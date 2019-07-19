 بعد النفي.. رئيسة كرواتيا تعترف باستخدام القوة ضد المهاجرين | ثقافة ومجتمع | DW | 20.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

بعد النفي.. رئيسة كرواتيا تعترف باستخدام القوة ضد المهاجرين

لطالما نفى المسؤولون في كرواتيا إجبار المهاجرين على العودة إلى البوسنة والهرسك. لكن الرئيسة الكرواتية اعترفت بإعادة المهاجرين من على الحدود، وأكدت على "الحاجة إلى استخدام القليل من القوة".

Schweiz Besuch der kroatischen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic in Bern (picture-alliance/AP/Keystone/P. Klauzner)

منذ العام الماضي والمنظمات الإنسانية تتحدث عن "عنف ممنهج" تمارسه قوات حرس الحدود الكرواتية بحق المهاجرين الذين يتم إرجاعهم من على الحدود إلى البوسنة والهرسك. وقد وثّق مهاجر نيوز حالات لمهاجرين مصابين بجروح يقولون إنها نتيجة العنف المستخدم من قبل الشرطة الكرواتية.

وفي حين تتجاهل وسائل الإعلام الكرواتية هذه التقارير، تنفي وزارة الداخلية قيام الشرطة الكرواتية بإجبار المهاجرين على العودة إلى البوسنة والهرسك أو إساءة معاملتهم.

مختارات

مازال لاجئون جدد يتدفقون على البوسنة والهرسك بالآلاف سنويا. وفي طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي تتوقف رحلة الكثيرين في البوسنة عند الحدود مع كرواتيا. هناك في منطقة فليكا كلادوسا يتفهم الناس وضعهم ويقدمون المساعدة لهم. (26.11.2018)

سلطت وسائل الإعلام الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها طالبو اللجوء والمهاجرين الذين يتحينون الفرصة للعبور من البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي عبر كرواتيا.DW حاورت أحد ناشطي منظمة سويسرية للاطلاع على أوضاع اللاجئين هناك. (18.01.2019)

وفي بداية الشهر الجاري قامت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش بزيارة إلى الحدود ونفت للصحفيين أن تكون جروح المهاجرين ناتجة عن العنف من قبل قوات حرس الحدود، وأضافت: "عندما يسافر شخص ما عبر هذه التضاريس الصعبة ، فمن الطبيعي له أن يصاب بالخدوش والكدمات والإصابات".

تأكيد بعد نفي

وتابعت الرئيسة: "في المرة القادمة التي تسمعون فيها قصصاً عن وحشية الشرطة لدينا، يجب أن تفكروا مرتين. إنهم ليسوا عنيفين، يمكنني تأكيد ذلك".

وقد أصرت الرئيسة في حديثها للصحفيين على أن الشرطة لم ترجع اللاجئين من على الحدود، مدّعية أن الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي "ليسوا لاجئين على كل حال لكنهم ببساطة مهاجرون اقتصاديون".

لكن وبعد عدة أيام من هذه الزيارة، اعترفت الرئيسة في الحديث مع التلفزيون السويسري (SRF) أثناء زيارتها إلى سويسرا بأن الشرطة الكرواتية أعادت مهاجرين من على الحدود.

وقالت غرابار-كيتاروفيتش في حديث نشر يوم الثلاثاء (9 تموز/يوليو): "لقد تحدثت مع وزير الداخلية وقائد الشرطة والضباط على الأرض، وأكدوا لي أنهم لم يستخدموا العنف المفرط"، وأكدت: "بالطبع هناك حاجة إلى القليل من القوة عند القيام بعمليات الإرجاع".

وكان التلفزيون السويسري قد عرض فيديوهات لـ"عمليات الترحيل غير القانونية" على الحدود الكرواتية البوسنية في شهر أيار/مايو الماضي.

Bosnien Grenzübergang zu Kroatien Migranten (Getty Images/AFP/E. Barukčić)

مهاجرون في البوسنة على الحدود الكرواتية

"تبرير فاضح"

وترى جيلينا سيزار، الباحثة في منظمة العفو الدولية، أن كلام الرئيسة الكراوتية "صادم"، وتضيف في حديث لـDW: "بموجب القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن عمليات الإرجاع تكون غير قانونية دائماً".

وتجد الباحثة أنه "من الفاضح" أن تحاول الرئيسة الكرواتية تبرير استخدام "قليل من القوة" كتدبير وقائي، داعية المفوضية الأوروبية إلى الضغط على كرواتيا لإنهاء ممارساتها على الحدود.

 ورداً على طلب للحصول على مزيد من المعلومات حول كلام الرئيسة الكرواتية، قالت المفوضية الأوروبية لـDW إنه ليس لديها تعليق.

وقد كان واضحاً قبل عام أن كرواتيا تعتزم أخذ دورها الجديد كحارس للحدود الأوروبية على محمل الجد. فأثناء زيارة إلى برلين في حزيران/يونيو من عام 2018، قال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش بفخر إن: "كرواتيا لديها أقوى شرطة حدودية في هذا الجزء من أوروبا"، ضمن حملة لتصبح بلاده عضواً في منطقة شنغن.

وتسعى كرواتيا، التي أصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي في عام 2013، إلى الانضمام إلى منطقة شنغن الأوروبية أيضاً. لكن أصبح من الواضح أن الحكومة تستخدم ورقة "حماية الحدود من المهاجرين" حتى تضمن لمواطنيها حرية الحركة في الفضاء الأوروبية.

نيناد كرايتسل/ محيي الدين حسين

مهاجر نيوز

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


مختارات

العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

خيم مئات اللاجئين على الحدود الصربية الكرواتية، في محاولة لعبور الحدود إلى إحدى الاتحاد الأوروبي، حيث يتنظر اللاجئين فرصة للخروج من الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، وهرباً من ظروف أشد قسوة في بلدانهم الأصلية. (19.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

Türkei Grenze - Syrische Flüchtlinge

القرارات التركية الجديدة بحق السوريين.. نهاية سنوات العسل! 19.07.2019

قرارات جديدة وتفعيل أخرى قديمة وتشديد في تطبيق قرارات أخرى، تطورات قد تنبئ بانعكاسات قريبة على وضع السوريين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والرعاية الطبية. كيف أصبح "كرم الضيافة" التركي على المحك؟

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen

ألمانيا: عدد اللاجئين وطالبي اللجوء يقترب من مليونين 18.07.2019

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية عام 2018 نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغان.

Türkei erinnert an Vereitelung von Putschversuch vor drei Jahren

وكالة: تركيا تطالب ألمانيا بتسليم ضابط لاجئ إليها 15.07.2019

تشهد تركيا احتفالات في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي تتهم الداعية فتح غولن بالوقوف وراءها. وكالة الأناضول ذكرت أن أنقرة طالبت ألمانيا بتسليمها ضابطا يتهم بالمشاركة في الانقلاب إلى جانب 55 شخصاً من أنصار غولن.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار