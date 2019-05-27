 بعد انتخابات أوروبا.. هل تصمد حكومة ميركل حتى نهاية ولايتها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.05.2019

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سياسة واقتصاد

بعد انتخابات أوروبا.. هل تصمد حكومة ميركل حتى نهاية ولايتها؟

أظهرت نتائج الانتخابات الأوروبية التي جرت أمس الأحد خسارة ملحوظة لحزب المستشارة ميركل، فيما كانت خسارة حلفيها الاشتراكي أكبر، فهل تبقى ميركل في منصبها حتى نهاية الولاية؟ وهل تصمد حكومتها أمام العواصف السياسية القادمة؟

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles (picture-alliance/AP/M. Sohn)

تجد حكومة انغيلا ميركل نفسها في حالة عدم يقين غير مسبوقة بعد الانتخابات الأوروبية التي شكلت نتائجها صفعة ليس فقط للمحافظين بل أيضاً لحلفاء المستشارة الاشتراكيين الديموقراطيين، ما يزيد من الشكوك بشأن إمكانية بقائها حتى نهاية ولايتها.

وبدأت الاثنين (27 أيار/مايو 2019) الأحزاب الثلاثة التي شكّلت الائتلاف الحاكم العام الماضي، وهما الاتحادان المسيحيان الديمقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي، بتقييم النتائج واستخلاص دروس الاستحقاق الأوروبي، وسط أجواء تنذر بظهور أزمة عميقة وفي ظل تضاعف الخلافات في داخل الائتلاف بقيادة المرأة القوية ميركل التي اقتربت من نهاية مسيرتها السياسية.

مختارات

قبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية، لا يرى وزير الداخلية الألماني أي إشارة على انهيار مبكر للائتلاف الحاكم، أو خروج ميركل وتولى كرامب-كارنباور منصب المستشار. وأشاد زيهوفر بميركل، التي كان على خلاف معها لسنوات. (11.05.2019)

قبيل مرور عام على تشكيل الحكومة الألمانية الحالية، أظهر استطلاع للرأي زيادة التأييد للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل. بينما تقترب نسبة تأييد المواطنين الألمان للخصر من مثيلاتها للاشتراكيين. (10.03.2019)

وفي صباح الاثنين، اجتمعت قيادات أحزاب الائتلاف بشكل منفصل للوقوف عند نتائج كلّ منها. ومن المقرر وفق وسائل الإعلام الألمانية، أن تجتمع تلك التشكيلات في وقت لاحق مع ميركل.

واعترف رئيس الحزب المحافظ "الاتحاد المسيحي البافاري" ماركوس سودير، حليف ميركل، بأن "الائتلاف الكبير لم يحقق نتيجة جيدة". وحقق التشكيلان المحافظان معاً نسبة 28,9% من الأصوات، لكن "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" وحده تراجع سبعة نقاط بالمقارنة مع الانتخابات الماضية إلى 22,6%.

ويبدو أن استراتيجية خليفة ميركل، آنغريت كرامب - كارنباور التي ترأست الحزب في كانون الأول/الماضي، بدفع "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" أكثر نحو اليمين أملاً باستقطاب ناخبين اتجهوا نحو اليمين المتطرف، لم تجدِ نفعاً. غير أن المشاكل الأكثر خطورة يعاني منها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي قد تطيح أزماته بالائتلاف الحاكم.

ورأت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار الاثنين أن "انهيار الحزب الاشتراكي الديموقراطي يهزّ الائتلاف" الحاكم. ولم يحقق الاشتراكيون الديموقراطيون سوى 15% من الأصوات، متراجعين بأكثر من 11 نقطة، بينما ضاعف الخضر نتيجتهم السابقة لينالوا 20,5%، فارضين أنفسهم كقوة سياسية ثانية في البلاد.

وكتبت صحيفة "دير شبيغل" على موقعها الالكتروني أن "الائتلاف يترنح بعد الأمسية الانتخابية، وربما هو على وشك الانهيار. هذا الائتلاف بخطر لأن الناخبين عاقبوا الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، وعدم الاستقرار هذا قد يؤدي في أية لحظة إلى تفكيك الائتلاف".

Bildkombo Nahles, AKK, Söder (picture-alliance/dpa/Jutrczenka, Jensen, Hoppe)

قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في المانيا: البفاري زودير وزعيمة حزب ميركل كرامب ـ كارنباور والاشتراكية ناليس

وأصرت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي أندريا ناليس، التي لا يوجد توافق عليها داخل حزبها، الأحد على البقاء في الائتلاف، و"ضمان سياسة حكومة عادلة اجتماعياً". لكن البلبلة حول ناليس تتصاعد منذ أشهر، ويرغب البعض في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بإعادة التموضع في المعارضة، حتى ولو أدى ذلك إلى تنظيم انتخابات مبكرة. وطالبت الاثنين ثلاث شخصيات من يسار الحزب، بينهم مسؤول الشباب كيفن كونرت، بفرض إصلاحات اجتماعية على الحكومة، مهددين بالانسحاب "إذا لزم الأمر" قبل نهاية الولاية الحالية في أيلول/سبتمبر 2021. وكتب هؤلاء في طلبهم "لسنا في عقد ملزم مع اليمين" لنحكم معاً.

