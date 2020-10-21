بعد "اللحم النباتي".. "البيضة النباتية" قريباً في الأسواق!

يعتبر البيض من أكثر أنواع الأطعمة استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، إذ تشير إحصائيات عالمية إلى أن الفرد يستهلك 145 بيضة في السنة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ومع تغير عادات الأكل وشيوع النظام الغذائي النباتي، بدأ البحث عن بديل للبروتين الحيواني الغني الذي يحتويه البيض. وشكّل النجاح العالمي الذي حققته شرائح اللحم الخالية من المواد الحيوانية، والتي صنعتها شركتا "Impossibles Foods" و"Beyond Meat" الأمريكيتان، دافعاً للبحث عن بديل للبيض، حسب موقع "دوكتيسيمو" الفرنسي.

وبعد جهود كبيرة، تمكّن مهندسان فرنسيان في البيولوجيا الصناعية، وهما فيليبين سولير وشيلين تافيسوك، من التوصل إلى صيغة لإنتاج البيض دون حاجة إلى دجاجة. وكشف المهندسان في شهر أيار/ مايو 2020، أن هذا "النجاح" جاء نتيجة لتحدّ عملا على تجاوزه، والمتمثل في خلق بديل لبيض الدجاج "بأفضل شكل ممكن"، حسب ما نشره موقع "مادينيس" الفرنسي.

وتمكن المهندسان الفرنسيان الشابان من صناعة بيضة سائلة غنية بالبروتين النباتي. وقالا في تصريحات نقلها موقع "مادينيس" في مقاله حول الموضوع، إن "بيضة الخضار النيئة تشبه بيضة الدجاج، لكن كل شيء داخلها مختلف"، حسب وصفهما.

وظلت الصيغة المتوصل إليها سرية، لكن الأكيد بحسب المنتجين لها أنها مصنوعة من منتجات نباتية ومعدنية. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على النموذج الأولي أن هذا البديل النباتي للبيض، يحتوي على بروتين أكثر، كما أنه غني بالكربوهيدرات والدهون ويحتوي على ألياف أكثر من بيض الدجاج، حسب ما نقله تقرير موقع "مادينيس".

يبدو أن "البيض النباتي" يحظى بالاهتمام في دول أخرى أيضاً، فقد بدأت شركة هندية أيضاً بإنتاجه.

وأكد المهندسان الفرنسيان، أنه "يمكن طهي البيضة النباتية بنفس طريقة طهي بيض الدجاج"، وأضافا: "يعد هذا التشابه مهماً بالنسبة لنا حتى يتمكن المستهلكون، ومن بينهم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من البيض من استهلاكها بسهولة"، مشيرين إلى أن "9.5 بالمائة من الأطفال في فرنسا لديهم حساسية من البيض وهو ما يصعب الحياة على الكثير من الأسر"، يضيف المهندسان في تصريحاتهما لموقع "مادينيس".

ويبدو أن "البيض النباتي" يحظى بالاهتمام في دول أخرى أيضاً، فقد بدأت شركة هندية أيضاً بإنتاجه. ونقلت مجلة "دوكتيسيمو" الصحية خبر تطوير شركة "EVO Foods" وصفة تعتمد على البروتينات النباتية لتكوين بيضة خالية من البروتين الحيواني. وقدمت الشركة الناشئة بيضتها النباتية على شكل سائل.

وتقوم الشركة الهندية باستخلاص البروتينات المكونة للبيضة الجديدة السائلة من النباتات،ثم يتم تخميرها وحقنها بمواد خاصة. ولم تذكر الشركة اسم الخضروات التي تستخرج البروتين منها، لكن ذكرت أنه يمكن حفظ البيضة في الثلاجة لمدة ستة أشهر، حسب مقال لموقع جريدة "لاديبيش" الفرنسية.

هذا الابتكار الغذائي الفريد من نوعه، فتح شهية المستثمرين الأمريكيين أيضاً، والذين أعلنوا عن موعد لإطلاقه في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان/ أبريل 2021، يضيف مقال جريدة "لاديبيش".

م.ب/خ.س