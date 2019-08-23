 بعد ترحيله إلى لبنان..أحد أباطرة الشبكات الإجرامية يطلب اللجوء في ألمانيا! | أخبار | DW | 01.11.2019

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أخبار

بعد ترحيله إلى لبنان..أحد أباطرة الشبكات الإجرامية يطلب اللجوء في ألمانيا!

أصدرت محكمة بريمن مذكرة توقيف بحق إبراهيم ميري وهو أحد أباطرة الشبكات الإجرامية العربية في ألمانيا. قصة مثيرة وراء عودته إلى ألمانيا وسط تصاعد المخاوف والمطالبات بتشديد قانون اللجوء الألماني.

Deutschland | Razzia in Mannheim Neckarstadt-West (picture-alliance/dpa/PR-Video/R. Priebe)

لم يكن ترحيل ميري أحد أباطرة الشبكات الإجرامية العربية الناشطة في ألمانيا إلى بيروت من المهام السهلة.  فبعد سنوات من محاولات  السلطات الألمانية ترحيل ميري المسجل على أنه "بدون جنسية". نجحت عملية الترحيل. وتمّ ذلك في الـ 11 من تموز/يوليو الماضي، بعد عملية ترحيل على الطريقة الهوليودية، حيث تمت مداهمة منزله و نُقل بطائرة هيلكوبتر إلى مطار شوننفيلد في العاصمة برلين، ومنها تم ترحيله إلى بيروت.

وجاء هذا الترحيل كثمرة للجهود المشتركة بين سلطات ولايتي بريمن وبرلين، كما تقول السلطات الألمانية. لكن العامل المفصلي في إتمام عملية الترحيل تمثل في الزيارة الرسمية التي قام بها وزير داخلية بريمن أندرياس غايزل إلى لبنان، حيث استطاع حسب دوائر مقربة له، من الحصول على موافقة بيروت في منحه جواز سفر لبناني.

الآن  وبعد مرور 111 على ترحيله عاد إبراهيم ميري إلى ألمانيا مبررا عودته "بأنه لا يشعر بالأمان في لبنان" وأنه "مهدد بالقتل من قبل ميليشيات شيعية".

ميري محظور من دخول ألمانيا لمدة سبع سنوات، فكيف وصل إلى بريمن طالبا اللجوء في ألمانيا؟

لم يكن دخول ميري إلى ألمانيا قانونيا، "وهو ما يؤكد على علاقته الوثيقة بالشبكات الإجرامية" يقول أحد المحققين لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار. إذ تمكن ميري من دخول ألمانيا متجاوزا جميع الضوابط في أوروبا.

مختارات

في التقارير السنوية السابقة للمكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة كان الحديث يجري عن جرائم ذات خلفية إثنية، لكن المكتب بدأ في تقريره لعام 2018 يتحدث عن "العائلات الإجرامية" بشكل رسمي. تسمية جديدة لمشكلة قديمة؟ لماذا؟ (26.09.2019)

إنها قصة غريبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال يحاكم أبطالها حاليا في باريس. إذ قامت مجموعة، يطلق عليها المحقوقون اسم "الأرز"، بعمليات غسيل أموال طوال سنوات في ألمانيا خصوصا، لصالح عصابات مخدرات من أمريكا اللاتينية. (13.11.2018)

كلما اشتدت خطورة الجرائم، زادت مطالبة الرأي العام بالكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالجناة المشتبه فيهم. في حين لاقت مسودة تعديل قانوني يسمح بتوسيع تحليل الحمض النووي ليشمل لون البشرة مثلا، العديد من الانتقادات. (04.08.2019)

السناتور المكلف بالشؤون الداخلية لمدينة بريمن أولريش ماورر، أكد بدوره، أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرة توقيف بحق ميري يوم الأربعاء (30 أكتوبر/تشرين الأول). وهو الآن محتجز في مقر الشرطة في مدينة بريمن، ويلتزم الصمت ولم يكشف عن كيفية وصوله إلى ألمانيا، "سوى أن الرحلة كانت شاقة جدا". 

رغم انتهاك ميري حظر دخوله إلى ألمانيا، إلا أنه يتعين على المكتب الألماني للهجرة واللجوء ( BAMF) البت في طلب لجوء إبراهيم ميري. فترحيل ميري إلى لبنان مرهون بالبت بطلب لجوئه حسبما يؤكد مسؤول في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء "في حال تم رفض طلب اللجوء، سنقوم بترحيل ميري في أقرب وقت ممكن".

لكن بعض المحققين تنتابهم مخاوف من عدم البت في طلب لجوء ميري. هذا يعني أن إجراءات اللجوء سوف تستغرق وقتا طويلا، وربما سيتم الإفراج عنه، "مراقبة ميري أمر صعب للغاية، في حال أطلق سراحه، فلن نستطيع مراقبته بشكل تام" يقول أحد المحققين لموقع صحيفة"بيلد".

مطالب بالحد من إمكانية إعادة التقدم بطلب لجوء!

حالة ميري دفعت بعض السياسيين الألمان إلى طرح فكرة تشديد قانون اللجوء في ألمانيا، كريستوف دي فريس خبير في الشؤون السياسة الداخلية من حزب الحزب الديمقراطي المسيحي علّق بالقول "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نريد الاستمرار في منح اللجوء لمجرمين ينتهكون حظر الدخول والإقامة في ألمانيا ويدخلون بشكل غير قانوني، ما إن كنا نريد أن نتيح لهم إمكانية التقدم بطلب لجوء في ألمانيا وتقديم الحماية لهم حتى يتم البت بطلب لجوئهم" وطالب السياسي الألماني بضرورة  "الحد من إمكانية إعادة التقدم بطلب لجوء".

ليندا تيوتبرغ، المتحدثة باسم شؤون الهجرة في الحزب الديمقراطي الحر أكدت أيضا على ضرورة "تطبيق القانون والإسراع في البت بطلب لجوئه". ولكن بت الـBAMF بطلب لجوئه لا يعني أن ميري لن يكون قادرا على خداع السلطات الألمانية، حسبما يرى بعض الخبراء.

إبراهيم ميري يعد من أباطرة الشبكات الإجرامية العربية الناشطة في ألمانيا. وعشيرته ميري يعتقد أنها تتكون من 3000عنصرا، 1200 منهم خاضعين لمراقبة أمنية، بسبب قيامهم بجرائم تتعلق ببيع الأسلحة والدعارة والمخدرات.

غالبية هؤلاء الأشخاص قدموا من لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولا يمتلكون بالضرورة الجنسية اللبنانية، وتمّ تسجيلهم في ألمانيا دون أوراق ثبوتية من البلد الأصلي.

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

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