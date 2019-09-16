 بعد الهجمات على منشآت النفط - هل سيختار ترامب الحل العسكري؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد الهجمات على منشآت النفط - هل سيختار ترامب الحل العسكري؟

بعيد القصف الذي استهدف السعودية السبت سارع وزير الخارجية مايك بومبيو الى اتهام إيران بشكل مباشر، في حين أكد ترامب ان الولايات المتحدة "مستعدة للرد"، وبعد تأكيد السعودية أن الأسلحة إيرانية، فكيف سيكون موقف واشنطن؟

مشاهدة الفيديو 27:00

الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟

 

تبادل للاتهامات وتهديدات انتقامية، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية. الأضرار الاقتصادية هائلة، لكن ماذا على التبعات السياسة على منطقة الخليج؟

مسؤولية الهجمات

بعد وقت قصير من وقوع الهجمات على منشآت النفط  التابعة لشركة آرامكو السعودية، تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم. ودعا الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع السعودية إلى وقف "العدوان" على اليمن وإنهاء الحصار المفروض على البلاد.

بيد أن ردود أفعال الولايات المتحدة كانت استهدفت طهران. حيث كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،  الذي غرد عبر تويتر متهما إيران بأنها "وراء الهجوم". وقال بومبيو: "في خضم الدعوات إلى وقف التصعيد، شنت إيران هجوماً غير مسبوقا على إمدادات الطاقة العالمية. وليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وبلهجة يشوبها الغموض غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد (15 أيلول/ سبتمبر 2019) قائلاً: "هناك سبب يدقعنا للقول بأننا نعرف الجاني". الحجة الرئيسية للولايات المتحدة تستند إلى صور الأقمار الصناعية، والتي تفيد بأن الهجمات قادمة من إيران أو العراق وليس من جنوب اليمن.

وزارة الخارجية السعودية  أكدت بدورها اليوم الاثنين إن المملكة ستدعو خبراء دوليين، ومنهم من الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق على الهجوم على منشأتي نفط كما دعت العالم لإدانة المسؤولين عنه. وأفاد بيان للوزارة بأن التحقيقات الأولية أظهرت استخدام أسلحة إيرانية في الهجوم الذي تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط وألحق أضرارا بأكبر معمل تكرير في العالم، بحسب بيانات أرامكو.  

وأضاف البيان "تؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات". وذكرت الوزارة أن الهجوم استهدف في المقام الأول إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد "للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة ارامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية" في مايو/ أيار.

من جانبها نفت إيران الاتهامات الأمريكية بشدة. وقالت وزارة الخارجية في طهران إن الاتهامات "مضللة وعبثية". وأنها تهدف إلى تبرير "الإجراءات المستقبلية" ضد إيران. "لأن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران أظهرت فشلها و انتقل الأمريكيون الآن إلى سياسة الكذب".

Saudi Arabien Luftbilder Drohnenangriffe auf Ölanlage (European Commission/AP)

صورة للأقمار الصناعية بعد الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت النفط في السعودية

كيف سيتطور الوضع الآن؟

يرى الخبير في الشؤون السياسية، كريستيان هاكه في مقابلة مع DW أنه  من المحتمل جداً أن تكون إيران العقل المدبر للهجمات عبر طائرات مسيرة  استهدفت المنشآت النفطية". بيد أن السؤال بحسب هاكه عما إذا كانت إيران تقف خلف هذا الهجوم بشكل مباشر أم لا؟  وأضاف:" لو كانت إيران وراء ذلك، لكانت قد أرسلت رسالة واضحة، مفادها أنه حتى بدون أسلحة نووية، يمكنها أن تتسبب بأضرار جسيمة للسعودية وللاقتصاد العالمي.

وعن تبعات الهجوم يرى هاكه أن الأمور ما زالت غير واضحة، سواء للخبراء وربما حتى لأطراف النزاع. وبحسب الخبير فإن الردود مفتوحة "بدءاً من المحادثات المشتركة، نهاية إلى رد عسكري انتقامي" وتابع "الأمر الأفضل بالتأكيد أن يجلسوا سوية للتفاوض، بيد ان هذا الامر ليس من الخيارات الأكثر احتمالا".

ويرى هاكه بأن المصالح هي المسيطرة على قرارات الطرفين:  ويوضح: "لسوء الحظ، قد لا يمكن استبعاد حرب استنزاف طويلة، يستنفد فيها كلا الطرفين طاقتهما".

وفي حال تم تصعيد الأزمة ووصلت إلى رد عسكري فإن "اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ضد إيران هم السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة" ، بحسب الخبير ألماني. الذي أكد أيضا  أن "ضبابية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم إمكانية التنبؤ بما قد يقدم عليه، تزيد من خطورة الموقف". وأوضح "يمكن لترامب فعل شيء أو قد لا يستطيع فعل شيء. يمكنه أيضاً التراجع عن مواقفه. لا نعلم بالضبط كيف سيكون موقفه".

وإضافة إلى الوضع المحير في البيت الأبيض. هناك أيضا أسئلة تزيد من ضبابية الموقف الأمريكي مثل من سيصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد؟ ما مدى قوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؟ ومن لديه تأثير على دونالد ترامب؟ وتابع الخبير الألماني "هذه الامور تضيف الكثير من الغموض إلى الوضع المتأزم".

ميريام بينيكه/ إ.م

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Imago/Kyodo News)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    خلافات رغم الاتفاقيات

    23 مادة تمت صياغتها عام 1934 ضمن ما يعرف بـ"معاهدة الطائف"، للتخلص من التوتر بين المملكة السعودية وما كان يعرف وقتها بالمملكة المتوكلية اليمنية وترسم الحدود بشكل واضح بين البلدين. المعاهدة كانت نتيجة مفاوضات وجهود وساطة بهدف وضع نهاية للحرب السعودية اليمنية التي اشتعلت في عشرينات القرن الماضي نتيجة الصراع على السيطرة على بعض المدن.

  • Muhammad Al-Badr König Jemen (picture-alliance/United Archiv)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    خيوط سياسية متشابكة

    اعتبرت السعودية على مدار التاريخ لاعبا مهما عندما يتعلق الأمر باليمن حتى وإن لم تكن على صلة مباشرة بالأحداث، فبعد قيام ثورة ضد المملكة المتوكلية اليمنية عام 1962 وانقلاب عبد الله السلال على محمد البدر حميد الدين وإعلان قيام الجمهورية في اليمن، فر الأخير إلى السعودية التي تلقى منها الدعم، في حين تلقى أنصار الجمهورية الدعم من الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. استمرت الحرب لثمان سنوات.

  • Jemen Ali Abdullah Saleh Ex-Präsident (AFP/Getty Images/M. Huwais)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    صالح والسعودية..الصديق العدو!

    تباين واضح في الخط البياني للعلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والجارة السعودية، بدأ بحرب الخليج عام 1990 عندما تدهورت العلاقات بشكل واضح بين الرياض وصنعاء بعد أن أبدى صالح تعاطفه مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب غزوه الكويت.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/AFP/M. Huwais)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    أزمات متواصلة

    بعد أعوام قليلة تأزمت العلاقات بين الرياض وصنعاء بشكل كبير من جديد، خلال حرب الانفصال اليمنية أو ما يعرف بحرب صيف 1994، عندما وقفت السعودية بجانب "الحزب الاشتراكي اليمني" في عدن والذي أعلن الانفصال خلال الحرب الأهلية.

  • Flash-Galerie Arabischer Frühling 2011 (ap)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    التنقل بين مقاعد الحلفاء والخصوم

    ظهر التقلب الشديد في العلاقات بين صالح والسعودية بوضوح بعد اندلاع الثورة في اليمن عام 2011، ومساندة السعودية لصالح، لكن الوضع انقلب للنقيض عندما قدم صالح الدعم للحوثيين، أحد ألد الأعداء للرياض.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    الحدود: اتفاقيات قديمة وخلافات حديثة

    رغم التوقعات بأن التوقيع على اتفاقية نهائية لترسيم الحدود بين الجارتين عام 2000، سيضفي المزيد من التناغم على العلاقة بين البلدين، إلا أن الاتفاقية تسببت في غضب داخل اليمن واتهامات لصالح بالتنازل عن إقليم عسير مقابل مبلغ ضخم. وفي عام 2012، خرجت حركة حقوقية يمنية لتطالب باستعادة أراضي يمنية تضمها محافظتا نجران وجيزان السعوديتان، مؤكدة أن صالح قد تنازل عنها للسعودية مقابل مبالغ مالية.

