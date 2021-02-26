 بعد انجاب 6 أطفال.. حبيبان فقيران يحصلان على حفل زفاف مجاني! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.02.2021

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منوعات

بعد انجاب 6 أطفال.. حبيبان فقيران يحصلان على حفل زفاف مجاني!

بعد علاقة دامت لـ 24 عاما، حصل حبيبان بلا مأوى على زفاف مجاني. ولكن المفاجأة ليست فقط في احتفال بسيط لم يحلم به الحبيبان من قبل، وإنما أيضا في من تحمل تكلفة المفاجأة والتخطيط لها. فما القصة؟

حفل الزواج حلم لكل شاب وفتاة (صورة رمزية)

حفل الزواج حلم لكل شاب وفتاة (صورة رمزية)

بالرغم من طول عمر علاقتهما وإنجابهما لستة أطفال، لم يتخيل الفلبينيان روزالين فيرير ورومل باسكو أن يتزوجا يوما بسبب سوء حالتهما المادية ولانشغالهما طوال الوقت بالبحث عن قوت يومهما.

ولكن أخيرا وبعد مرور 24 عاما وبمساعدة صغيرة من القدر، تمكن باسكو البالغ من العمر 55 من الزواج بروزالين البالغة 50 عاما.

فبالصدفة التقى صاحب صالون لتصفيف الشعر، يقع في منطقة مجاورة، بالزوجين أثناء بحثهما عن زجاجات البلاستيك الفارغة في المخلفات بغرض بيعها لشراء طعام. وبعد الدردشة مع الزوجين، قرر صاحب صالون تصفيف الشعر ريتشارد ستراندز الإعداد لحفل زفاف للزوجين بدعم من أصدقاء له، وفقا لموقع صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وساعد ستراندز الزوجين أيضا على التقديم للحصول على رخصة اتمام الزواج، كما ينوي تحمل تكلفة الزفاف بالكنيسة المخطط عقده لاحقا هذا العامبمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ففي الـ 13 من شهر فبراير أعد ستراندز جلسة تصوير للعروسين، حيث أهدى لهما فستان زفاف وبدلة زفاف. 

وتحدثت روزالين عن حلمها وهي طفلة بفستان الزفاف الأبيض ولكنها كانت قد نسيت الأمر تماما بعد ذلك ومنذ فترة طويلة، على حد تعبيرها، وقالت: ”لم نملك يوما ما يكفي من المال، وكل ما كان يشغلنا هو الحصول على ما يكفي من طعام لتناوله كل يوم. الآن أشعر بالسعاة لحدوث هذا. أنا ممتنة للغاية".

إما ستراندز، صاحب المفاجأة، فيقول: ”تأثرت بقصة حبهما، ولهذا تواصلت مع أصدقائي العاملين بمجال تنظيم الأفراح، وفكرت في إقامة زفاف خيري لهما".

ويرى ستراندز أنه يجب الاحتفال بالحب الحقيقي ”فهو أمر مميز بغض النظر إن كنت غنيا أوفقيرا "، على حد قوله.

د.ب.

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