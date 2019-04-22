بعد تعدد المشاكل .. "سامسونج" تؤجل طرح هاتفها الأول القابل للطي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر قولها إن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات ستؤجل الطرح المقرر يوم الجمعة لأول هاتف ذكي قابل للطي حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن الهاتف القابل للطي "جالاكسي فولد" سيباع بحوالي 2000 دولار، مضيفة أن التقارير الأولية التي تحدثت عنه أشارت إلى وجود العديد من المشكلات في النسخ التجريبية التي ظهرت منه. ومن المتوقع طرح الهاتف الجديد خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن الشركة لم تحدد الموعد الدقيق للطرح.
وبحسب "بلومبرج"، فإن المشكلات الموجودة في الهاتف، الذي تستهدف الشركة أن يكون تعبيراً عن خبراتها التكنولوجية، ترتبط بموضوعات خاصة بالمفاصل والشاشة.
وكانت الشركة قد فتحت باب الحجز المسبق للهاتف الجديد في وقت سابق من الشهر الحالي، في ظل توقعات بأن يطلق هذا الهاتف موجة جديدة من الهواتف الذكية التي يمكن أن تتحول إلى كمبيوتر لوحي.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن تأجيل طرح الهاتف الجديد سيمثل ضربة جديدة لشركة "سامسونج" بعد أزمة سحب هاتفها الذكي "جالاكسي نوت 7" في عام 2016 بعد تعدد حوادث انفجار بطاريات ذلك الطراز.
وفي حين مازال الوقت مبكراً للتنبؤ بالطلب على الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة، فإن "سامسونج" وغيرها من شركات الإلكترونيات تسعى إلى التفوق على عملاق الإلكترونيات الأمريكي "آبل" في هذه السوق، التي تقدر قيمتها بحوالي 495 مليار دولار.
ي.أ/ ع.ج.م
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
العودة للبدايات
الشركة الفنلندية المصنعة لهواتف نوكيا، أعادت أحد هواتفها الشهيرة للحياة. نوكيا 3310 صار متاحا من جديد. البطارية تستمر لـ22 ساعة في حالة الكلام المتواصل. وفي حالة عدم الاستخدام تبقى البطارية شهرا كاملا دون حاجة للشحن. وحتى لعبة "سناك" الشهيرة موجودة على الهاتف. ومن خلال البطاريات المتطورة لبقية هواتفها الذكية ترغب الشركة في تعزيز قدرتها التنافسية.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
طموح بالعودة للمنافسة
ثلاثة موديلات جديدة من الفئة المتوسطة، ترغب شركة "HMD" بطرحها تحت ماركة نوكيا. فالشركة مصممة على العودة للمنافسة العالمية، التي زادت شراسة في ظل صعود شركات أخرى وتراجع نوكيا. في العام الماضي تم بيع مليار ونصف هاتف ذكي. صدارة السوق بحوزة شركة أبل، متبوعة بالمنافس الشرس سامسونغ.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
لعشاق الأزرار
كذلك ماركة بلاك بيري الرائدة تعود للماضي: هاتفها الذكي "كي ون" مزود بلوحة مفاتيح حقيقية. إنه الجهاز الأول منذ انتقال بلاك بيري بفرعيها التطوير والإنتاج لملكية الشركة الصينية TCL المعروفة بإنتاجها لهواتف ألكاتيل. وترغب بأخذ موقع لها في السوق.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
التأني بدل الاستعراض
عادة تكشف سامسونغ في معرض برشلونة السنوي عن أحدث هواتفها الذكية من فئة غالاكسي. ولكن في هذا العام اختلف الوضع. بعد النكسة التي تعرضت لها الشركة بسبب نوت 7، فضلت سامسونغ الاستغناء عن الاستعراض الكبير وقدمت حاسوبا لوحيا (تابلت) فقط، وهو "غالاكسي تاب إس3". وبحسب الشركة مازالت هناك فرصة لاقتناص حصة أكبر في السوق، وخاصة في الفئة الأغلى من الهواتف.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
أكثر من مجرد جهاز لوحي
"غالاكسي بوك" هو جهاز لوحي قابل للتحويل، وذلك بفضل إمكانية وصله بلوحة مفاتيح خارجية، ليتحول بذلك إلى كمبيوتر محمول صغير. ولكن ماذا عن الهاتف المرتقب غالاكسي إس 8؟ من المنتظر إطلاقه في نيسان/أبريل المقبل. وهذه الأسابيع المتبقية تمثل فرصة لشركات أخرى كي تحقق مبيعات جيدة.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
المنافسة لا تنام
هاواي لديها طموح كبير: الشركة الصينية عازمة على الإطاحة بسامسونغ من موقعها كصاحبة ثاني أكبر حصة في السوق. موديلان جديدان تم طرحمها في برشلونة،P10 وP10 بلس. والجديد بهما هو الكاميرا التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الشهير لايكا، إضافة إلى جودة التصنيع. كما أن الهاتف الجديد قابل للشحن بسرعة وبطاريته لا تنفد إلا بعد يومين.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
الاتصال بالساعة
ساعتا هاواي الذكية "واتش كلاسيك" و"واتش 2" تمتلكان مساحة تخزين تبلغ 4 غيغا بايت. ومع خاصية الدفع من غوغل، يمكن الدفع مع هاتين الساعتين. مع ساعة "واتش 2" الأغلى ثمنا، والمزودة بمكان لبطاقة هاتف (سيم كارد)، يمكن الاتصال مباشرة دون حاجة لهاتف.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
الاعتماد على الحجم الكبير
الشركة الكورية الجنوبية "إل جي" أطلقت هاتفا جديدا بشاشة ذات قياس غريب (18:9). هاتف جي 6 يمكن حمله بيد واحدة ولكنه يقدم لك شاشة أكبر حجما. وتأمل الشركة بأن يكون الهاتف الجديد فرصتها لتحقيق أرقام مبيعات جيدة، بعد الخسائر التي تكبدتها الشركة العام الماضي.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
المستقبل مع شبكات الجيل الخامس؟
موضوع كبير يتم التركيز عليه في معرض برشلونة، وهو شبكات الجيل الخامس "G5". قطاع الهواتف يحلم بالشبكة خارقة السرعة التي ستكون ثورية في سرعة نقل البيانات. هاتف "XZ" من شركة سوني اليابانية مزود بخاصية العمل مع الشبكة المستقبلية. ولكن هناك أمامنا أعوام من الانتظار والتجارب قبل أن تصبح هذه الشبكة متوفرة للجميع. نيكولاس مارتن/ف.ي