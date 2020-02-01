بعد تبديل وكيل أعماله.. الغموض يكتنف مصير كومان مع ميونيخ

بعد تعافيه من إصابة بالركبة أبعدته عن الملاعب شهرين، يعود الجناح الأيسر الفرنسي كينغسلي كومان غدا الأحد (09 فبراير/ شباط 2020) إلى تشكيلة بايرن ميونيخ الذي يواجه لايبزيغ في مباراة القمة بالجولة الـ 21 للدوري الألماني.

وكان كومان (23 عاماً) قد أثار ضجة في الأيام القليلة الماضية، عندما قام بتغيير وكيل أعماله، لينضم إلى وكالة مقرها بريطانيا، بدون أن يعلم مسبقا حتى كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة النادي، ليثير بذلك تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق البافاري، بحسب ما ذكر موقع "شبورت 1" الألماني.

وتحدث أيدي وارد، وكيل أعمال كومان الجديد إلى الموقع الألماني عن خطط اللاعب المستقبلية وقال: "كينغسلي في منتهى السعادة في ميونيخ .. وكل النقاشات حول مستقبله ليست موضوعا في الوقت الحالي".

صنع أيدي وارد (39 عاماً) اسما كبيرا في إنجلترا عندما نقل رحيم ستيرلينغ من ليفربول إلى مانشستر سيتي عام 2015 مقابل 68 مليون يورو، ونقل أيضا أليكس أوكسليد-تشامبرلين من أرسنال إلى ليفربول عام 2017 مقابل 40 مليون يورو، كما أنه مشهور باستخدام كل ما يمكنه من وسائل لصالح لاعبيه، بحسب شبورت 1.

رغم إصاباته المتكررة.. بايرن ميونيخ متمسك بجناحه الفرنسي كينغسلي كومان

وكان كومان (23 عاماً) قد تحدث عن الدوري الإنجليزي (برميرليغ) عام 2016 في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية فقال: "بالنسبة لي هو الدوري الأكثر إثارة للاهتمام في العالم. مسيرتي بدأت للتو، والمرء لا يمكنه أن يعرف أبدا (ماذا سيحدث) لكن إنجلترا لديها دوري يود كل لاعب أن يلعب فيه".

لكنه انتقل بعد ذلك في عام 2017 إلى بايرن ميوينخ، قادما من يوفينتوس في البداية على سبيل الإعارة ثم اشتراه الفريق في الموسم التالي مقابل 21 مليون يورو.

ويفيد الموقع الألماني أن بيب غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي يتابعان بدقة مسيرة النجم الفرنسي، وعلم "شبورت 1" أن بايرن لا يريد أن يترك كومان يرحل بأي حال من الأحوال وأنه جزء ثابت من خطة بايرن للمستقبل رغم كثرة تعرضه للإصابة.

ص.ش/ع.ج