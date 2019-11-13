بعد اليونان .. مدينة إسبانية تحدد الوزن الأقصى لراكبي الحمير

قررت بلدية ميخاس الإسبانية، منع السياح الذين تتجاوز أوزانهم حاجز الـ 80 كيلوغراما من ركوب الحمير المنتشرة في المنطقة بحسب ما ذكرته ديلي ميل البريطانية.

تقع مدينة ميخاس، في مقاطعة ملقة جنوبي إسبانيا، ويشيع فيها استخدام ما يسمى بـ"تاكسي الحمير"، وتتيح لزوارها استكشاف معالمها التاريخية والأثرية على ظهر الحمير.

لكن انتشار مقاطع فيديو تظهر سوء معاملة الحمير من قبل السياح والسكان على حد سواء، دفع المسؤولين إلى إصدار قرارات صارمة لحمايتها.

قرارات شملت وضع حد للوزن المسموح به لراكبي الحمير، وأخرى تطالب بتحسين الفحوصات البيطرية والنظافة الخاصة بها.

و ستطبق هذه القرارات بدءا من كانون ثاني/ يناير 2020، وفق لما ذكره موقع "لوكال" الإسباني.

إسبانيا ليست الدولة الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار، فقد سبقتها اليونان، حيث قررت وزارة التنمية الريفية والغذاء في عام 2018 منع ركوب الحمير لمن يزيد وزنه عن 100 كيلوغرام.

ح.ش/ ع.ج.م