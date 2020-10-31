 بعد انقطاع لعام ونصف.. أول صلاة بالحرم المكي بدون تباعد اجتماعي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2021

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أخبار

بعد انقطاع لعام ونصف.. أول صلاة بالحرم المكي بدون تباعد اجتماعي

في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، قررت السعودية السماح بإقامة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي دون تباعد اجتماعي، مع اقتصار دخول الحرم والصلاة فيه على المحصنين من الفيروس.

السماح بالصلاة كتفاً إلى كتف بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في عموم السعودية (صورة من الأرشيف)

السماح بالصلاة كتفاً إلى كتف بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في عموم السعودية (صورة من الأرشيف)

أدى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة الأحد (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون إلى جانب بعضهم البعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفاً إلى كتف.

وكانت السعودية أغلقت المسجد في مارس/ آذار عام 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو/ تموز، قبل أن تسمح بعدها بثلاثة شهور لعموم المسلمين بالصلاة فيه، ولكن بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

وشمل قرار السعودية، بحسب بيان للداخلية السعودية، السماح للحاصلين على اللقاح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة الحرم المكي كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة. لكن لمس الكعبة في وسط ساحة المسجد – كما كان معمولاً به قبل تفشي الفيروس – لا يزال محظوراً.

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موسم الحج .. ثاني حج الى مكة بعدد محدود بسبب كورونا

ويتوافد ملايين المسلمين على المسجد على مدار العام للصلاة فيه وأداء العمرة، التي عُلقت لأشهر العام الماضي. ونظمت السعودية موسمي حج استثنائيين، حيث اقتصرت الأعداد على بضعة آلاف في 2020، ثم ارتفعت إلى عشرات الآلاف هذا العام، واقتصرت على الحاصلين على جرعتي تطعيم ضد فيروس كورونا.

يشار إلى أن الوباءتسبب في خسارة المملكة لمصدر إيرادات رئيسي طوال أشهر، إذ أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار سنوياً من العمرة والحج. كما أنه عرقل خطط المملكة للتحول إلى دولة سياحية، ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد لوقف الاعتماد على النفط.

وقررت الرياض تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس مع انخفاض معدل الإصابات اليومية بدءاً من الأحد، بما يشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وعودة الملاعب الرياضية لاستقبال المشجعين المحصنين من الفيروس بكامل طاقتها الاستيعابية.

وسجلت المملكة منذ بداية ظهور الفيروس نحو 547 ألف إصابة، بينها 8760 حالة وفاة.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)

  • الاستعدادات في الحرم المكي

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الاستعدادات في الحرم المكي

    الاستعدادات في الحرم المكي كانت تسابق الزمن من أجل استقبال أعداد محدودة من الحجاج. بالإضافة إلى التنظيف المستمر، تم تعقيم المكان، كما تم تركيب فواصل لفرض التباعد بين الحجاج.

  • مسافة آمنة بين الحجاج

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    مسافة آمنة بين الحجاج

    يشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار واسعة قامت بها السلطات. وتم فحص حرارة القادمين والتأكد من سلامتهم.

  • Pilgerfahrt mit Maske: Sicherheitsbeamte in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    كمامات وتعقيم

    في الصورة نشاهد ضباط الأمن في مكة وهم يلبسون الكمامات. تعود أصول الحجاج إلى 160 دولة حول العالم، لكنهم كلهم يعيشون في المملكة العربية السعودي، حيث أن السلطات أعلنت أنها لن تستقبل أي حاج من خارج المملكة. وتأثرت المملكة بفيروس كورونا وبلغت الإصابات أكثر من 250 ألف شخص.

  • Pilger in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Ministry of Media)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    شعائر الحج

    ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.

  • Steinigungsritual mit Fußbodenmarkierung | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Reuters/Saudi Press Agency)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    جمرة العقبة

    تم تزويد الحجّاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم وحصى الجمرات وكمّامات وسجّادة ومظلّة، بحسب كتيّب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات. كما تم تحديد أماكن متباعدة لرمي الجمرات في منى.

  • Pilger im Hof der Großen Moschee in Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt (Getty Images/AFP)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    عدم لمس الكعبة

    بعكس السنوات السابقة، فقد أقامت السلطات فاصلا بين الحجاج والكعبة، وذلك لعدم لمس الكعبة أو الاقتراب منها، وتهدف هذه الفواصل إلى عدم الازدحام أمام الكعبة أو الحجر الأسود، وهو ما كان يحدث في السنوات السابقة.

  • Vor Covid-19: Millionen von Pilgern in der Zeltstadt bei Mina (picture-alliance/AP Photo/D. Yasin)

    في صور: شبح كورونا يخيم على أداء مناسك الحج في مكة

    الازدحام بات صورة من الماضي

    هكذا كان الحج قبل عامين، حيث شارك ملايين الحجاج من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم في إقامة الشعائر المقدسة. وبالإضافة إلى أهميته الدينية فإن للحج أهمية اقتصادية كبيرة أيضا للملكة السعودية، إذ أن مئات الآلاف من الوظائف الموسمية مرتبطة بموسم الحج. إعدا: فلوريان غرونر/ علاء جمعة


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