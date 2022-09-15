بعد تتويجه بـ 20 لقبا.. فيدرر يعلن اعتزاله بقرار "حلو ومر"

أعلن الأسطورة السويسري روجيه فيدرر الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2022) وبقرار "حلو ومر" أنه سيعتزل بعد كأس لايفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن اللعبة التي يعتبرها مصدر إلهام له. وغاب فيدرر، الفائز بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في منافسات الفردي، طوال الموسم بسبب جراحة في الركبة ولكن كان يتوقع أن يعود في 2023.

وكان فيدرر بصدد العودة في بطولة كأس لافر التي تقام في لندن، وهي مسابقة ساهم فيدرر في إنشائها، والآن قرر أن تكون آخر بطولة احترافية يشارك فيها.

وكتب السويسري على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "كأس لافر الأسبوع المقبل في لندن ستكون آخر مسابقة لي في اتحاد لاعبي التنس المحترفين. سألعب المزيد من التنس في المستقبل بالطبع، لكن ليس بالطبع في غراند سلام أو في بطولات الاتحاد".

"أعرف قدرات جسدي"

وأضاف فيدرر "كما يعلم الكثير منكم، فقد واجهتني في السنوات الثلاث الماضية تحديات في شكل إصابات وجراحات. لقد عملت بجد للعودة إلى الشكل التنافسي الكامل". واستدرك فيدرر قائلا "لكنني أعرف أيضًا قدرات جسدي وحدودها، وكانت رسالته إلي مؤخرًا واضحة". ويأتي إعلان فيدرر اعتزاله بعد أسابيع قليلة من إعلان النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز اعتزالها.

وتابع اللاعب السويسري "عمري 41 عامًا. لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عامًا. عاملني التنس بسخاء أكثر مما كنت أحلم به، والآن يجب أن أدرك أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي التنافسية".

وتوج فيدرر بآخر ألقابه في بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018، قبل أن تطارده لعنة الإصابات، التي تسببت في فقدانه رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالمسابقات الأربع الكبرى في منافسات فردي الرجال.

وأصبح الرقم القياسي في جعبة النجم الإسباني المحنك رافاييل نادال، الفائز بـ22 لقبا في غراند سلام، حيث يتفوق بفارق لقب وحيد على أقرب ملاحقيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبينما تروي الأرقام جزءًا فقط من القصة، فإن العديد من النقاد يبدو متفقين على أنه لم يسبق لأي لاعب أن جعل التنس يظهر بتلك السهولة مثل فيدرر، الذي كان يتمتع بالخلق الرفيع سواء داخل أو خارج الملعب.

تفاعل عالم كرة المضرب

تفاعل عالم كرة المضرب مع قرار السويسري الأسطورة روجيه فيدرر الاعتزال في هذا "اليوم الحزين"، وفق ما أفاد منافسه اللدود الإسباني نادال. وبعدما طبعا ملاعب كرة المضرب بخصومتهما التاريخية، كان نادال الذي استفاد من غياب فيدرر عن الملاعب بسبب الإصابات والعمليات الجراحية لكي يتفوق عليه من حيث عدد الألقاب الكبرى (22 مقابل 20)، حزيناً على قرار اعتزال غريمه عن 41 عاماً.

وكتب نادال على تويتر في أبرز رود فعل عالم الكرة الصفراء "عزيزي روجيه، صديقي وخصمي، تمنيت ألا يأتي هذا اليوم أبداً. لقد كان من دواعي سروري ولكن أيضاً لشرف وامتياز لي أن أتشارك كل هذه السنوات معك وأن أعيش العديد من اللحظات الرائعة داخل وخارج الملعب.".

واضاف نادال "إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصياً وللرياضة في جميع أنحاء العالم. سيكون لدينا المزيد من اللحظات لكي نتشاركها معاً في المستقبل. لا يزال هناك الكثير من الأشياء لنفعلها معاً، ونحن نعلم ذلك. بالنسبة للآن، أتمنى لك حقاً كل السعادة مع زوجتك ميركا، أطفالك، عائلتك، واستمتع بما ينتظرك. سأراك في لندن في كأس لايفر".

ع.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)