  • Jemen Luftangriff auf Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    ذروة الخلاف

    تسبب "الربيع العربي" في تغيرات كبيرة في خارطة العلاقات السياسية في العالم العربي، وكان من أسباب توتر العلاقات بشكل ملحوظ بين السعودية واليمن، والتي بلغت ذروتها في ربيع 2015 عندما قادت السعودية التدخل العسكري في اليمن. وتشير تقارير دولية إلى سقوط أكثر من 8500 قتيل ونحو 50 ألف جريح منذ بدء التدخل العسكري.

  • Jemen Verletzter vom Luftangriff in Houdieda (REUTERS/A. Zeyad)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    هل حان وقت إنهاء الأزمة؟

    في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الانسانية والمعيشية في اليمن الذي يواجه الفقر والكوليرا، والتكلفة الضخمة التي تقع على عاهل السعودية بسبب التدخل العسكري في اليمن، تزيد التوقعات بإمكانية تسوية الأزمة قريباً، لاسيما مع رياح تغيير بدأت تهب في السعودية في الفترة الأخيرة.

  • Saudi Arabien Ausländische Arbeiter (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

    العمالة اليمنية في السعودية: الخاسر الدائم

    تدهور الأحوال المعيشية لا يقتصر على اليمنيين في الداخل فحسب، بل إن أوضاع العمالة اليمنية في السعودية تتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية بين البلدين، لاسيما وأن تقديرات يمنية تشير إلى أن السعودية الغنية بالنفط، هي الوجهة الأولى لنحو 80 بالمئة من العمالة اليمنية في الخارج.


مختارات

التحالف: الطائرات التي استهدفت معملي أرامكو إيرانية الصنع  

قفزة في أسعار النفط العالمية هي الأكبر منذ ثلاثين عاماً

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 20% في بداية تعاملات الأسبوع هذا اليوم على خلفية الهجوم على منشآت آرامكو في السعودية، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.95 دولار للبرميل في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991. (16.09.2019)  

حرب تصريحات بين طهران وواشنطن بعد هجوم أرامكو

شد وجذب بين طهران وواشنطن على خلفية استهداف منشأتي نفط في السعودية بطائرات "مسيرة" من قبل الحوثيين، وفق قناة "المسيرة" التابعة لهم. الهجوم تسبب في توقف جزئي للانتاج وفي تراجع سوق الأسهم في الرياض. (15.09.2019)  

العلاقات السعودية اليمنية: محطات في تاريخ "جيرة" متوترة

يسجل منحنى العلاقات السعودية اليمنية نقاط ارتفاع وهبوط ، إلا أن التوتر هو العنصر الأبرز في العلاقات بين المملكة الغنية بالنفط وجارتها الفقيرة. محطات تاريخية تلقي الضوء على أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين البلدين. (11.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟  

مواضيع ذات صلة

Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition Colonel Turki Al-Maliki

التحالف: الطائرات التي استهدفت معملي أرامكو إيرانية الصنع 16.09.2019

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن الهجوم الذي وقع على منشأتي أرامكو للنفط، تم بأسلحة إيرانية، وبالرغم من إعلان واشنطن أيضا مسؤولية إيران في الهجوم أكدت موسكو ضرورة التريث وعدم التسرع في اتهام إيران.

Bildkombo - Trump und Rohani

ترامب مستعد للقاء روحاني رغم الهجمات على أرامكو السعودية 15.09.2019

اشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني رغم اتهام واشنطن لإيران بالوقوف وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية فجر السبت.

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik

بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت النفط السعودية 14.09.2019

ندد الرئيس الأميركي ترامب بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيّتين في السعودية، وذلك خلال اتّصال هاتفي مع ولي العهد السعودي. بيد أن وزير خارجيته بومبيو اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم مشككا في إعلان الحوثيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  