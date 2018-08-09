 بعد ترحيله.. لن يُسمح بدخول المتصدق ألمانيا حتى عام 2064 | أخبار | DW | 21.08.2018

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أخبار

بعد ترحيله.. لن يُسمح بدخول المتصدق ألمانيا حتى عام 2064

في حال تم إطلاق سراحه وترحيله للمغرب، فإن السلطات الألمانية لن تسمح بدخول المغربي منير المتصدق إلى أراضيها ثانية حتى بلوغه سن التسعين. المتصدق يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

Jahresrückblick 2007 Januar Terror Mounir El Motassadeq (CHRISTIAN CHARISIUS/AFP/Getty Images)

أوضح برلمان ولاية هامبورغ شمال ألمانيا اليوم (الثلاثاء 21 آب/ اغسطس 2018) ردا على سؤال طرحه النائب المسؤول عن حقوق المواطنة بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالمجلس ريتشارد سيلميكر إنه أصدر حظرا على دخول المتصدق إلى ألمانيا والإقامة فيها حتى الثالث من نيسان / أبريل 2064.

مختارات

التزمت الرباط الصمت تجاه الأنباء الواردة حول إطلاق سراح منير المتصدق. فقد رفض مسؤولون من الحكومة المغربية التعليق حول ملف ترحيل المغربي المدان بمساعدة الخلية الإرهابية المتهمة بتنفيذ اعتداءات 9/11 في نيويورك وواشنطن. (09.08.2018)

قال الادعاء الألماني في كارلسروه اليوم الخميس إن منير المتصدق الذي أدين بتهمة مساعدة الخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات 9/11 في نيويورك وواشنطن سيطلق سراحه مبكرا بشرط ترحيله المبكر إلى وطنه المغرب. (09.08.2018)

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم طلب استئناف قدمه المغربي منير المتصدق بعد إدانته بالتواطؤ في هجمات 11 سبتمبر والحكم عليه بالسجن 15 عاما لمساعدته في تنفيذ عملية قتل جماعي. (12.01.2007)

يشار إلى أن المتصدق يقضي حاليا عقوبة السجن في فولسبيتل بألمانيا، وسيتم إطلاق سراحه في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وسيتم ترحيله فورا إلى المغرب. ولم تعلن السلطات عن لحظة ترحيله تحديدا حتى لا يكون هناك خطر على العملية. ومن المقرر رسميا أن تنتهي فترة حبس المتصدق في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أدانت المتصدق لدوره بالمساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.

وكان المتصدق عضوا فيما يسمى خلية هامبورغ بقيادة طيار الموت محمد عطا الذي قاد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي في نيويورك.

م.م/ أ.ح (د ب أ)

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  • Bayern Attacke in Regionalzug bei Würzburg-Heidingsfeld Blutfleck

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

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  • Bekennervideo Mutmaßlicher Attentäter von Würzburg

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    وفيما تزداد المخاوف من ألمانيا من عمليات دامية كتلك التي شهدتها باريس ونيس وبروكسل واسطنبول وأنقرة وغيرها، تبقى التساؤلات قائمة عما دفع بفتى قدم فاراً من أفغانستان (أو باكستان) ليجد ملجأ وأسرة تحتضنه في ألمانيا إلى القتل؟ الكثيرون صدموا لكم الكراهية التي يكنها هذا الشباب خاصة بعدما نشر "داعش" فيديو يظهر فيه الفتى وهو يهدد ويتوعد فيه الألمان بالقتل والانتقام.

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    وما لبث الناس يتنفسون الصعداء بعد عملية ميونيخ التي بثت الذعر في القلوب خوفا من عمليات إرهابية منسقة كتلك التي شهدتها باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن مصرع 130 شخصا وجرح المئات، هاهي ألمانيا تشهد بعد يوم فقط جريمة أخرى اهتزت لها مدينة رويتلينغن، حيث قام لاجئ سوري في مقتل العمر بقتل مقتل امرأة وجرح خمسة آخرين بسكين كبير.

  • Deutschland Reutlingen Mann mit Machete tötet Frau und verletzt mehrere

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    حالة من الذعر تسود رويتلينغن، المدينة الصغيرة الهادئة في جنوب ألمانيا، بعد الجريمة البشعة. وفيما تتواصل التحقيقات مع الجاني لمعرفة دوافعه، تؤكد السلطات الألمانية على عدم الاشتباه بالإرهاب والعنف بشكل عام في طالبي اللجوء، لافتة إلى أن أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة لم تكن من فعل لاجئين.

  • Deutschland Bombenanschlag in Ansbach

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    لكن تحذيرات السلطات الألمانية من عدم وضع اللاجئين في قفص الاتهام قد لا تجد آذانا صاغية، على الأقل لدى البعض، بعد هجوم أنسباخ الانتحاري الذي شُن مساء يوم الأحد، أي في نفس اليوم الذي شهدت فيه روتلينغن عملية القتل بسكين، والذي نفذه لاجئ سوري آخر (27 عاما). العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل المنفذ وجرح 15 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة، كان هدفها الانتقام من ألمانيا وتبنتها داعش.

  • Deutschland - Ansbach Biergarten auf dem Festivalgelände

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    وفيما تشير التحريات الأولى إلى ضلوع "داعش" في العملية التي نفذها اللاجئ السوري الذي فجر نفسه ليل الأحد الاثنين في بلدة أنسباخ الألمانية، يبقى من المؤكد أنه أراد قتل أكبر عدد ممكن من الناس، إذ أنه تحول إلى مهرجان للموسيقى جاءه زوار من كل حدب وصوب. ولولا أن رجال الأمن منعوه من الدخول، ويقوم بتفجير نفسه عندها، لكانت الحصيلة أثقل بكثير.

  • Deutschland Ansbach Explosion Pressekonferenz Innenminister von Bayern Joachim Herrmann

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية - التي شهدت ثلاث عمليات قتل وترهيب من إجمالي أربع عمليات خلال أسبوع واحد - يقول إن الهجمات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن قانون اللجوء الألماني والأمن في مختلف أرجاء البلاد.

  • Deutschland Polizeikräfte nach dem Amoklauf in München

    صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

    وإن لم يصدر أي تعليق بعد عن المستشارة الألمانية أو وزير داخليتها بشأن عزمهما تشديد قانون اللجوء الذي قدم بموجبه العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، أغلبيتهم من السوريين، إلا أن المخاوف الأمنية تبقى قائمة، حيث كثفت الشرطة من تواجدها في كل المرافق العامة الحساسة. ولكن الأكيد أن ما حدث في ألمانيا خلال أسبوع، لن يمّحي من ذاكرة العديد من الناس.. أملا في ألاّ يستغلها اليمنيون المتطرفون لصالحهم!

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

صدمة وحزن وخوف وإرهاب... أسبوع دام في ألمانيا

شهدت ألمانيا خلال أسبوع واحد فقط عمليات قتل وترهيب وهجمات إرهابية، ثلاثة منها نفذها لاجئون قدموا إليها حديثا، واثنان منهما تبناهما تنظيم "داعش". جولة مصورة توثق أسبوعا من الإرهاب والحزن والخوف في عدة مدن ألمانية. (26.07.2016)  

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