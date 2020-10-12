 بعد تعافيه من كورونا.. ترامب يعود إلى حملته الانتخابية بقوة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

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أخبار

بعد تعافيه من كورونا.. ترامب يعود إلى حملته الانتخابية بقوة

من فلوريدا عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية بقوة، وذلك بعدما أظهرت فحوصات طبية خلوه من فيروس كورونا المستجدّ. وكما هو معهود، فقد ظهر ترامب في مكان مفتوح دون كمامة مدافعاً عن طريقة إدارته للجائحة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، تجمّعاته الانتخابية الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، مؤكّداً أمام أنصاره في فلوريدا أنّه "بكامل لياقته"، وذلك بعدما أجبرته الإصابة بكوفيد-19 على تعليق تنقّلاته الانتخابية طوال عشرة أيام.

مختارات

الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ تدعو الناخبين الأمريكيين إلى التصويت ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث خاطبت الأمريكيين في تدوينة على موقع نويتر بالقول: "نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن".

بعد أن تحدث لأنصاره من البيت الأبيض، يتطلع الرئيس ترامب للعودة للتجمعات الكبيرة في ظل تقدم منافسه عليه في استطلاعات الرأي. ترامب أكد أنه انتصر على كورنا وأن لديه "مناعة". في المقابل هناك من يتحدث عن غموض حول صحة ترامب.

قالت هاريس في مناظرتها مع نائب ترامب إنهما فقدا حقهما في إعادة الانتخاب بعد ما وصفته بالفشل الذريع للتصدي لجائحة كورونا التي ضربت البلاد وسببت آلاف الوفيات، فيما اعتبر ترامب إصابته بالفيروس "نعمة من الله".

يترقب عشرات الملايين من الناخبين الأميركيين المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، في حدث يحمل أهمية كبرى رغم أن تأثيره على مسار الانتخابات قد يكون محدوداً، في ظلّ مناخ سياسي شديد الانقسام.

وأُقيم حفله الانتخابي هذا بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن فحص ترامب كان سلبياً في أيام متتالية وأنه ليس معدياً للآخرين. ولم يقل الدكتور شون كونلي في مذكرة متى أجريت الفحوص لكنها وبعض البيانات السريرية الأخرى "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

"لديّ مناعة"

وأمام حشد ضخم من أنصاره المتحمّسين الذين وضع قلّة منهم كمّامات للوقاية من الفيروس الفتّاك والتزم مساحة التباعد الاجتماعي، قال ترامب البالغ 74 عاماً: "لقد تخطّيته والآن يقولون إنّ لديّ مناعة" من الفيروس.

وأضاف بنبرة ضاحكة مخاطباً الحشد الذي تجمّع في سانفورد قرب أولارندو "أشعر بأنّني قويّ للغاية. يمكنني أن أسير وسط هذا الحشد، وأن أقبّل الحضور أجمعين، وأن أقبّل الرجال والنساء الجميلات، وأن أعطيكم قبلة كبيرة".

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مسائية DW: ترامب وكورونا.. مناعة طويلة أم خطر على الناخب الأمريكي؟

وقبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يأمل ترامب المتأخّر حالياً في استطلاعات الرأي عن منافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن قلب المعادلة في الشوط الأخير من السباق الرئاسي من خلال جولات انتخابية في طول البلاد وعرضها.

وبعد أسبوع فقط من خروجه من المستشفى بدا ترامب مفعماً بالنشاط لدى إلقائه خطابه الذي استغرق أكثر من ساعة والذي لم يوفّر فيه هدفاً في قائمة أهدافه الانتخابية المعتادة إلا وهاجمه: "المحتالة هيلاري" كلينتون، والصحافة "الفاسدة" والتحذيرات من مخاطر "اليسار الراديكالي" والكابوس الاشتراكي".

ولم ينس ترامب أن يهزأ على عادته من منافسه الذي غالباً ما يسمّيه "جو النعسان"، مقارناً بين الحشد الضخم الذي أتى للاستماع إلى خطابه وبين القلة القليلة التي تشارك في التجمعات الانتخابية التي ينظّمها منافسه والتي "لا يشارك فيها أحد تقريباً".

قلب الحقائق

وبلغ الأمر بترامب حدّ القول إنّ بايدن يلتزم في تجمعاته قواعد التباعد الاجتماعي عن طريق رسم دوائر على الأرض لتحديد المسافة الفاصلة بين الحضور لأنها الطريقة الوحيدة أمامه لملء القاعة بالحضور. لكنّ الواقع هو أن النائب السابق لباراك أوباما يلتزم، خلافاً لترامب، بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، ويحرص على أن يحذو حذوه كل من يشارك في أي فعالية انتخابية ينظّمها، علماً بأنّه، انطلاقاً من هذه المخاوف الصحية، لم ينظّم منذ أشهر عدة أي تجمّع انتخابي حاشد.

وفي خطابه في فلوريدا، إحدى الولايات المتأرجحة التي يمكن أن يكون تصويتها حاسماً مساء الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، حرص ترامب مراراً وتكراراً على خطب ودّ الناخبين قائلاً "أحبّ فلوريدا". وأضاف "قبل أربع سنوات حصل الأمر نفسه، قالوا إنّنا سنخسر فلوريدا". وتابع "خلال 22 يوماً سنفوز بهذه الولاية، سنفوز بأربع سنوات" جديدة.

بايدن يزور معملا للألمنيوم في ويسكنسون.

بايدن يزور معملا للألمنيوم في ويسكنسون.

في المقابل، ظهر  منافسه بايدن يوم الاثنين في مؤتمرين انتخابيين في أوهايو التي تظهر استطلاعات الرأي الآن سباقا متقارباً. وانتقد في كلمة بمدينة سينسيناتي ترامب للتهوين من خطر الفيروس وسخر من تصريحات الرئيس التي قال فيها إنه لا يريد إصابة الأمريكيين بالذعر والهلع.

وقال بايدن في مؤتمر سابق في توليدو لعمال السيارات النقابيين إنه والرئيس السابق باراك أوباما لعبا دوراً رئيسياً في جعل صناعة السيارات الأمريكية تقف على قدميها أثناء الأزمة المالية والركود قبل أكثر من عشر سنوات.

انطلاق العملية الانتخابية

من جهة أخرى، أظهر إحصاء نشر الإثنين أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أمريكي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال "مشروع الانتخابات الأمريكية" التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني إنّ "الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية"، في رقم قياسي.

أوضح المشروع أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف عمّا كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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