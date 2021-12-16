بعد النزاع مع إيرباص.. الطيران القطري يبرم عقداً ضخماً مع بوينغ

أبرمت شركة "بوينغ" الأمريكية اتفاقين رئيسين مع الخطوط الجوية القطرية ينصّ أحدهما على بيع الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرة شحن من طراز "777 إكس"، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 20 مليار دولار، كما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحقّ في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه.

ووقّعت الشركة القطرية أيضاً خطاب نيّات لشراء 25 طائرة من طراز "737 ماكس" بقيمة تقدّر بـ6,7 مليارات دولار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبيل احتفال التوقيع والذي شارك فيه مسؤولون أمريكيون وقطريون.

ويعطي هذا الإعلان دفعاً لشركة "بوينغ" ولطائراتها الحديثة من طراز "777 إكس" التي شهدت تراجع تطوّرها بسبب الجائحة.

وقال ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" إنّ طائرات "777 إكس" ستكون "الأفضل في العالم"، مشيراً أيضاً إلى أنّ الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرات تسجّل زيادة في الطلب على طائرات الشحن مع زيادة شعبية التجارة الإلكترونية.

وأضاف خلال حفل التوقيع أنّ الاتفاقين يظهران أنّ بوينغ "تخدم حاجة عالمية في مرحلة ما بعد كوفيد بطريقة مؤثّرة".

وتمثّل طلبيات شراء طائرات "ماكس" أنباء سارة لشركة بوينغ بعدما علّق استخدام هذه الطائرات لفترة طويلة بعد حادثين قاتلين.

والأسبوع الماضي أعلنت بوينغ عن خسائر فصلية إجمالية بلغت 4,1 مليارات دولار، من بينها 3,8 مليارات مرتبطة بمشكلات في طائرتها من طراز "787 دريملاينر". وقد أوقفت الشركة عمليات تسليم هذا النموذج بسبب سلسلة من مشكلات الإنتاج.

إلغاء صفقة مع بوينغ

وتمثل الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن من أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم والتي تأجل دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر عام 2023 أو ما بعده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الخطوط الجوية القطرية نزاعا مريرا مع شركة إيرباص، منافسة بوينغ الأوروبية، بسبب عيوب في طائرات الركاب إيه 350 المنافسة. واستبعدت شركة الطيران القطرية شراء نسخة جديدة من طائرة إيه350 من خطط تجديد أسطول الشحن مشيرة إلى الخلاف بشأن عيوب الطلاء والحماية من الصواعق.

وتمثل الصفقة فرصة لالتقاط الأنفاس لشركة بوينغ من التأثير المستمر لأزمة سلامة تتعلق بالطائرة 737 ماكس والتأخير في طرح نسخة الركاب من الطائرة 777 إكس ومشاكل إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.

وتمثل قطر ثاني أكبر عميل لأكبر طائرة ذات محركين في العالم بإجمالي 60 نسخة من الطائرة 777 إكس، التي يبلغ عدد مقاعدها 406 مقاعد، تشملها الطلبية.

ص.ش/ع.ج.م (ا ف ب، رويترز)