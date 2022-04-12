بعد تخفيف قيود كورونا .. إعلان تنظيم أكبر إفطار جماعي في ميونيخ

بعد الظروف الطارئة والإجراءات المشددة التي فرضتها جائحة كورونا في العامين الماضين والتي حالت دون تنظيم الجمعيات المسلمة في ألمانيا لفعاليات مثل الإفطار الجماعي في الساحات الكبيرة، أعلن مدير المنتدى الإسلامي في ميونيخ وإمام مسجد بيتسبرغ بنيامين إدريس عن تنظيم إفطار جماعي كبير في ساحة "مارين بلاتس" بميونيخ يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة أكثر من ألف شخص منهم شخصيات مهمة من سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين من الكنائس والأديان المختلفة.

وأضاف إدريس في رسالة ووجها على موقع فيسبوك أن فعالية هذا الإفطار الجماعي الكبير ستكون شبيهة بمهرجان على ساحة مارين بلاتس في ميونيخ . فبالإضافة إلى موائد الإفطار التي ستكون مفتوحة أمام الجميع، سيتضمن المهرجان تلاوة آيات من القران الكريم وأناشيد كما سيلقي المسؤولون كلمات حول أهمية الحوار والتعايش السلمي في ميونيخ.

يذكر أنه في ولاية بافاريا يعيش حوالي 600 ألف مسلم حسب موقع t-online الألماني وتنتشر في الولاية مجموعة من المساجد والمراكز الإسلامية أبرزها المركز الإسلامي في ميونيخ الذي تم افتتاحه رسميًا في 24 أغسطس 1973.

وكان مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا قد قرر العام الماضي تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.

هـ.د/ص.ش