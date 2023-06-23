بعد القطيعة.. قطر والإمارات تمضيان قدما على مسار المصالحة

كانتا في حوار لفترة طويلة، والآن تريد قطر والإمارات العربية المتحدة التحدث مع بعضهما مرة أخرى عبر القنوات الرسمية، وبالتالي تبادل السفراء. هذا ما أعلنته الدولتان في بيان مشترك، نشر يوم الإثنين الماضي: "أعلنت الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بنبرة واقعية.

المقاطعة بين قطر والإمارات أمست شيئا من الماضي

بهذا الاتفاق تجاوز الطرفان وبشكل نهائي المقاطعة والحصار الذي فرضته السعودية على قطر في عام 2017 وانضمت إليه الإمارات والبحرين ومصر. حينها اتهمت الدول الأربع قطر بدعم الجماعات "الإرهابية" والتقارب مع المنافس الرئيسي في المنطقة، إيران.

ولطالما نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكن المقاطعة كانت مؤثرة: إذ لم تتمكن قطر من التغلب على تبعات خسارة صادراتها ووارداتها إلا بفضل عائدات احتياطياتها من الغاز وعلاقاتها الوثيقة مع تركيا وإيران. حينها كان للبلدين دور فعال كشركاء تجاريين.

المقاطعة انتهت رسميا في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، خفت التوترات في العلاقات بين الجانبين. ففي نهاية العام الماضي مثلا استقبلت قطر، بصفتها مضيفة كأس العالم، ثلاثة من قادة دول المقاطعة. وما تبادل السفراء الذي تم الاتفاق عليه الآن، إلا نتيجة منطقية، وإضفاء للطابع الرسمي على التقارب.

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مرحلة تنمية جديدة بدون صراعات في الخليج

إعادة فتح سفارتي الدولتين الصغيرتين، ولكنهما ناشطتان سياسيا واقتصاديا، ومتنافستان في العديد من المجالات، تتزامن مع مرحلة من الانفراج العام في منطقة الخليج. ففي البداية، خاضت أكبر قوتين في المنطقة، السعودية وإيران، شهورا من المفاوضات في محاولة للتغلب على توتراتهما، التي كان بعضها عنيفا من خلال صراعات بالوكالة، بما في ذلك في اليمن ولبنان. وفي مارس/ آذار الماضي أعلن وزيرا خارجية البلدين بشكل مفاجئ بشكل رسمي تقاربهما، بما في ذلك إعادة فتح سفارتيهما، بوساطة صينية.

ومع ذلك، فإن اقتراب الإمارات الآن من قطر فإنها لن تتبع ببساطة مسار جارتها القوية وحليفتها السعودية. وإنما تضع الإمارات مصالحها الخاصة في المقدمة، كما تقول سينزيا بيانكو، الخبيرة بشؤون منطقة الخليج في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

إن أهم ما يقلق الإمارات هو تعامل قطر مع الإخوان المسلمين، فحقيقة أن العديد من ممثلي الحركة الإسلامية، وبعضهم من القيادات البارزة، وجدوا المأوى والحماية في الدوحة، كانت دائما شوكة في عين القيادة المحافظة في دولة الإمارات.

النأي بالنفس عن الإخوان المسلمين

"مشاكل قطر مع مصر والإمارات والسعودية ترجع في المقام الأول إلى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وبعض فروعها ومنظماتها"، وفقا لتحليل أجراه معهد واشنطن. كما "اشتكت هذه الدول من التغطية الإعلامية السلبية لقناة الجزيرة، وهي مؤسسة إعلامية ممولة من دولة قطر". ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح الآن شيئا من الماضي، وقد اتخذت قطر في وقت مبكر من عام 2021 التدابير الأولى بهذا الخصوص. "لقد تخلت قطر بالكامل تقريبا عن جماعة الإخوان المسلمين"، كما تقول الباحثة سينزيا بيانكو.





قلصت قطر تغطية ذراعها الإعلامي الأهم، قناة الجزيرة الإخبارية، حول الدول المجاورة

مزيد من تخفيف التوتر، ولكن تنوع أقل في الرأي في الخليج

كما قلصت قطر تغطية ذراعها الإعلامي الأهم، قناة الجزيرة الإخبارية. ولم يعد من الممكن سماع النغمات الانتقادية حول الدول المجاورة وحكوماتها - والتي كانت في السابق سمة مميزة للمحطة، وخاصة في برامجها العربية. "لقد تغيرت تغطية القناة"، وفقا لمعهد واشنطن. "إنها تتجنب بعض الموضوعات التي سبق أن غطت عنها - مثل انتقاد حقوق الإنسان في السعودية أو السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتي بدورها وصفت الجزيرة بشكل روتيني بأنها شكل من أشكال التخريب".

هذا "التراجع" حظي برضا إماراتي؛ ففي مارس/ آذار من هذا العام، وبعد أكثر من سبع سنوات، سمحت الإمارات بتشغيل العديد من المواقع الإخبارية القطرية: الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، و"العربي الجديد". وثمن ذلك هو تغطية محدودة، لا تتجنب انتقاد حكام قطر فحسب، وإنما أيضا حكام الدول المجاورة، الذين يمنع الآن بث تقارير نقدية بحقهم. "الانخفاض يتواصل في تنوع الآراء في وسائل الإعلام الإقليمية"، تقول سينزيا بيانكو.

وجهات نظر متباينة حول حماس

لا تزال علاقة قطر مع حماس التي تحكم قطاع غزة وتصنف على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، معقدة حتى يومنا هذا. كما ينظر إلى حماس بشكل نقدي للغاية في الإمارات، خاصة وأن جذورها تعود إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدانت علنا مرارا وتكرارا تقارب الإمارات مع إسرائيل.

توزيع مساعدات مالية قطرية في قطاع غزة

وتعلن السلطات القطرية بانتظام أن تدخل قطر في قطاع غزة ذو طبيعة إنسانية بحتة. ولا توجد نية لدعم حماس نفسها. ومع ذلك، ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة العلوم والسياسة (ألمانيا)، في الخريف الماضي، يمكن للمرء أن يستمر في افتراض أن المنظمة - التي لا تزال لها وجود في الدوحة - ستتلقى المساعدة أيضا.

وقد يؤدي ذلك، ولكن ليس من الضروري أن يؤدي، إلى نزاعات جديدة بين الإمارات وقطر. وحتى إسرائيل نفسها قبلت بحكم الأمر الواقع دولة قطر كلاعب يمارس نفوذا على حماس، ويخفف من المصاعب الاقتصادية في غزة بمساعداتها المالية، ولكن في الوقت نفسه لا يتبع أجندة معادية لإسرائيل نفسها، وفق تحليل مؤسسة العلوم والسياسة. "هذا لا يغير حقيقة أن قطر ظلت تنتقد إسرائيل ورفضت السلام مع الدولة اليهودية، حتى عندما أبرمت جارتاها الإمارات والبحرين ما يسمى باتفاقيات أبراهام مع إسرائيل في عام 2020"، يتابع تحليل مؤسسة العلوم والسياسة.

وعلى الرغم من دعمها المستمر لحماس، يبدو أن قطر تعلق الآن أهمية كبيرة على تنسيق السياسة الخارجية بشكل أفضل مع جيرانها العرب ذوي الثقل مثل الإمارات - أو على الأقل عدم إزعاجهم بشكل كبير.

كيرستن كنيب/ ف.ي