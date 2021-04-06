بعد تسريب بيانات فيسبوك.. هكذا تعرف ما إذا كان حسابك مخترقاً!

تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" للإختراق وسربت البيانات الشخصية للمستخدمين، حسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

خلال عطلة عيد الفصح نشرت على منتدى لقراصنة الإنترنيت، أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأسماء وغيرها من البيانات الشخصية التي تعود لأكثر من 553 مليون من مستخدمي فيسبوك في مائة دولة. أي ما يعادل حوالي 20 بالمائة من جميع مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم. بعد هذه الحادثة، هل فكرت في حسابك الشخصي؟ وهل تريد معرفة ما إن كان حسابك على فيسبوك من بين الحسابات المستهدفة البالغ عددها 553 مليون؟

على منصة خدمة الأمان Have I Been Pwned، يمكنك التحقق ما إن كان حسابك مخترقاً أم لا وبشكل مجاني. يكفي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك الخاص ومعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للسرقة. إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تغيير كلمة المرو الخاصة بك على فيسبوك على وجه السرعة.

في حالة سرقة بياناتك، فإن خطر وقوعك في ما يسمى بـ "التصيّد الاحتيالي" يزيد. لذلك قد يحدث أن تتلقى رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشكوك فيها تطلب النقر فوق الرابط، على سبيل المثال.

في ألمانيا استهدف حوالي 6 ملايين حساب على فيسبوك، وسرقت البيانات الشخصية للمستخدمين للموقع مثل عنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس وجهة العمل والموقع الجغرافي والإسم الكامل ورقم الهاتف والحالة الإجتماعية.

إ.م/ع.ج.م