وتبلور الجدل بين الشريكين الكبيرين في الائتلاف الحاكم في الأسابيع الأخيرة حول إقرار حد أدنى لمعاشات التقاعد. ويريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي فرض حد أدنى لتقاعد شرائح واسعة من المواطنين، فيما يرفض المحافظون، نظراً لتكلفة ذلك في وقت جاءت فيه عائدات الضرائب أدنى من المتوقع. ويبدو أن المناقشات حول هذا الموضوع بالذات ستكون شديدة التعقيد في أعقاب الانتخابات.

وفي وقت لاحق في أيلول/سبتمبر، وبعد سلسلة انتخابات محلية، من المقرر أن يجري الحزب الاشتراكي الديموقراطي تقييماً للنصف الأول من الولاية، ويقرر على أساسه البقاء في الائتلاف أو مغادرته التي ينتج عنها انتخابات مبكرة ونهاية مسيرة أنغيلا ميركل السياسية.

وبالنسبة للمسيحيين الديموقراطيين، فقد دفع القلق بالأمين العام للاتحاد المسيحي الديموقراطي بول زمياك إلى حضّ الاشتراكي الديموقراطي على البقاء في الحكومة لكي "يعمّ الاستقرار في البلاد". ويخشى المسيحيون الديموقراطيون من إخفاقات انتخابية إضافية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، حيث من المقرر عقد انتخابات في مناطق ألمانيا الشرقية سابقاً، معاقل حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.

Bundestag Angela Merkel und Horst Seehofer (Getty Images/S. Gallup)

المسشتارة ميركل عاشت لحظات حرجة من عمر حكومتها الأخيرة

وعلى المستوى الوطني، حصل اليمين المتطرف الأحد على نحو 11%، وهي أقلّ من نتيجته في الانتخابات التشريعية في عام 2017. لكن في المناطق الشرقية، رسّخ البديل لألمانيا وجوده، حيث حلّ في الطليعة في اثنين من الولايات الثلاث التي ستشهد خلال بضعة أشهر انتخابات برلمانية محلية في ساكسونيا وبراندبورغ.

على صعيد آخر، وإثر نتائج خيالية حققها حزب الخضر، تحول بين ليلة وضحاها إلى "صناع الملوك" في ألمانيا، فهل يصنعون ملكا من بين صفوفهم؟ حول ذلك ذكر رئيس حزب الخضر الألماني، روبرت هابيك، أن السؤال حاليا حول ترشح حزبه للمستشارية رغم المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي غير ضروري.

وقال هابيك اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ببرلين إن الخضر لم يفوزوا في الانتخابات "ليتمحوروا حول أنفسهم". وذكر هابيك أن حزبه لديه مهمة ذات مضمون، وقال: "ليس لدينا مهمة تخيلية تشتتنا عن مسارنا". تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر أصبح ثاني أقوى حزب على مستوى ألمانيا عقب حصوله في انتخابات البرلمان الأوروبي على نسبة 20.5% من الأصوات.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    مخاض عسير ومولود ضعيف

    شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

  • Screenshot Twitter Video Chemnitz Ausschreitungen (twitter.com/AZeckenbiss)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    فيديو كيمنتس

    بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

  • Hans-Georg Maaßen Cyberspionage in Deutschland (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "اتصالات" مع حزب البديل

    ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

  • Der Druck auf Hans-Georg Maassen, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes wächst (Getty Images/M. Tantussi)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "ترقية" ماسن

    أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

  • Berlin Bundesparteitag der SPD (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    الشريك يهدد بنفاد صبره

    حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

  • Sondersitzung CSU-Vorstand (picture-alliance/dpa/P.Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    زيهوفر يلوح بالاستقالة

    في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.

  • CSU-Parteitag 2012 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    حل "توافقي"

    جمّد زيهوفر استقالته في انتظار محادثات جديدة مع ميركل. وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق ينص على إقامة مراكز عبور على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها. ميركل بدت راضية بـ "الحل الوسط الجيد".

  • Deutschland Koalitionstreffen zu Rentenpaket (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "إصلاح" النظام التقاعدي

    في "عقد الائتلاف" تم الاتفاق على إصلاح نظام التقاعد، غير أن أزمة ما لبثت أن انفجرت في نهايات شهر آب/ أغسطس قبل أن تعود الأطراف الثلاثة للحوار والتوصل لاتفاق بشأن التقاعد والمساعدات الاجتماعية. عندها قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان فولكر كاودر(في الصورة يسار) "يمكننا أن نبرهن أننا من يحكم هذه الدولة". مهما يكن من الأمر لم تكن هذه الأزمة حادة مثل الآنفة الذكر.

  • CSU-Parteitag und Wahlkampfkundgebung (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "تردي" شعبية الحزب البافاري قبل الانتخابات

    قبل أقل من شهر على الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا أظهر استطلاع للرأي حصول الحزب (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الولاية على نسبة تأييد 35 بالمائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 47.7 بالمائة التي حصل عليها في انتخابات عام 2013. ويحكم الحزب الولاية منذ أكثر من 70 عاما، ويكافح حاليا للدفاع عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب "البديل من أجل ألمانيا". إعداد: خالد سلامة


مختارات

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