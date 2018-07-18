بعد تصريح ترامب- البيت الأبيض يؤكد أن "التهديد" الروسي لا يزال قائما

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن روسيا تستهدف الولايات المتحدة. وأوضحت ساندرز: "إنه يعتقد بالتأكيد أنهم سيستهدفون الانتخابات الأمريكية مرة أخرى"، مضيفة أن: "التهديد مازال قائما". وذكرت: "نحن نتخذ خطوات للتأكد من عدم حدوث هذه الأشياء مرة أخرى". وتحدثت عن اتخاذ "إصلاحات جريئة" بشأن هذه القضية.
وأوضحت المتحدثة أنه عندما أجاب ترامب في وقت سابق بـ "لا" على أسئلة أحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا ما زالت تستهدف الولايات المتحدة، أنه كان يعني أنه لا يرغب في الإجابة على المزيد من الأسئلة، حتى عندما بدا أنه يؤكد إجابته مرتين ثم قضى دقيقة في التحدث إلى الصحفيين في الغرفة.
وكان ترامب قد حاول أمس الثلاثاء التراجع عن تعليقات أشارت إلى أنه يصدق الرئيس الروسي فلاديمير أكثر من قادة المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016. وسأل صحفيون الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة فقال "لا".
وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن مساعي التدخل الروسي في الانتخابات مستمرة وتستهدف حاليا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس القادمة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال ترامب للصحفيين قبل اجتماع لحكومته في البيت الأبيض "نحن نبلي بلاء حسنا... لم يكن هناك أي رئيس على الإطلاق تعامل بنفس الصرامة التي تعاملت بها بخصوص روسيا". وقال ترامب الذي يواجه عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذي اعتبر متساهلا جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي، "انظروا إلى ما فعلناه. انظروا إلى العقوبات". وأضاف "أعتقد أن الرئيس بوتين يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر .. وبالتأكيد أكثر من الإعلام".
وكان مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس قال أمام لجنة بالكونغرس في شباط/ فبراير إنه اطلع بالفعل على أدلة على أن روسيا تستهدف الانتخابات التشريعية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث ستكون سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ مهددة.
ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
الهجوم الجديد!
شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
ميركل ترد
ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
خلاف حول "نوردستريم"
من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
قمة مجموعة السبع
أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
انتقاد سياسة ميركل للجوء
في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
الملف النووي الإيراني
الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
البيئة والمناخ
في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
حلف الناتو
ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
التجارة والرسوم الجمركية
يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
ترامب "يرفض" مصافحة ميركل
التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.
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ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية
انتقادات لاذعة
في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش