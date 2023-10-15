بعد انتقادات.. معرض فرانكفورت يلغي حفل منح جائزة لروائية فلسطينية

بعد أن حظيت بإشادة كبيرة من قبل النقاد، انتقد آخرون رواية "تفصيل ثانوي" للروائية الفلسطينية، عدنية شبلي (49 عاماً)، وذلك بسبب زعم استخدامها العبارات والكليشيهات المعادية للسامية.
وكان من المفترض أن تحصل الروائية الفلسطينية على جائزة "ليبراتور" المقدمة من جمعية "ليتبروم"، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض للكتاب في العالم. ولكن وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، فلن يتم تكريم الروائية الفلسطينية، عدنية شبلي، في المعرض كما كان مخططا له. علما بأن موعد افتتاح المعرض هو الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما موعد الختام هو الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
الرواية حظيت بإشادة كبيرة من قبل النقاد ولكن البعض انتقدها!
وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب، يورغن بوس: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وجمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب".
وأضاف يورغن بوس: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل"، مشددا في الوقت نفسه على أن المعرض يقف "إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل".
وقال بوس إن المعرض يعتزم "جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب". وعلى سبيل المثال، ستتحدث الكاتبة والناشطة ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، عن الأحداث الجارية في إسرائيل في حفل الأدب يوم السبت المقبل.
إ.م (د ب أ)
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
قطر
كانت لقطر مشاركة قوية ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت. فقد شغل جناحها مساحة مهمة داخل المعرض، سخرتها للتعريف بالموروث الثقافي القطري وترجمة صفحات الكتب المتعلقة بهذا الجانب إلى واقع يلمسه الزائر. كما كان للنساء القطريات حضور مهم داخل هذا الرواق الذي ضم فنانات ومبدعات من البلد.
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
قطر
تحضر قطر بدور نشر وهيئات ثقافية عديدة، اجتمعت في مكان واحد داخل المعرض الدولي للكتاب بفرانكفورت، وضم جناحها ورشات عديدة، وأثاث مستوحى كله من الثقافة الداخلية للبلد. عمل الفريق الممثل لوزارة الثقافة القطرية، على تقديم أدب وثقافة المنطقة، بطريقة مختلفة بدء من الملابس حتى التفاصيل الصغيرة.
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
الإمارات
دولة الإمارات هي الأخرى، أبت إلا أن تحضر بقوة داخل المعرض الدولي للكتاب والأكبر عالميا . فحجزت لها جناحا فاخرا، توزع بين كتب ومنشورات ودور نشر إماراتية معروفة حاولت أن تقدم أحسن واخر إصداراتها في المجال الأدبي والثقافي عموما.
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
الإمارات
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
مصر
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
مصر
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
عمان
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
لبنان
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
لبنان
انضمت دور النشر اللبنانية إلى قائمة دور النشر العربية الأخرى. وحاولت أن تقدم هذه الدور أهم الإصدارات التي عرفتها الساحة الأدبية والثقافية في لبنان سواء تعلق الأمر باهتمامات الكبار أو الأطفال.
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
الكويت
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محطات عربية في معرض الكتاب بفرانكفورت
السعودية
المشاركة السعودية، تمثلت بالأساس في دور النشر التي حملت منتوجاتها وترجماتها إلى قلب فرانكفورت. هذا إلى جانب العديد من الفعاليات الثقافية والنقاشات والندوات وقراءات الكتب التي طبعت المشاركة السعودية. كاميرا وكتابة: مريم مرغيش/ فرانكفورت.