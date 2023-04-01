بعد انتكاسة تضييع اللقب..نجم دورتموند يوجه رسالة مؤثرة لجماهير فريقه

بعد يومين من خسارة لقب الدوري الألماني في آخر لحظة أمام الغريم بايرن ميونيخ. يبدو أن جرح نادي دورتموند وجماهيره الغفيرة لم يندمل بعد. كيف لا والمدينة برمتها كانت تستعد للاحتفال بالتتويج الأول بلقب بوندسليغا منذ 2012.

لكن هذه الفرحة لم تكتمل بعد أن عجز رفاق ماركو رويس عن الفوز أمام ماينز مكتفين بالتعادل الذي استفاد منه بايرن ميونيخ وتوج باللقب الحادي عشر على التوالي.

بيد أن ما أظهرته جماهير فريق دورتموند ورغم مرارة اللحظة وتضييع اللقب يعتبر مثالا يحتذى به في الروح الرياضية وحب الفريق. فقد ظلت جماهير الفريق الأصفر والأسود تملئ مدرجات الملعب بعد نهاية المباراة وتواسي اللاعبين على تضييع اللقب في آخر دقائق المباراة.

أيضا لاعبي دورتموند تفاعلوا كثيرا مع موقف جماهيرهم الوفية التي تدعمهم في السراء والضراء. وفي هذا الصدد نشر الدولي الألماني السابق وصخرة دفاع دورتموند ماتس هوملس منشورا مؤثر اعلى موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، شكر فيه الجماهير على دعمها للامشروط للفريق. وكتب هوملس في التدوينة:

"رد فعلكم في الملعب عكس بالضبط ما يميز هذا الفريق عن غيره" ، مضيفا: "صحيح كان الجميع مصابا بخيبة أمل ولا يعرف كيف يتعامل مع هذه الأحاسيس. رغم ذلك ظل الملعب تقريبا ممتلئ عن آخره. وتشجعيكم وجهودكم لمواساتنا لم تكن عادية. وهذا هو بوروسيا دورتموند التماسك والتآزر بعد الإخفاقات". وأكد هوملس "سنعود من جديد".

بعد تضييعه لركلة الجزاء الحاسمة أمام ماينز، لاعب دورتموند سيباستيان هالر في مرمى الانتقادات

انتقادات شديدة لسباستيان هالر

بالمقابل لا تزال أيضا ركلة الجزاء الحاسمة التي أهدرها مهاجم دورتموند سيباستيان هالر تجر عليه الكثير من الانتقادات لأن تسجيلها كان يعني فوز دورتموند والتتويج باللقب. وفي هذا الصدد كتب الدولي الألماني السابق لوثر ماتيوس في عموده على موقع قناة سكاي قائلا: "كانت اللحظة الحاسمة عندما استولى سيباستيان هالر على الكرة، على الرغم من أن اللاعب المختص في تنفيذ ركلات الجزاء إمري تشان كان يحمل الكرة في يديه، وعلى الأرجح كان سينجح في تسجيلها مثل آخر خمس مرات يسدد فيها ركلات الجزاء بالفريق. وعندها كان بوروسيا دورتموند الآن هو من سيكون بطل ألمانيا".

وأضاف ماثيوس: "الضغط الإضافي الذي مارسه هالر على نفسه لم يكن ضروريا على الإطلاق. حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء في ناديه السابق أياكس أمستردام لكن ليس في دورتموند وليس في مثل هذه الحالة، خاصة بالنظر إلى الظروف الصحية الصعبة التي مر بها اللاعب من قبل. لذلك فإن فشله في تسجيل ركلة الجزاء كان واردا جدا"

واعتبر ماتيوس أن تضييع دورتموند للقب في آخر لحظة أمرا مؤلما، مشيرا إلى أنه يصعب على الفريق في الموسم المقبل أن يحظى بفرصة مثل هذه ، خاصة وأن فريق بايرن ميونيخ يريد أن يعود أقوى من السابق من خلال إصلاح بعض الاختلالات وإبرام تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

هشام الدريوش