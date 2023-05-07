 بعد تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية.. ما مصير نفاياتها المشعة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية.. ما مصير نفاياتها المشعة؟

تخلت ألمانيا تماما عن الطاقة النووية، لكن الموضوع سيظل يشغل البلاد لأعوام طويلة. والآن يدور جدل واسع ومحتدم حول تفكيك محطات الطاقة وإزالتها وكيفية التخلص من بقاياها ومن النفايات المشعة عالية الخطورة.

رجل واقف على جسر وهو يراقب محطة إزار2 في إيسنباخ 15.04.2023

بعد إغلاق ىخر ثلاث محطات أصبحت الطاقة النووية جزء من الماضي في المانيا

منذ الخامس عشر من نيسان/ أبريل 2023 أصبحت الطاقة النووية جزء من الماضي في ألمانيا. فمنذ الستينات زودت 20 محطة نووية البلاد بالطاقة، وآخر ثلاث محطات للطاقة النووية توقفت عن العمل في الخامس عشر من هذا الشهر.

مختارات

وعلقت وزيرة البيئة، شتفي ليمكه من حزب الخضر، على ذلك في حوار إذاعي بالقول "أرى أنه يجب أن نركز كل جهودنا على دفع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوفير في استهلاك الطاقة إلى الأمام ونتوقف عن هذه النقاشات المتخلفة". وبسبب التوتر في سوق الطاقة على خلفية حرب أوكرانيا، لا تزال هناك أصوات تطالب بتمديد عمل محطات الطاقة النووية، لكن هذه الأصوات لم تمنع إغلاق هذه المحطات.

مهمتان صعبتان!

لكن رغم التخلي عنها، سيظل موضوع الطاقة النووية يشغل البلاد، ولمدة طويلة. فمحطات توليد الطاقة النووية يجب تفكيكها والتخلص منها. لكن يبقى موضوع دفن النفايات النووية وتخزينها بشكل نهائي هو الأكثر صعوبة وإثارة للجدل.

مثل باقي الدول التي كانت لديها أو لا تزال لديها محطات للطاقة النووية، لم تجد ألمانيا أيضا بعد مكانا دائما يمكن دفن النفايات النووية فيها بشكل نهائي وآمن، حيث يتم الآن تخزين هذه النفايات في مخازن مؤقته في المناطق التي توقفت فيها المحطات النووية، لكن القانون ينص على أن مخلفات القضبان المشعة يجب دفنها تحت الأرض لآلاف الأعوام بشكل آمن.

تجمع احتفالي لمؤيدي التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا بالقرب من محطة نيكارفيتهايم للطاقة النووية 15.04.2023

مثلما هناك مؤيدون للتخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا هناك معارضون كثيرون أيضا وخاصة في ظل حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة

مستودعات مؤقتة

فولفرام كونيغ، رئيس المكتب الاتحادي لأمن المخلفات النووية (BASE) يقول في حوار مع DW "المستودعات المؤقتة هي لمدة محدودة، وتبقى قائمة حتى يتم تحضير مستودعات نهائية (أبدية). وإن الخرسانة والأسلاك الشائكة والحراسة والحديد، ليست بديلا لبنية جيولوجية متينة. يجري البحث عن عمق جيولوجي وطبقة مناسبة من الملح أو الغرانيت أو الصخور الطينية التي ستضمن لفترة زمنية غير محدودة عدم وصول المواد المشعة إلى سطح الأرض".

عملية البحث ستستمر لعقود

ألمانيا وحوالي ثلاثين دولة أخرى كانت أو لا تزال لديها محطات للطاقة النووية، متفقة على أن النفايات المشعة يجب دفنها تحت الأرض، لكن أين بالضبط؟ منطقة "غورليبن" في شرقي ولاية ساكسونيا السفلى، كانت ولمدة طويلة المكان المفضل لدى الساسة الألمان لدفن النفايات النووية فيها.

لكن "غورليبن" كانت أيضا دائما مسرحا للاحتجاجات ضد الطاقة النووية، وبالتالي تخلت الحكومة عن اختيار هذا المكان لدفن النفايات النووية. والآن البحث جار في كل أنحاء ألمانيا في أكثر من 90 موقعا عن مكان مناسب بدل غورليبن. وفي هذا السياق يقول فولفرام كونيغ "يجب أن نفترض أن عملية البحث عن مكان نهائي لدفن النفايات النووية، في ألمانيا ستدوم حوالي نفس المدة التي استخدمنا فيها الطاقة النووية، أي 60 عاما".

مستودع للنفايات النووية في غورليبين بولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا 11ز12.2019

يجب دفن النفايات النووية بشكل آمن بحيث لا تصل إشعاعاتها إلى سطح الأرض لآلاف السنين

مشغل المحطة مسؤول عن تفكيكها

كما أن تفكيك حوالي 20 محطة نووية سيستغرق بعض الوقت أيضا. و"تقع مسؤولية تفكيك محطات الطاقة التي تم توقيفها على عاتق مشغليها. إذ عليهم تنظيم عملية التفكيك" يقول فولفرام كونيغ، ويضيف "وهم يعتقدون أن ذلك يحتاج ما بين 10 و15 سنة من تاريخ الحصول على الترخيص بالتفكيك وحتى الحصول على الإعفاء (من المسؤولية) من هيئة الإشراف النووية".

هناك الآن محطات للطاقة النووية في ثلاثين دولة حول العالم. في إيطاليا وكازاخستان وليتوانيا تم إغلاق المحطات النووية. في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا تبنيان الآن محطات للطاقة النووية وستنضمان إلى مستخدمي الطاقة النووية.

دفن النفايات النووية بشكل نهائي وآمن لا يزال مشكلة عالمية لم يتم حلها، وفنلندا هي التي حققت أكبر تقدم في هذا المجال. فيزا لاكانيمي، مدير بلدية أويرايوكي في جنوبي فنلندا قال في حوار مع القناة الألمانية الأولي (ARD) حول إقامة مستودع لدفن النفايات النووية بشكل نهائي في منطقته "من يستفيد من الطاقة الكهربائية يجب أن يتحمل مسؤولية النفايات أيضا، وهكذا هو الأمر في فنلندا. ومن يستخدم الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يجب أن يدفع مع الفاتورة تكلفة التخزين النهائي (للنفايات) أيضا". وتقدر تكلفة بناء المستودع النهائي أو الأبدي لدفن النفايات النووية بحوالي 3,5 مليار يورو!

فنلندا.. نهج طاقي واعد لضمان استقلال البلاد عن روسيا

420 محطة نووية لا تزال تولد الكهرباء

حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك الآن حوالي 420 محطة للطاقة النووية في العالم، متوسط عمرها حوالي 31 عاما. ويشير تقرير حالة الصناعة النووية في العالم، إلى أنه لا يمكن الحديث عن نهضة في مجال الطاقة النووية.

ويضيف التقرير بشأن توليد الطاقة النووية في العالم بأنه "في عام 1996 وصلت نسبتها من الطاقة إلى 17,5 بالمائة وهي الأعلى، وفي عام 2000 انخفضت هذه النسبة بعد 4 عقود إلى ما دون 10 بالمائة". في أوروبا تريد 13 دولة من أصل 27 الاستمرار في استخدام الطاقة النووية، وبعضها تريد توليد طاقة أكثر مما عليه الحال الآن. أيضا الصين وروسيا والهند تخطط لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية.

لكن وكما دائما ستبقى المخلفات النووية المشعة تشغل ألمانيا لأعوام طويلة قادمة.

ينس توراو/ ع.ج

  • Großer Solarpark Villanueva in Mexiko

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    تكلفة أقل

    الطاقة الشمسية تنتج في غالبية مواقع العالم الكهرباء الأقل كلفة، وبالذات من خلال المنشآت الكبيرة في مناطق مشمسة مثل هنا في المكسيك. وبالتالي يتم بناء منشآت شمسية بصفة متزايدة. وعملية التزود بالكهرباء تتغير جذريا على مستوى العالم.

  • Schweiz: Schwimmende Solaranlage Lac des Toules

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    حيثما وجدت الشمس!

    المنشآت الشمسية يمكن بناؤها في كل مكان تقريبا: الصحراء والمساحات القاحلة والسطوح والبركات المائية. هنا في سويسرا تقع الألواح الشمسية على حوض اصطناعي في منطقة الألب. وحاليا يتم تغطية الاحتياج العالمي من الكهرباء بثلاثة في المائة من الطاقة الشمسية.

  • Photovoltaik in der Landwirtschaft: Oben Photovoltaikmodule und unten eine Geflügelfarm

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    استخدام مزدوج

    توجه آخر يتمثل في الاستخدام المزدوج: في الأعلى ألواح شمسية وتحتها مساحة للزراعة. هنا في الصين هي عبارة عن مزرعة دواجن. والظل يكون مفيدا لا سيما في المناطق المشمسة جدا: وفي الصحاري تصبح الزراعة ممكنة.

  • Deutschland Freiburg: Solarsiedlung Sonnenschiff, Niedrigenergiehäuser und oben auf den Dächern Photovoltaikanlagen

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    كهرباء رخيص

    فوق جميع سطوح العالم تقريبا تكون الألواح الشمسية وسيلة معقولة. والكهرباء تستهلك مباشرة في عين المكان، وتكون هناك حاجة أقل للخيوط الكهربائية. وفي المانيا تصل تكلفة الكهرباء الشمسي من السطح مقارنة مع الكهرباء من الشبكة العادية إلى أقل من الثلث.

  • Solarpark und dahinter eine Fabrik im Sonnenlicht

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    إنتاج مع مستقبل

    وحتى الصناعة التي تحتاج إلى طاقة كثيفة تريد الآن الحصول على كهرباء شمسية رخيصة. ومثال على ذلك شركة الكيمياء العملاقة باير. فالمصانع في اسبانيا يُتوقع أن تحصل الآن على 100 في المائة من الكهرباء النظيفة، لاسيما من من الطاقة الشمسية. وهذا شيء إيجابي للمستثمرين الذين يفضلون الشركات الصديقة للمناخ.

  • Supermarkt in Conil in Südspanien. Der Parkplatz ist mit Modulen verschattet.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الانطلاق إلى زمن الطاقة الشمسية

    موقف سيارات بسقف من الألواح الشمسية. هنا في جنوب اسبانيا يتم تثمين هذا الدمج وتوظيفه منذ مدة. وقبل 10 سنوات بدأت في اسبانيا طفرة الطاقة الشمسية. والآن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الطفرة ومعها التحول إلى السيارات الكهرائية.

  • Batteriegroßspeicher für Sonnenenergie neben Solarpark in Deutschland

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    انخفاض تكلفة البطاريات

    هذه الضيعة الشمسية في المانيا لها خزان كبير بالبطاريات في الحاويات. وتأرجحات في الإنتاج والاستهلاك يمكن موازنتها ويوجد كهرباء لفترة الليل. وحتى البطاريات تصبح رخيصة أكثر، وعلى هذا النحو يتوقع خبراء وقوع اختراق عالمي بمولدات الطاقة بالبطاريات الشمسية ابتداء من عام 2025. ومحطات توليد الطاقة بالفحم والنفط والغاز ستتراجع.

  • Bangladesch Photovoltaik: Kinder bestaunen ein Solarmodul.

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الكهرباء للجميع

    يعيش عالميا نحو 770 مليون شخص بدون الحصول على كهرباء، لاسيما في مناطق واسعة في افريقيا وبعض بلدان جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية. لكن هذا الواقع يتغير بصفة متزايدة. فمنذ 2016 يحصل نحو 250 مليون شخص لأول مرة على الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية. وبالبطاريات القابلة للشحن ووحدات إنارة اقتصادية يتوفر كهرباء لساعات المساء. وعلى هذا النحو يتوفر أكثر من أربعة ملايين بيت في بنغلاديش على التيار الكهربائي.

  • Schäfer mit Solarzelle in der

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الطاقة في كل مكان

    هذا الراعي في تركيا يشحن هاتفه المحمول بألواح شمسية. وفي الهواء الطلق فرضت الطاقة الشمسية نفسها في اندماج مع البطارية: ويمكن استخدامها في كل مكان بمرونة وكلفة قليلة.

  • Produktion von solarzellen in China

    الطاقة الشمسية ـ رخيصة، نظيفة ومتوفرة حيث تشرق الشمس

    الصين تكشف الطريق

    الكهرباء الشمسية كانت مكلفة. لكن تكاليفها تنخفض بين 5 و 10 في المائة في كل سنة. وهذا يجعل الطاقة رخيصة، ولاسيما الصين استغلت الفرص المتاحة. فأكبر شركة هناك ستنتج ابتداء من عام 2023 ألواحا شمسية بطاقة 60 جيجاواط في السنة.