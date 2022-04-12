بعد تخفيف قيود كورونا .. إعلان تنظيم أكبر إفطار جماعي في ميونيخ

بعد الظروف الطارئة والإجراءات المشددة التي فرضتها جائحة كورونا في العامين الماضين والتي حالت دون تنظيم الجمعيات المسلمة في ألمانيا لفعاليات مثل الإفطار الجماعي في الساحات الكبيرة، أعلن مدير المنتدى الإسلامي في ميونيخ وإمام مسجد بيتسبرغ بنيامين إدريس عن تنظيم إفطار جماعي كبير في ساحة "مارين بلاتس" بميونيخ يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري بمشاركة أكثر من ألف شخص منهم شخصيات مهمة من سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين من الكنائس والأديان المختلفة.
وأضاف إدريس في رسالة ووجها على موقع فيسبوك أن فعالية هذا الإفطار الجماعي الكبير ستكون شبيهة بمهرجان على ساحة مارين بلاتس في ميونيخ . فبالإضافة إلى موائد الإفطار التي ستكون مفتوحة أمام الجميع، سيتضمن المهرجان تلاوة آيات من القران الكريم وأناشيد كما سيلقي المسؤولون كلمات حول أهمية الحوار والتعايش السلمي في ميونيخ.
يذكر أنه في ولاية بافاريا يعيش حوالي 600 ألف مسلم حسب موقع t-online الألماني وتنتشر في الولاية مجموعة من المساجد والمراكز الإسلامية أبرزها المركز الإسلامي في ميونيخ الذي تم افتتاحه رسميًا في 24 أغسطس 1973.
وكان مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا قد قرر العام الماضي تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.
هـ.د/ص.ش
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الحريرة
يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
طبق التمر
يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
البوراك
أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
القطايف
القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الزلابيا
تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
شراب التمر الهندي
لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
فتوش
تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الخشاف
مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الهريس
أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الكنافة
مسك الختام مع طبق الكنافة الذي يعقب الإفطار ويكون حاضراً في ليالي رمضان. وقد انتشر في الأردن ومصر والعديد من الدول العربية لكن اسمها ظل مرتبطا باسم مدينة نابلس. تُحضر الكنافة مما يعرف بعجينة الكنافة التي تباع على شكل خيوط بعد فرمها وخلطها بالسمن والجبنة المحلاة (الخالية من الملح) وماء السكر المعروف في بلاد الشام بالقطر وكمية من الفستق الحلبي المفروم التي ترش فوق الكنافة قبل تناولها ساخنة.