بعد تشبيهه ميركل بهتلر.. سفير مالطا يستقيل وبلده يعتذر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا أن سفير البلاد في فنلندا، مايكل زاميت تابونا، استقال يوم الأحد (10 أيار/مايو)، وذلك بعدما شبه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزعيم النازية أدولف هتلر.

وقال البيان الذي أرسل بالبريد الالكتروني إن وزير الخارجية إيفارست بارتولو: "شدّد حين قبِل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".



وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على فيسبوك يوم الجمعة الماضي، الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا،: "منذ 75 عاماً أوقفنا هتلر. من سيوقف أنغيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر بالسيطرة على أوروبا!". وبعد تعرضه لانتقادات واسعة قدم الدبلوماسي الذي يتولى منصبه منذ 2014، استقالته.

وقال وزير الشؤون الخارجية في مالطا إيفاريست بارتولو لصحيفة "تايمز أوف مالطا" إنه أمر السفير بإزالة هذا المنشور الذى "يتسم باللامبالاة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين"، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال اعتذار إلى ألمانيا.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ – أ ف ب – رويترز)