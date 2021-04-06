بعد تسريب بيانات فيسبوك.. هكذا تعرف ما إذا كان حسابك مخترقاً!

تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" للإختراق وسربت البيانات الشخصية للمستخدمين، حسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
خلال عطلة عيد الفصح نشرت على منتدى لقراصنة الإنترنيت، أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأسماء وغيرها من البيانات الشخصية التي تعود لأكثر من 553 مليون من مستخدمي فيسبوك في مائة دولة. أي ما يعادل حوالي 20 بالمائة من جميع مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم. بعد هذه الحادثة، هل فكرت في حسابك الشخصي؟ وهل تريد معرفة ما إن كان حسابك على فيسبوك من بين الحسابات المستهدفة البالغ عددها 553 مليون؟
على منصة خدمة الأمان Have I Been Pwned، يمكنك التحقق ما إن كان حسابك مخترقاً أم لا وبشكل مجاني. يكفي إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك الخاص ومعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تعرضت للسرقة. إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تغيير كلمة المرو الخاصة بك على فيسبوك على وجه السرعة.
في حالة سرقة بياناتك، فإن خطر وقوعك في ما يسمى بـ "التصيّد الاحتيالي" يزيد. لذلك قد يحدث أن تتلقى رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشكوك فيها تطلب النقر فوق الرابط، على سبيل المثال.
في ألمانيا استهدف حوالي 6 ملايين حساب على فيسبوك، وسرقت البيانات الشخصية للمستخدمين للموقع مثل عنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس وجهة العمل والموقع الجغرافي والإسم الكامل ورقم الهاتف والحالة الإجتماعية.
إ.م/ع.ج.م
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
طبقا لاحصاءات رسمية، يتابع الصفحة الشخصية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أربعين مليون "صديق"، ولعل هذا الرقم لا يثير الدهشة إزاء حجم عدد سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة. وقد أورد المدير التنفيذي لفيسبوك مارك تسوكربيرغ هذا الرقم للدلالة على أهمية شبكات التواصل الإجتماعي في تحقيق ارتباط الحكومات بالشعوب.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تحظى الصفحة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة عشرين مليون شخص، فيما يحظى حسابه الشهير على تويتر بخمسة وعشرين مليون متابع. الدراسة التي خرجت بهذه المعطيات استفادت من إحصائيات وفرتها خدمة كراودتانغل على فيسبوك.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
أوباما في الطليعة رغم أنه خارج السلطة
رغم أنه لم يعد زعيما سنة 2017، مازالت صفحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في طليعة صفحات الساسة الزعماء من حيث عدد المتابعين، اذ تحظى حتى الآن باهتمام 54 مليون متابع، بما يحقق له تفوقا على أكثر صفحات زعماء العالم مجتمعة.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رانيا ملكة الأردن
رانيا ملكة الأردن زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابعها 10 ملايين شخص على فيسبوك، وهو رقم يفوق بكثير عدد سكان المملكة الهاشمية. الملكة التي تحظى بحب الملايين تقدم صورة غربية عصرية للمرأة العربية المسلمة وهو أمر يروق لوسائل الاعلام.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس التركي أردوغان
يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 9 ملايين شخص، وقد حظيت صفحته على فيسبوك في العام الماضي على المرتبة الثالثة في عدد متابعيها، لتكون ثالثة بعد صفحة أوباما الأولى آنذاك، والزعيم الهندي مودي، المتصدر لهذا العام.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
الرئيس المصري السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يملك سبعة ملايين متابع لصفحته على فيسبوك ، ولفت التقرير الفني إلى أن تفاعل الزعماء مع متابعيهم من خلال الردود والتعليقات وعمليات المشاركة، والبوست تسهم بشكل حاسم في زيادة عدد متابعيهم.
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الزعماء الأكثر حضورا على فيسبوك
رئيس وزراء كمبوديا هون سين
ويتحدث التقرير الفني عن تفاعل الزعماء مع جمهور صفحاتهم، مبينا أن صفحة رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد سجلت 58 مليون تفاعل، ما وضعها في المرتبة الثالثة بعد صفحة رئيس وزراء الهند مودي. نادين بيرغهاوزن/ ملهم الملائكة