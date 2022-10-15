 بعد ترسيم حدوده مع إسرائيل.. هل يصبح لبنان ″دولة نفطية″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.10.2022

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سياسة واقتصاد

بعد ترسيم حدوده مع إسرائيل.. هل يصبح لبنان "دولة نفطية"؟

بعد إنجاز الترسيم رسميا بين لبنان وإسرائيل، هل أصبحت عائدات الغاز الخاصة بلبنان قريبة، سؤال طرحته DW على خبراء ومسؤولين في لبنان، وكانت آراؤهم متباينة. فهل بات لبنان قاب قوسين من أن يصبح بلدا مصدرا للطاقة؟

علامة حدودية بين إسرائيل ولبنان، باللغات العبرية والانجليزية والعربية

علامة حدودية بين إسرائيل ولبنان، باللغات العبرية والانجليزية والعربية

خرج موضوع استخراج الغاز في لبنان عن إطاره التفاوضي، ففي 27 أوكتوبر تشرين أول الحالي وقع لبنان وإسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود البحريةبعد أشهر من المفاوضات التي تمت بوساطة أمريكية. ووقع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد رسالتين منفصلتين للموافقة على نص الاتفاق. وفي مقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان، جرى تسليم الرسائل إلى الوسيط الأمريكي أموس هوكستين.

إنقسام لبناني حول نتائج الخطوة

مختارات

بعد عقد من الجدل حول حقول الغاز البحرية، فضلاً عن التهديدات بخوض الحرب بشأنها، توصل لبنان وإسرائيل أخيراً إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية لكل منهما. الاتفاق وُصف بالتاريخي، فما هي أبرز المكاسب لكل طرف؟

وسط ضجيج كورونا والخوف منه بدأ لبنان بعد جدل طويل بحفر أول بئر نفطية في مياهه الإقليمية لاستغلال ثروته الضخمة هناك. فهل يستغل بلد الأرز الذي تهلكه الديون هذه الثروة لتنويع مصادر دخله أم لجعل اقتصاده أسيراً لريع النفط؟

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ووسط إعلان لبنان الموافقة على ترسيم الحدود البحرية، انتشرت آراء تعتبر أنّ لبنان أصبح بلداً نفطياً وأن "الإنفراج" المالي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على العائدات لمعالجة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ أواخر عام 2019، فيما يعتبر آخرون أن اتفاق ترسيم الحدود واستخراج الغاز سيكون تكراراً لسيناريوهات هدر سابقة.

ويرى المغترب اللبناني رمزي مغبغب الذي نقل مطعمه من بيروت إلى سلطنة عمان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس آب 2020، أن "الضبابية وعدم المصداقية" صفتان لصيقتان بالطبقة الحاكمة اللبنانية التي ألفت"سرقة أموال الشعب اللبناني". مشددأ على أن "المغتربين اللبنانيين ليس لديهم ثقة بالطبقة الحاكمة التي لها تاريخ حافل بالفساد والمحاصصة"، ويعطي مغبغب مثلاً على ما يصفه بالتجارب الفاشلة في ادارة القطاعات الخدماتية للدولة مثل ملف الكهرباء والسدود وملفات اخرى، التي كانت سمتها الأساسية السمسرة والعمولات التي كان يدفع ثمنها المواطن اللبناني.

بالمقابل، لا تتوافق المواطنة اللبنانية كلوديت حويك مع ما تصفه بالنظرة التشاؤمية للأمور في هذا الملف، لافتة أنها "متفائلة بالنسبة لإنجاز الترسيم الذي تراه حلماً لبنانياً سيضع لبنان على طريق التعافي الإقتصادي بمراقبة أممية تتمثل بالأمم المتحدة، بحسب وصفها.

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة المنطقة الحدودية مع لبنان

سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة المنطقة الحدودية مع لبنان

لكن تفاؤل كلوديت هذا ليس بالأمر المطلق، إذ تشير إلى تاريخ الإدارة اللبنانية مع هدر الأموال العامة، لتقول:"على الرغم من تفاؤلي إلا أن العبرة النهائية تبقى بإدارة الملف وتتنفيذه مستقبلاً".

