

ويعبر اللاجئ السوري حسن عن تخوفه من أن يتأخر البت بطلب لجوئه بسبب انتشار كورونا، ويضيف لمهاجر نيوز: "منذ عدة أشهر أنتظر القرار (على طلب اللجوء) لكنني أخاف أن يتأخر بسبب كورونا، مثلما تأجلت مدرستي بسبب ذلك". فبعد حصول حسن على الموافقة للذهاب إلى المدرسة، تم تأجيل الدوام المدرسي إلى منتصف الشهر القادم، مع إمكانية تمديد التأجيل في حال انتشار الفيروس في ألمانيا.

وقد تجاوزت عدد الحالات المصابة في ألمانيا 13 ألف حالة، كما وصلت عدد الوفيات إلى 31 حالة، وذلك حتى منتصف يوم الخميس (19 آذار/مارس).

ويأمل اللاجئ السوري خطاب بأن ينتهي انتشار وباء كورونا لتعود الحياة إلى طبيعتها، ويضيف: "عانينا الكثير ومازلنا نعاني. لا نريد شيئاً سوى الأمان والاستقرار في مكان أفضل لتكون حياة أطفالنا أفضل من حياتنا".

المصدر: محيي الدين حسين- مهاجر نيوز 

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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