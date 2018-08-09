بعد ترحيله.. لن يُسمح بدخول المتصدق ألمانيا حتى عام 2064

أوضح برلمان ولاية هامبورغ شمال ألمانيا اليوم (الثلاثاء 21 آب/ اغسطس 2018) ردا على سؤال طرحه النائب المسؤول عن حقوق المواطنة بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالمجلس ريتشارد سيلميكر إنه أصدر حظرا على دخول المتصدق إلى ألمانيا والإقامة فيها حتى الثالث من نيسان / أبريل 2064.

يشار إلى أن المتصدق يقضي حاليا عقوبة السجن في فولسبيتل بألمانيا، وسيتم إطلاق سراحه في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وسيتم ترحيله فورا إلى المغرب. ولم تعلن السلطات عن لحظة ترحيله تحديدا حتى لا يكون هناك خطر على العملية. ومن المقرر رسميا أن تنتهي فترة حبس المتصدق في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أدانت المتصدق لدوره بالمساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.

وكان المتصدق عضوا فيما يسمى خلية هامبورغ بقيادة طيار الموت محمد عطا الذي قاد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي في نيويورك.

م.م/ أ.ح (د ب أ)