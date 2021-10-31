بعد تراجع نتائجه.. لايبزيغ يقيل مدربه الأمريكي مارش

أعلن نادي لايبزيغ الألماني اليوم الأحد (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) التخلي عن خدمات مدربه الأمريكي جيسي مارش بسبب البداية المخيبة للموسم سواء في الدوري الألماني أو مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقال بيان وصيف بطل الموسم الماضي على حسابه في "تويتر": "نادي لايبزيغ وجيسي مارش توصلا إلى اتفاق لوضع حد لتعاونهما بأثر فوري".

وأوضح النادي أن مساعد المدرب أخيم بيرلورتسر سيستلم مهمة تدريب الفريق مؤقتاً، خاصة المباراة الأخيرة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي، مضيفاً "سنقدم بديل مارش بسرعة".

وجاء قرار الإقالة بعد يومين من الخسارة أمام المضيف أونيون برلين 1-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الثالثة تواليا والسادسة هذا الموسم في البوندسليغا، مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وكان رئيس النادي أوليفر مينتسلاف قد قال غاضباً عقب الخسارة الجمعة "لقد قدمنا أداءً كارثيًا". وأضاف بالقول: "علينا تحليل الموقف والتفكير فيما يتعين علينا القيام به، بما في ذلك مع المدرب" ممهداً الطريق بوضوح نحو الإقالة.

وتراجع مستوى لايبزيغ بشكل كبير هذا الموسم بعد رحيل مدربه الشاب يوليان ناغلسمان إلى تدريب بايرن ميونيخ. وتعاقد مع مارش بعد قيادته ريد بول سالزبورغ النمسوي الى ثنائية الدوري والكأس المحليين لموسمين متتاليين.

وحظي مارش البالغ من العمر 48 عاماً والمولود في ولاية ويسكونسن بعقد لسنتين حتى حزيران/ يونيو 2023، علما بأنه عمل مساعدا للمدرب رالف رانغنيك في لايبزيغ موسم 2018/ 2019.

ويُعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأمريكي نجماً صاعداً في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة، لكن تجربته التدريبية الثالثة لنادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ، باءت بالفشل عكس طموحاته. يُذكر أنها المرة الأولى التي يقيل فيها لايبزيغ مدرباً لفريقه منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

وكان مارش الذي يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس "كوفيد-19"، قد تحدث الخميس عبر الفيديو قائلاً: "لقد ارتكبت أخطاء بالتأكيد"، مضيفاً: "أعلم أن هناك أسئلة حول عملي، وهذا طبيعي".

ويحتل لايبزيغ المركز الثالث في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا وفقد آماله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما حسم مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي بطاقتي المجموعة.

ويتفوق الفريق الألماني بالمواجهتين المباشرتين على كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز الأخير ومنافسه على بطاقة مواصلة المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". ويلعب لايبزيغ مع ضيفه مانشستر سيتي، وكلوب بروج مع كضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب)