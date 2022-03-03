بعد تصريحات مثيرة للجدل- زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني في ألمانيا

ذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت (التاسع من تموز/يوليو 2022) أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي أقال سفير بلاده لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.



وأعلن زيلنسكي، في مرسوم لم يوضح سبب القرار، إقالة سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة. وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي.

وعلاقة كييف مع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ذات حساسية خاصة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية. وعرف ميلنيك بمطالبته المتكررة لألمانيا لتقديم المزيد من الدعم لبلاده في شكل أسلحة ثقيلة في ظل استمرار الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وتعرض ميلنيك مؤخرًا لضغوط وانتقادات واسعة بسبب الدفاع عن الزعيم الأوكراني ستيبان بانديرا، الذي قاد مجموعة مسؤولة عن التطهير العرقي، ومذبحة أودت بحياة عشرات الآلاف من البولنديين، إبان الحرب العالمية الثانية. ووجهت انتقادات حادة لهذه التصريحات من بولندا والسفارة الإسرائيلية في برلين، من بين جهات أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ميلنيك صرح بموقفه الشخصي، وهو ليس موقف الوزارة.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، من بينها صحيفتا "بيلد" و "زود دويتشه تسايتونغ"، عن مصادر أوكرانية أن ميلنيك سيتم نقله إلى وزارة الخارجية في كييف.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، رويترز)