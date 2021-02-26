بعد انجاب 6 أطفال.. حبيبان فقيران يحصلان على حفل زفاف مجاني!

بالرغم من طول عمر علاقتهما وإنجابهما لستة أطفال، لم يتخيل الفلبينيان روزالين فيرير ورومل باسكو أن يتزوجا يوما بسبب سوء حالتهما المادية ولانشغالهما طوال الوقت بالبحث عن قوت يومهما.
ولكن أخيرا وبعد مرور 24 عاما وبمساعدة صغيرة من القدر، تمكن باسكو البالغ من العمر 55 من الزواج بروزالين البالغة 50 عاما.
فبالصدفة التقى صاحب صالون لتصفيف الشعر، يقع في منطقة مجاورة، بالزوجين أثناء بحثهما عن زجاجات البلاستيك الفارغة في المخلفات بغرض بيعها لشراء طعام. وبعد الدردشة مع الزوجين، قرر صاحب صالون تصفيف الشعر ريتشارد ستراندز الإعداد لحفل زفاف للزوجين بدعم من أصدقاء له، وفقا لموقع صحيفة الدايلي ميل البريطانية.
وساعد ستراندز الزوجين أيضا على التقديم للحصول على رخصة اتمام الزواج، كما ينوي تحمل تكلفة الزفاف بالكنيسة المخطط عقده لاحقا هذا العامبمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ففي الـ 13 من شهر فبراير أعد ستراندز جلسة تصوير للعروسين، حيث أهدى لهما فستان زفاف وبدلة زفاف.
وتحدثت روزالين عن حلمها وهي طفلة بفستان الزفاف الأبيض ولكنها كانت قد نسيت الأمر تماما بعد ذلك ومنذ فترة طويلة، على حد تعبيرها، وقالت: ”لم نملك يوما ما يكفي من المال، وكل ما كان يشغلنا هو الحصول على ما يكفي من طعام لتناوله كل يوم. الآن أشعر بالسعاة لحدوث هذا. أنا ممتنة للغاية".
إما ستراندز، صاحب المفاجأة، فيقول: ”تأثرت بقصة حبهما، ولهذا تواصلت مع أصدقائي العاملين بمجال تنظيم الأفراح، وفكرت في إقامة زفاف خيري لهما".
ويرى ستراندز أنه يجب الاحتفال بالحب الحقيقي ”فهو أمر مميز بغض النظر إن كنت غنيا أوفقيرا "، على حد قوله.
د.ب.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
فستان أسطورى رغم قلة الموارد
عندما تزوجت الأميرة إليزابيث بالأمير فيليب في عام 1947، كان نظام الحصص التموينية لايزال معمولاً به بعد الحرب العالمية الثانية. وفي ذلك الوقت، استخدمت إليزابيث قسائم شراء تبرعت بها شابات من جميع أنحاء البلاد، لشراء الحرير لثوبها الأسطوري الذي نفذه مصمم الأزياء العالمي نورمان هارتنل. وصمم الفستان بشكل مميز ليبلغ طوله أربعة أمتار كما زٌين بالكريستال وبأكثر من 10 آلاف لؤلؤة مستوردة من أمريكا.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
الحب يأتي قبل الحكم أحيانا
عرف كثيرون ملابسات الفضيحة التي أحاطت بقرار الملك إدوارد الثامن التنازل عن العرش حتى يتمكن من الزواج الأمريكية واليس سيمبسون (المطلقة لمرتين) في عام 1937. وبالرغم من تواضع الزفاف بالنسبة للمناسبات الملكية المشابهة، إلا أن فستان العروس الأزرق الفاتح، كان من تصميم دار مينبشر الأمريكية. تصميم الفستان كان ملهما للكثيرات وقتها وتم التبرع به بعد ذلك إلى متحف متروبوليان في نيويورك.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
تمرد على فساتين الزفاف التقليدية
اختارت الأميرة آن إبنه الملكة إليزابيث فستاناً مميزاً لزفافها إلى الكابتن مارك فيليبس في عام 1973. الفستان من تصميم مورين بيكر وصمم على طراز حقبة "تيودور" في القرن السادس عشر، مع أكمام مستوحاه من القرون الوسطى. وكان الفستان مواكباً لأحدث صيحات الموضة المعاصرة بعيداً عن الأساليب التقليدية لتصميم فساتين العرائس الملكية. وكانت آن أيضًا أول أميرة إنجليزية تشارك في عملية التصميم بنفسها.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
الفستان الأكثر شهرة في العالم
ربما كان الثوب الذي ارتدته ديانا سبنسر في زفافها إلى الأمير تشارلز عام 1981 هو الأكثر شهرة في التاريخ. وسيظل تصميمه ذو الأكمام المنفوخة والتنورة الكاملة مؤثراً على أنماط فساتين الزفاف لسنوات قادمة. وتكلف الفستان الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل 9 آلاف جنيه إسترليني. وكان ذيله البالغ طوله 25 قدمًا (أكثر من سبعة أمتار) من المعوقات التي واجهت ديانا أثناء ركوب سيارة الزفاف.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
ملكة المستقبل تتزوج مدربها السابق
تمردت الأميرة فيكتوريا في السويد على التقاليد عندما تزوجت من شخص عادي من عامة الشعب في عام 2010 ، وهو مدربها الشخصي السابق دانييل ويستلينغ. اختارت فيكتوريا المصمم السويدي بار إنغشيدن لتصميم الفستان المصنوع من الحرير والساتان. وعلى رأسها، ارتدت تاج CameoTiara الشهيروالذي يعود إلى الإمبراطورة جوزيفين التي تلقته هديةً من زوجها نابليون بونابرت في بداية القرن التاسع عشر.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
من جزيرة استرالية وصولا للعائلة المالكة الدنماركية
ولدت الأميرة ماري دونالدسون في أستراليا، والتحقت بجامعة تسمانيا. وبعد أن التقت بالأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك في الأولمبياد الصيفية بسيدني، تزوجا في عام 2004. وبذلك انضمت ماري إلى ما قد تكون العائلة المالكة الأكثر شعبية في أوروبا. وصنع هذا الثوب بأنامل المصمم الدنماركي أوفي فرانك، وزين بشريط من الدانتيل الأيرلندي الذي يعود عمره إلى 100 عام ويخص جدة فريدريك الكبرى، الأميرة مارجريت.
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رحلة مع أبرز فساتين الزفاف الملكية عبر الزمان
الزفاف الأكثر مشاهدة في التاريخ
تابع ما يقرب من 36.7 مليون شخص في المملكة المتحدة وأكثر من 72 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حفل زفاف كيت ميدلتون على الأمير وليام في عام 2011. وبتصميم سارة بيرتون لفستان الزفاف، من دار أزياء ألكسندر ماكوين، جمعت ميدلتون بين التقليد والحداثة. الفستان العاجي المطرز بالساتان الأبيض اللامع، صُمم على طراز القرن التاسع عشر، ولا يزال يضرب به المثل بين فساتين الزفاف الراقية والنادرة. س.م/ ا.ف