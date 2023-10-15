بعد انتقادات.. معرض فرانكفورت يلغي حفل منح جائزة لروائية فلسطينية

بعد أن حظيت بإشادة كبيرة من قبل النقاد، انتقد آخرون رواية "تفصيل ثانوي" للروائية الفلسطينية، عدنية شبلي (49 عاماً)، وذلك بسبب زعم استخدامها العبارات والكليشيهات المعادية للسامية.

وكان من المفترض أن تحصل الروائية الفلسطينية على جائزة "ليبراتور" المقدمة من جمعية "ليتبروم"، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض للكتاب في العالم. ولكن وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، فلن يتم تكريم الروائية الفلسطينية، عدنية شبلي، في المعرض كما كان مخططا له. علما بأن موعد افتتاح المعرض هو الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما موعد الختام هو الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

الرواية حظيت بإشادة كبيرة من قبل النقاد ولكن البعض انتقدها!

وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب، يورغن بوس: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وجمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب".

وأضاف يورغن بوس: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل"، مشددا في الوقت نفسه على أن المعرض يقف "إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل".

وقال بوس إن المعرض يعتزم "جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب". وعلى سبيل المثال، ستتحدث الكاتبة والناشطة ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، عن الأحداث الجارية في إسرائيل في حفل الأدب يوم السبت المقبل.

إ.م (د ب أ)