 بعد تأخير دام تسع سنوات.. رسميا افتتاح مطار برلين الجديد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2020

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أخبار

بعد تأخير دام تسع سنوات.. رسميا افتتاح مطار برلين الجديد

بعد انتظار دام سنوات، وتكاليف إضاقية وانتقادات، تم افتتاح مطار برلين-براندنبورغ الجديد في العاصمة الألمانية، لكن دون ضجة كبيرة، حيث تمثل أزمة جائحة كورونا أكبر تحد حتى الآن للمشروع الذي طال انتظاره.

واجهة مطار برلين براندنبورغ الجديد

بعد انتظار دام سنوات، تم افتتاح مطار برلين-براندنبورغ الجديد في العاصمة الألمانية

افتتح اليوم السبت (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) مطار العاصمة الألمانية الجديد عقب تأخر دام سنوات. وجلبت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" اليوم أول ركاب إلى الصالة الجديدة في شونفيلد بالقرب من برلين. ومطار برلين الدولي الجديد، الذي يحمل اسم "فيلي برانت"، مشروع كبير. وكان الهدف من إنشاء هذا المطار، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه "BER"، هو إصلاح البنية التحتية القديمة للنقل الجوي في المدينة. ويأتي الافتتاح متأخرا تسع سنوات عن الموعد المحدد، بينما تضاعفت الميزانية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 5.96 مليار يورو على مدار سنوات طويلة من النكسات وأخطاء البناء.

كما زادت الجائحة من التكاليف المتزايدة للشركة القائمة على تشغيل المطار، والمدعومة من الدولة. وتحصل الشركة على 300 مليون يورو إضافية من الحكومة الاتحادية وحكومتي ولايتي برلين وبراندنبورغ، حتى يتجاوز المطار هذه الأزمة، مع تعهد آخر بقرض يبلغ حوالي 550 مليون يورو للعام المقبل.

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المطار "الفضيحة": أخيرا سيُفتتح مطار برلين

وبسبب حالة الغموض الاقتصادي التي أحدثتها الأزمة، لا يزال من غير الواضح متى سيحقق المطار أرباحا. وسيُجرى تطبيق الافتتاح اليوم السبت على الصالة رقم 1 فقط؛ حيث لن تكون هناك حاجة إلى الصالة رقم 2 التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وذلك عقب انخفاض عدد الركاب إلى 20 في المئة فقط من إجمالي نحو 100 ألف مسافر يمرون عادة عبر مطاري برلين الحاليين يوميا.

وأدمج مطار العاصمة الجديد مطار شونفيلد، الواقع أيضا في الضواحي الجنوبية الشرقية لبرلين، كصالة تحمل الآن رقم 5. ومن المقرر إغلاق مطار برلين الثاني "تيغيل"، بشمال غرب المدينة، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

من جهته، قال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إن افتتاح مطار العاصمة الألمانية الجديد اليوم السبت بمثابة "يوم تاريخي". وتابع شبور مازحا:" ما زلت لا استطيع تصديق الأمر تماما". وأضاف شبور أن لوفتهانزا تأسست في برلين وأعرب عن سعادته بأن يكون هناك في برلين مطار "يليق ببلادنا".

ونظم عشرات من نشطاء حماية المناخ احتجاجات أمام المطار الجديد قبيل افتتاحه رسميا اليوم السبت مرتدين أزياء على هيئة البطريق. ونظمت مجموعة "ابقوا على الأرض"، المعنية بخفض حركة الطيران، مسيرة بميدان فيلي-برانت حتى مدخل الصالة الجديدة رقم واحد للمطار، مرددين هتافات: "ماذا نريد؟ عدالة مناخية! متى نريدها؟ الآن!". وقال أحد أعضاء المجموعة إن الأمر يدور حول إرسال إشارة ضد صناعة الطيران.

واعتلى عدد من نشطاء حماية المناخ مبنى مدخل المطار الجديد، ثم هبطوا من عليه باستخدام حبال. وقام أحد النشطاء بفرد لافتة احتجاجية على واجهة المبنى تحمل عبارة: "اوقفوا الطائرات بدلا من إفساد المناخ".
 

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    "سانت آر ستايشن" هو الإسم الذي أطلقه مصممو شركة "باو هاوس لوفت فابريك" الألمانية على مطار المستقبل. أما "سيتي بيرد" فسيكون اسم الطائرة التي ستصصم خصيصا لهذا المطار. الطائرة ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط على مدرجات صغيرة فقط.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    يبلغ طول المطار 640 مترا وعرضه 90 مترا، وتتضمن هذه المساحة مبنى المطار ومدرج الإقلاع والهبوط. مساحة هذا المطار تساوي تقريبا مساحة حاملة طائرات عسكرية. لكن الفرق هو أن مطار "سانت آر ستايشن" سيتم تشييده في وسط المدينة على اليابسة وليس في عرض البحر وسيكون مرتبطا بشبكة المواصلات.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    24 مترا هو طول الطائرة أما طول جناحيها فحوالي 28 مترا، وستزود بمحركين في ذيلها. يشير الخبراء إلى أن الطائرة ستهبط بشكل أوتوماتيكي حيث ستصبح تكنولوجيا الطيران أكثر دقة في المستقبل. وتتسع الطائرة لـ 60 مسافرا فقط ويمكنها الوصول إلى أهداف تبعد 1800 كيلومتر.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    سيتم تجهيز مطار "سانت آر ستايشن" بنظام رافعة لإطلاق الطائرات مثلما على حاملة الطائرات النفاثة، من أجل تسريع عملية إقلاع الطائرة. كما سيكون هناك نظام لإلغاء الإقلاع في الحالات الطارئة.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    سيقدم المطار الخدمة لحوالي 10,5 مليون مسافر في السنة، ويمكن زيادة العدد إلى 15 مليون مسافر. سيفتح "سانت آر ستايشن" أبوابه لمدة 16 ساعة في اليوم أي ما يعادل 30 رحلة في الساعة. وحسب المصممين فإنه سيتم تشييد 15 بوابة للدخول والخروج لتسهيل حركة المسافرين.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    ستكون الطائرة جاهزة للإقلاع من جديد بعد مرور حوالي 15 دقيقة على هبوطها، ما يعني أن مغادرة المسافرين وصعود مسافرين جدد ستتم خلال هذا الوقت. في الأثناء سيتم تغيير البطاريات أو شحنها، لأن طائرة "سيتي بيرد" ستكون كهربائية. وسيتمكن المسافرون الوافدون من مغادرة المطار بعد وصولهم بعشر دقائق.

  • Flughafen- und Flugzeug Konzept CentAirStation und CityBird

    تصاميم مبدعة ومثيرة لمطارات وطائرات المستقبل

    صعود الطائرة أو مغادرتها سيتم عبر سلالم الكترونية أو مصعد كهربائي. ويرجح الخبراء أنه سيتم تطبيق مشروع مطار "سانت آر ستايشن" بحلول عام 2040. شركات عالمية مثل إيرباص و"أم تي أو أير سبايس" لصناعة المحركات أبدت دعمها للمشروع.

    الكاتب: ذو الفقار عباني/ سميح عامري


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