بعد انتقادات.. ترامب يتخلى عن "علاجه السحري" لكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينتهي قريباً من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا، لينهي بذلك جدلاً بشأن ذلك الدواء الذي لقي انتقادات واسعة من الشعب وخبراء صحة.

وأوضح ترامب أثناء اجتماع في البيت الأبيض عقد أمس الاربعاء، أنه سينتهي من تناول ذلك العقار خلال يوم أو يومين، وأردف: "أعتقد أن الأمر سيستغرق يومين".

كان ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يتناول جرعة يومية من ذلك العقار، الذي يستخدم بشكل شائع في علاج الملاريا.

وحذرت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية من استخدام ذلك الدواء خارج نطاق التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا. ولا تزال التجارب جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أي استخدامات لذلك الدواء لعلاج المصابين بهذه السلالة من الفيروس. لكن ترامب وصف تحذيرات التي وردت في دراسات طبية بأنها "معادية".

ربع وفيات كورونا بالعالم توجد في الولايات المتحدة

وواصلت الولايات المتحدة تصدرها لقائمة أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة، حيث سجّلت 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفاً و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

بدأت الأنشطة الاقتصادية في عدد من الولايات الأمريكية رغم ارتفاع عدد المصابين والمتوفين

وتتصدر الولايات المتحدة عالميا في أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 بـ 1,55 مليون مصاب من أصل 12,6 مليون فحص مخبري، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس). ولا تزال الولايات المتحدة تعدّ لوحدها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في العالم والتي تجاوز عددها 326 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور أنّ أكثر من 294 ألف مصاب بالفيروس في الولايات المتّحدة تماثلوا للشفاء.

وبعدما كانت الولايات المتحدة تسجّل يومياً أكثر من ألفي وفاة بالفيروس يومياً خلال الفترة الممتدّة بين مطلع نيسان/ أبريل الماضي ومطلع أيار/ مايو الجاري، باتت الحصيلة اليومية للوفيات خلال الأيام العشرة الماضية دون الألفي حالة، لا بل إنّها انخفضت أحياناً إلى ما دون الألف وفاة في اليوم.

بدوره تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس بالمقارنة مع كانت عليه في منتصف نيسان/ أبريل، إذ باتت الولايات المتّحدة تسجّل حوالي 20 ألف إصابة جديدة يومياً (23 ألفاً و600 بين الثلاثاء والأربعاء).

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 حزيران/ يونيو المقبل.

وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقّع بالتالي وفاة حوالي 22 ألف أمريكي إضافي بسبب فيروس كورونا المستجدّ في غضون 25 يوماً.

م.س/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)