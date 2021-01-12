بعد المصالحة الخليجية.. استئناف الرحلات الجوية بين الدوحة والقاهرة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء (13 يناير/كانون الثاني 2021) أنها ستستأنف الرحلات إلى مصر اعتبارا من 18 يناير كانون الثاني.

وتستأنف الرحلات بعد أناتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر مع قطر على إنهاء خلاف سياسيتفجر في منتصف 2017.

وقالت الخطوط القطرية على تويتر إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة بداية من 18 يناير كانون الثاني ثم تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الإسكندرية في 25 يناير من الشهر نفسه.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن خطط لاستئناف الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها قد تضيف رحلة ثانية يوميا إذا كان الطلب كافيا.

وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن مصر أعادت فتح مجالها الجوي مع قطر وستسمح باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في إطار تحسن العلاقات مع الدولة الخليجية.

ونقلت بوابة الأهرام عن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني في مصر قوله إنه بهذا القرار "يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها".

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين كذلك عن معاودة فتح مجالاتها الجوية أمام قطر.

وجاء القرار في أعقاب خطوات من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر في عام 2017.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)