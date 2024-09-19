بعد انتقادات هامان لجمال موسيالا.. كروس يدخل على الخط

دافع قائد المنتخب الألماني السابق توني كروس على جمال موسيالا بعد الانتقادات التي وجهها له الناقد الرياضي ديدي هامان. ونصح هامان فريقه السابق بايرن ميونيخ باستبدال موسيالا بلاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز لهذا السبب.

قال توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق، إن كرة القدم الألمانية ينبغي أن تكون "سعيدة للغاية" بوجود جمال موسيالا، وذلك بعدما تلقى لاعب بايرن ميونيخ انتقادات من ديدي هامان، الناقد الرياضي ولاعب خط الوسط الأسبق.

وقال كروس الذي أنهى مسيرته كلاعب بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" إن ألمانيا كانت تفتقد لسنوات وجود لاعبين مثل موسيالا وفلوريان فيرتس، لاعب باير ليفركوزن.

وقال كروس في مدونته الصوتية "أينفاخ مال لوبن" التي يقدمها مع شقيقه فيليكس كروس :"سيتعين عليهما حملنا في السنوات القليلة المقبلة، سيتعين عليهما أن يفوزا لنا بالمباريات في السنوات القليلة المقبلة".

وقال كروس إن موسيالا وفيرتز محترفان "يمكنهما تحويل فرصة تبدو غير خطيرة إلى فرصة خطيرة للغاية - بمفردهما".

وأضاف :"إذا أرادت ألمانيا أن تتوج بالألقاب في المستقبل، ستحتاج أن يقدم موسيالا وفيرتز بطولات جيدة خلال السنوات القليلة المقبلة ليكون لديها الفرصة للتتويج بالألقاب".

وقال هامان في مقالته بشبكة "سكاي" الأسبوع الماضي إن موسيالا "لاعب فردي" ويعتمد على "الأداء المنفرد" ولا يجعل اللاعبين الذين يلعبون بجواره يظهرون بشكل أفضل.

وأضاف إنه لو بإمكان بايرن أن يستبدل موسيالا بفيرتز عليهم فعل ذلك في أسرع وقت ممكن.

واعتبر كروس أن المباراتين الناجحتين في دوري الأمم الأوروبية أمام المجر (5:0) وهولندا (2:2) كانتا ”خطوة أولى جيدة". وحتى موعد كأس العالم 2026، فإن الشيء الرئيسي الآن هو ”أن يتطور اللاعبون الفرديون بشكل أكبر" وأن يصبح هيكل الفريق ”مستقرًا".

م.أ.م / ع.ش (د ب أ)