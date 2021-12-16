 بعد النزاع مع إيرباص.. الطيران القطري يبرم عقداً ضخماً مع بوينغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2022

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أخبار

بعد النزاع مع إيرباص.. الطيران القطري يبرم عقداً ضخماً مع بوينغ

عقب خلاف غير عادي وتصعيد مع شركة إيرباص الأوربية، توجهت الخطوط الجوية القطرية إلى المنافس التقليدي، بوينغ الأمريكية، لتوقع معها صفقة ضخمة جدا تقدر بـ20 مليار دولار.

الخطوط الجوية القطرية توقع صفقة ضخمة مع بوينغ عقب نزاع مع إيرباص

الخطوط الجوية القطرية توقع صفقة ضخمة مع بوينغ عقب نزاع مع إيرباص

أبرمت شركة "بوينغ" الأمريكية اتفاقين رئيسين مع الخطوط الجوية القطرية ينصّ أحدهما على بيع الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرة شحن من طراز "777 إكس"، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 20 مليار دولار، كما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

مختارات

أنهت شركة الخطوط الجوية القطرية حالة الترقب والجدل التي أثارتها في معرض دبي للطيران أمس الثلاثاء معلنة التوقيع على طلبية مؤكدة بقيمة 4.6 مليار دولار لشراء 55 طائرة إيرباص.

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحقّ في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه.

ووقّعت الشركة القطرية أيضاً خطاب نيّات لشراء 25 طائرة من طراز "737 ماكس" بقيمة تقدّر بـ6,7 مليارات دولار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبيل احتفال التوقيع والذي شارك فيه مسؤولون أمريكيون وقطريون.

ويعطي هذا الإعلان دفعاً لشركة "بوينغ" ولطائراتها الحديثة من طراز "777 إكس" التي شهدت تراجع تطوّرها بسبب الجائحة.

وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" إنّ طائرات "777 إكس" ستكون "الأفضل في العالم"، مشيراً أيضاً إلى أنّ الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرات تسجّل زيادة في الطلب على طائرات الشحن مع زيادة شعبية التجارة الإلكترونية.

وأضاف خلال حفل التوقيع أنّ الاتفاقين يظهران أنّ بوينغ "تخدم حاجة عالمية في مرحلة ما بعد كوفيد بطريقة مؤثّرة".

وتمثّل طلبيات شراء طائرات "ماكس" أنباء سارة لشركة بوينغ بعدما علّق استخدام هذه الطائرات لفترة طويلة بعد حادثين قاتلين.

والأسبوع الماضي أعلنت بوينغ عن خسائر فصلية إجمالية بلغت 4,1 مليارات دولار، من بينها 3,8 مليارات مرتبطة بمشكلات في طائرتها من طراز "787 دريملاينر". وقد أوقفت الشركة عمليات تسليم هذا النموذج بسبب سلسلة من مشكلات الإنتاج.

إلغاء صفقة مع بوينغ

وتمثل الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن من أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم والتي تأجل دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر عام 2023 أو ما بعده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الخطوط الجوية القطرية نزاعا مريرا مع شركة إيرباص، منافسة بوينغ الأوروبية، بسبب عيوب في طائرات الركاب إيه 350 المنافسة. واستبعدت شركة الطيران القطرية شراء نسخة جديدة من طائرة إيه350 من خطط تجديد أسطول الشحن مشيرة إلى الخلاف بشأن عيوب الطلاء والحماية من الصواعق.

وتمثل الصفقة فرصة لالتقاط الأنفاس لشركة بوينغ من التأثير المستمر لأزمة سلامة تتعلق بالطائرة 737 ماكس والتأخير في طرح نسخة الركاب من الطائرة 777 إكس ومشاكل إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.

وتمثل قطر ثاني أكبر عميل لأكبر طائرة ذات محركين في العالم بإجمالي 60 نسخة من الطائرة 777 إكس، التي يبلغ عدد مقاعدها 406 مقاعد، تشملها الطلبية.

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، رويترز)

  • Chinesische Fluggesellschaft Southern Airlines Passagiere (picture-alliance/dpa/X. Qintao)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة الخطوط الجوية الصينية ومقرها تايوان احتلت المركز الأخير في القائمة لتكون الشركة الأخطر من بين الشركات الـ 60 الكبرى في عالم الطيران. يعتمد ترتيب الشركات في القائمة على بيانات الأعوام الماضية.

  • Avianca Airline (AFP/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة أفيانكا الكولومبية احتلت المركز قبل الأخير بمعيار 0.914. ويتضمن المعيار الأرباح السنوية وأعداد المسافرين خلال الثلاثين عاما الماضية والأضرار التي لحقت بالشركة وعدد ضحايا حوادث الطيران وعدد الحوادث الكبيرة وحساب طول الرحلة والشفافية في البلد وعدد السنوات دون حوادث والعضوية في البرنامج الدولي لمراقبة أنظمة الطيران.

  • Bildergalerie Airlines Logo Garuda Indonesia (A.Berry/AFP/GettyImages)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما شركة الطيران الاندونيسية "غارودا إندونيسيا" فكانت ثالث أخطر شركة طيران في العالم. وكان معيار الشركة 0.770. وسجلت الشركة 47 حادث طيران منذ تأسيسها في سنة 1950. وكلما قلت درجة المعيار زاد تنصيف أمان الشركة.

  • AP Iconic Images USA New York Anschläge auf das World Trade Center 2001 Flugzeug fliegt ins Gebäude (AP)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    لكن المعيار المعتمد من قبل مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية تم انتقاده لأنه لا يأخذ في نظر الاعتبار تصنيف أسباب حوادث الطيران، ولا يتم التفريق فيه بين حوادث بسبب خطأ بشري أو عطل فني أو اعتداء إرهابي. وخاصة أن حوادث الطيران بسبب هجمات إرهابية تشكل نحو 10 بالمائة من مجموع الحوادث.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    كفاءة قائد الطائرة تلعب دورا مهما في وقوع الحوادث من عدمها. وكانت نحو نصف حوادث الطيران بسبب خطأ بشري من قبل قائد الطائرة. التطور التقني الكبير لا يمنع وقوع أخطاء في استخدام أنظمة الطيران من قبل الطيار.

  • Notlandung auf dem Houdson River (picture-alliance/AP Photo/S. Day)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.

  • Bali Flugzeug Flughafen Unfall Absturz Meer (Reuters)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟

  • Deutschland Lufthansa Tarifverhandlungen Symbolbild Flugzeuge der Lufthansa in Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وحلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية في المركز الثاني عشر عالميا ضمن أكثر الشركات أمانا في العالم.

  • Emirates Airline Flugzeug (C. Furlong/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.

  • KLM Flugzeug (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.

  • Airbus A350 XWB für Qatar Airways (Airbus S.A.S. Photo by master films/A. Doumenjou)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.

  • China Zhuhai Flugschau Boeing 787 Dreamliner (picture-alliance/dpa/Tass/M. Lystseva)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "هاينان" الصينية في المركز الثالث.

  • Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Air New Zealand (picture-alliance/dpa/U. Weitz)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وخطوط " أير نيو زيلاند" في المركز الثاني.

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري


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