تخوف من إدارة الملف

في لبنان ترقب لمرحلة ما بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي ستطلق مرحلة التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المحتملة.

ديانا القيسي، مستشارة المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، تترقب مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق لتفعيل عملها الرقابي ضمن المبادرة اللبنانية للنفط والغاز التي تتطوع لمراقبة العقود وعمل شركات التنقيب الأجنبية في البحر والشركات اللبنانية التي ستقدم لها الخدمات في البر.

إذاً وعلى الرغم من كثرة الحديث في لبنان مؤخرأ عن أهمية إنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات النفط والغاز، تبقى الحقيقة أن لبنان ليس بلداً منتجبا للنفط أو الغاز لأنه لم يكتشف الغاز المزعوم بعد بكميات تسمح بالاستخراج وتغطية التكلفة.

ديانا القيسي، مستشارة المبادرة اللبنانية للنفط والغاز

ديانا القيسي، مستشارة المبادرة اللبنانية للنفط والغاز

وفي هذا السياق يقول الخبير الإقتصادي باتريك مارديني، أنه حتى لو بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز فورا وتأكد وجود كمية ونوعية تجارية مناسبة، فهو لن يستطيع تصدير الغاز قبل 8 سنوات، حينها يمكننا على الأقل البحث في جدوى إنشاء صندوق سيادي.

لكن مارديني الذي لا يثق حتى بعملية إنشاء صندوق سيادي لإدارة قطاع الغاز، يعطي مثالاً على الصندوق السيادي الحالي المتمثل باحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ليقول: "في موضوع احتياطي مصرف لبنان ظن الشعب اللبناني أن إدارته رشيدة وأن حاكمه مستقل عن السلطات السياسية وأن أمواله يتم توظيفها على شكل أوراق مالية آمنة خارج لبنان؛ فإذا به يكتشف خلال الأزمة التي بدأت أواخر عام 2019  أن المصرف المركزي أعطى دولارات الاحتياطي للحكومة بطريقة ملتوية. مقرضاً إياها  بالليرة عندما رفع توظيفاته بسندات الخزينة من 29% في العام 2012 إلى 58% قبيل أزمة العام 2019؛ ثم عاد وحوّل لصالح الحكومة ما أقرضها إياه بالليرة الى دولار، على سعر صرف ثابت بلغ حوالي 1500 ليرة لكل دولار".

وبهذه الطريقة بحسب مارديني "استحوذت الحكومة على 62.7 مليار دولار من المركزي، منها 25.4 مليار دولار صرفتها على الكهرباء و7.6 مليار دولار صرفتها على الدعم، وغير ذلك من المصاريف".

ويوضح مارديني أنه في ظل الصندوق السيادي، يمكن للحكومة الاستحواذ على الدولارات بشكل مباشر دون اللجوء إلى الطرق الملتوية. فإدارة الصندوق ستعينها الحكومة وعائداته ستمول النفقات الحكومية بحجة تقليص مستوى الدين العام، أو تضييق الفجوة أو تأمين حماية اجتماعية أو تحقيق تنمية اقتصادية عبر مشاريع الكهرباء والمياه وغير ذلك من الحجج لإنفاق هذه الأموال. وقد جرت العادة أن تشوب جميع هذه النفقات شبهات فساد وصفقات بالتراضي، وهو ما يكرر احتمال حصول فجوة مالية في الصندوق السيادي تكون مشابهة لتلك التي حصلت في احتياطي مصرف لبنان.

باتريك مارديني، خبير إقتصادي لبناني

باتريك مارديني، خبير إقتصادي لبناني

عندها - يحذر مارديني - ستتبخر أموال النفط والغاز (إن وُجِدت) كما تبخرت أموال المودعين، وسيحمل السياسيون، الذين أنفقوا هذه الأموال على مشاريع مكلفة وغير مجدية، المسؤولية لإدارة الصندوق (كما فعلوا مع مصرف لبنان) التي ستتنصل بدورها من المسؤولية متهمة الحكومة، يستنتج الخبير الاقتصادي اللبناني.

أما البديل المقترح عن الصندوق السيادي، أي إدارة الحكومة مباشرة للأموال عبر وزارة الطاقة أو المالية أو مجلس الوزراء، فيفتح برأي مارديني الباب على مصراعيه للتجاذبات السياسية ويزيد من شبهات الفساد وهدر الأموال. وفي حال كان الهدر في الصندوق السيادي يتعلق بكيفية إدارة الأموال التي قد يحصلها لبنان مستقبلا، فالأمر الداهم اليوم يتعلق بكيفية تلزيم (منح الدولة عروضا لشركة وتكليفها بإنجازها) عمليات التنقيب والحفر واحتمال الاستخراج. فقد تفرض الحكومة اللبنانية شريكاً لبنانيّاً على الشركات الأجنبية يتم اختياره على أساس الفساد والمحسوبيات، فيقتطع جزءاً يسيراً من مداخيل النفط والغاز قبل وصولها إلى الصندوق السيادي".

جرعة أمل من الحكومة

وبين الرأي الإقتصادي والتخوف من هدر عائدات لبنان المستقبلية أو البعيدة الأجل في قطاع النفط والغاز، يحاول وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار إعطاء جرعة أمل للبنانيين، واضعاً دخول لبنان في مصاف "الدول النفطية" في إطار المقدمة الحتمية لحل الأزمة الإقتصادية والمحفزات القادمة لمساعدة المواطنين اللبنانيين.

يكرر حجار في حديثه لـDW مقولة "يوجد فرق بين بلد نفطي وغير نفطي". معتبراً أنه بعد أن أصبح لبنان على خارطة الدول النفطية تقع مسؤولية الإستثمار الصحيح لهذا القطاع على عاتق الحكومات المقبلة التي ستوكل إليها مهمات التنفيذ.

نفط لبنان للبنان.. شعار رفعه متظاهرون لبنانيون ضمن تظاهرة رالي بحرية (سبامبر أيلول 2022)

"نفط لبنان للبنان".. شعار رفعه متظاهرون لبنانيون ضمن تظاهرة رالي بحرية (سبامبر أيلول 2022)

"كلام مسؤول.. غير مسؤول"

بالعودة إلى نص الإتفاق، يتبين ان لإسرائيل شراكة اقتصادية في حقل قانا، ما يطرح السؤال حول إمكانية أن تبدأ "توتال" (الفرنسية) الحفر من الجهة الجنوبيةللبلوك رقم 9، أي جنوب الخط 23 لأسباب جيولوجية. لتلفت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي، أن الحديث عن شراكة إسرائيل بنسبة 17% بحقل قانا سيحتم مفاوضة توتال معهم وبالتالي من المبكر الحديث ان لبنان حصل على الغاز.

وتعطي القيسي مثلاً أنه في عام 2011 كان هناك شراكة إسرائيلية مع قبرص بنسبة 1% في إحدى الحقول لكن الأخيرة لم تتمكن من إستئناف العمل فيه. وبالتالي فإن كل كلام عن أن لبنان أصبح اليوم بلدا نفطيا هو كلام غير مسؤول، تستنتج المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز.

وترأس شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز الكونسورتيوم الذي يضم شركة إيني الإيطالية، وتسعى شركة قطر للاستحواذ على حصة 30 في المائة، خلفًا لنوفاتيك الروسية التي انسحبت من الكونسورتيوم في سبتمبر أيلول الماضي.
وحصل الكونسورتيوم على رخصة للاستكشاف والتنقيب في المياه اللبنانية.

وبين التفاؤل والتشاؤم في إنجاز إتفاق الترسيم، لا تزال العملة اللبنانية تسجل تراجعا بقيمتها وصل لمستويات تاريخية، ذلك أن نمو الاقتصاد محكوم بإجراء إصلاحات بنيوية واستقرار سياسي غير مؤمن في لبنان اليوم بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال، ناهيك عن أن مراهنة البعض على أن استخراج الغاز سيعالج مسألة الدين العام في لبنان، يشكل مخالفة صارخة لقانون الموارد البترولية اللبناني رقم 132/2010، الذي يتحدث صراحة عن أن عائدات الموارد النفطية هي ملك الأجيال القادمة ما يعني أنه لا يمكن إستخدامها للإيفاء بديون حالية.

محمد شريتح - بيروت

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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