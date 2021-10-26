بعد بايرن.. هيرتا برلين يمتنع عن دفع رواتب لاعبيه في الحجر الصحي

أعلن فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أن النادي لن يدفع رواتب اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ودخلوا في الحجر الصحي.

وبهذا يحذو هيرتا برلين في ذلك حذو نادي بايرن ميونيخ الذي ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أنه طبق السياسة ذاتها، على خلفية الجدل المثار حول قرار لاعبه يوشوا كيميش بعدم تناول اللقاح.

وقال بوبيتش في تصريحات لصحيفتي "بي.زد" و"بيلد": "لقد قررنا بالفعل أنه اعتبارا من الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، لن يحصل اللاعبون غير المطعمين باللقاح على رواتب عن الفترة التي سيقضونها في الحجر الصحي".

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وتأثر هيرتا برلين عدة مرات من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لكن تقارير أشارت إلى أن جميع لاعبيه تقريباً تناولوا اللقاح.

وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان هيرتا برلين قد أعلن أن اللاعبين غير المطعمين باللقاح سيتحملون تكاليف فحوص "بي.سي.آر".

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد حسم أجور اللاعبين غير الملقحين في صفوفه أمثال لاعب وسطه يوزوا كيميش الذي تم وضعه في الحجر الصحي بسبب مخالطته أفراد مصابين بفيروس كوفيد-19 بحسب صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الأحد الماضي.

وتم عزل كيميش مرة جديدة يوم الجمعة بعد أن أنهى حجراً صحياً أولياً الثلاثاء الماضي لمخالطته زميله في صفوف الفريق البافاري والمنتخب الالماني نيكلاس زوله خلال النافذة الدولية الأخيرة بعد أن خضع الأخير لفحص جاءت نتيجته ايجابية.

إجراءات جديدة

واثار كيميش (26 عاما) نقاشاً ساخناً لأنه قرر عدم الخضوع لعملية التلقيح بسبب "مخاوف شخصية" على حد قوله ونقلت "بيلد أم سونتاغ" وكانت مصادر لم تكشف عنها قد أكدت بأن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ استدعوا كيميش واربعة من زملائه غير الملقحين الأسبوع الماضي لإبلاغهم بحسم أجورهم عندما يكونون في عزلة لأنهم لم يتلقوا اللقاح. وقد رفض بايرن ميونيخ التعليق على هذه المعلومات.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لم يعد يحق للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بسبب الحجر الصحي الحصول على أجر اذا لم يتم تلقيحهم.

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وبالنسبة إلى كيميش الذي يصل راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، فإن الحجر الصحي لمدة أسبوع يعني تكبده خسائر تبلغ حوالي 384 الف يورو.

وكان بايرن ميونيخ قد تعرض في غياب كيميش لخسارة مفاجئة امام أوغسبورغ المتواضع 1-2 يوم الجمعة الماضي.

يتزامن ذلك مع موجة رابعة شرسة من الفيروس حيث سجلت الإصابات أرقاماً قياسية جديدة هذا الأسبوع. وأدى معدل التطعيم المنخفض نسبياً (حوالي أقل من 70 في المئة) الى جعل البلاد معرضة للخطر ما دفع برؤساء الأقاليم في ألمانيا إلى اتخاذ اجراءات جديدة لتحفيز أولئك الذين يقاومون الخضوع للتلقيح وبالتالي سيتعين على هؤلاء تقديم اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى المكتب. كما سيتم منع هؤلاء من حضور المباريات الرياضية او الدخول الى المطاعم.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)