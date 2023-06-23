 بعد القطيعة.. قطر والإمارات تمضيان قدما على مسار المصالحة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.06.2023

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سياسة واقتصاد

بعد القطيعة.. قطر والإمارات تمضيان قدما على مسار المصالحة

بقيت علاقة قطر والإمارات متوترة لفترة طويلة، وطغى عليها الحصار والمقاطعة. ولكن الجارتين بدأتا في تخفيف التوتر. والآن تتبادلان السفراء مرة أخرى. اتجاه عام نحو تخفيف الصراعات في منطقة الخليج.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في لقاء عقداه في الدوحة في ديسمبر 2022

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في لقاء عقداه في الدوحة أواخرعام 2022.

كانتا في حوار لفترة طويلة، والآن تريد  قطر  والإمارات العربية المتحدة  التحدث مع بعضهما مرة أخرى عبر القنوات الرسمية، وبالتالي تبادل السفراء. هذا ما أعلنته الدولتان في بيان مشترك، نشر يوم الإثنين الماضي: "أعلنت الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر  استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بنبرة واقعية.

المقاطعة بين قطر والإمارات أمست شيئا من الماضي

بهذا الاتفاق تجاوز الطرفان وبشكل نهائي المقاطعة والحصار الذي فرضته السعودية على قطر في عام 2017 وانضمت إليه الإمارات والبحرين ومصر. حينها اتهمت  الدول الأربع  قطر بدعم الجماعات "الإرهابية" والتقارب مع المنافس الرئيسي في المنطقة، إيران.

ولطالما نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكن المقاطعة كانت مؤثرة: إذ لم تتمكن قطر من التغلب على تبعات خسارة صادراتها ووارداتها إلا بفضل عائدات احتياطياتها من الغاز وعلاقاتها الوثيقة مع تركيا وإيران. حينها كان للبلدين دور فعال كشركاء تجاريين.

المقاطعة انتهت رسميا في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، خفت التوترات في العلاقات بين الجانبين. ففي نهاية العام الماضي مثلا استقبلت قطر، بصفتها مضيفة كأس العالم، ثلاثة من قادة دول المقاطعة. وما تبادل السفراء الذي تم الاتفاق عليه الآن، إلا نتيجة منطقية، وإضفاء للطابع الرسمي على التقارب.

قطر - ميناء رأس لفان

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مرحلة تنمية جديدة بدون صراعات في الخليج

إعادة فتح سفارتي الدولتين الصغيرتين، ولكنهما ناشطتان سياسيا واقتصاديا، ومتنافستان في العديد من المجالات، تتزامن مع مرحلة من الانفراج العام في منطقة الخليج. ففي البداية، خاضت أكبر قوتين في المنطقة، السعودية وإيران، شهورا من المفاوضات في محاولة للتغلب على توتراتهما، التي كان بعضها عنيفا من خلال صراعات بالوكالة، بما في ذلك في اليمن ولبنان. وفي مارس/ آذار الماضي أعلن وزيرا خارجية البلدين بشكل مفاجئ بشكل رسمي تقاربهما، بما في ذلك إعادة فتح سفارتيهما، بوساطة صينية.

ومع ذلك، فإن اقتراب الإمارات الآن من قطر فإنها لن تتبع ببساطة مسار جارتها القوية وحليفتها السعودية. وإنما تضع الإمارات مصالحها الخاصة في المقدمة، كما تقول سينزيا بيانكو، الخبيرة بشؤون منطقة الخليج في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

إن أهم ما يقلق الإمارات هو تعامل قطر مع الإخوان المسلمين، فحقيقة أن العديد من ممثلي الحركة الإسلامية، وبعضهم من القيادات البارزة، وجدوا المأوى والحماية في الدوحة، كانت دائما شوكة في عين القيادة المحافظة في دولة الإمارات.

النأي بالنفس عن الإخوان المسلمين

"مشاكل قطر مع مصر والإمارات والسعودية ترجع في المقام الأول إلى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وبعض فروعها ومنظماتها"، وفقا لتحليل أجراه معهد واشنطن. كما "اشتكت هذه الدول من التغطية الإعلامية السلبية لقناة الجزيرة، وهي مؤسسة إعلامية ممولة من دولة قطر". ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح الآن شيئا من الماضي، وقد اتخذت قطر في وقت مبكر من عام 2021 التدابير الأولى بهذا الخصوص. "لقد تخلت قطر بالكامل تقريبا عن جماعة الإخوان المسلمين"، كما تقول الباحثة سينزيا بيانكو.


مقر الجزيرة في الدوحة

قلصت قطر تغطية ذراعها الإعلامي الأهم، قناة الجزيرة الإخبارية، حول الدول المجاورة

مزيد من تخفيف التوتر، ولكن تنوع أقل في الرأي في الخليج

كما قلصت قطر تغطية ذراعها الإعلامي الأهم، قناة الجزيرة الإخبارية. ولم يعد من الممكن سماع النغمات الانتقادية حول الدول المجاورة وحكوماتها - والتي كانت في السابق سمة مميزة للمحطة، وخاصة في برامجها العربية. "لقد تغيرت تغطية القناة"، وفقا لمعهد واشنطن. "إنها تتجنب بعض الموضوعات التي سبق أن غطت عنها - مثل انتقاد حقوق الإنسان في السعودية أو السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتي بدورها وصفت الجزيرة بشكل روتيني بأنها شكل من أشكال التخريب".

هذا "التراجع" حظي برضا إماراتي؛ ففي مارس/ آذار من هذا العام، وبعد أكثر من سبع سنوات، سمحت الإمارات بتشغيل العديد من المواقع الإخبارية القطرية: الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، و"العربي الجديد". وثمن ذلك هو تغطية محدودة، لا تتجنب انتقاد حكام قطر فحسب، وإنما أيضا حكام الدول المجاورة، الذين يمنع الآن بث تقارير نقدية بحقهم.  "الانخفاض يتواصل في تنوع الآراء في وسائل الإعلام الإقليمية"، تقول سينزيا بيانكو.

وجهات نظر متباينة حول حماس

لا تزال علاقة قطر مع حماس التي تحكم قطاع غزة وتصنف على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، معقدة حتى يومنا هذا. كما ينظر إلى حماس بشكل نقدي للغاية في الإمارات، خاصة وأن جذورها تعود إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدانت علنا مرارا وتكرارا تقارب الإمارات مع إسرائيل.

توزيع مساعدات مالية قطرية في قطاع غزة

وتعلن السلطات القطرية بانتظام أن تدخل قطر في قطاع غزة ذو طبيعة إنسانية بحتة. ولا توجد نية لدعم حماس نفسها. ومع ذلك، ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة العلوم والسياسة (ألمانيا)، في الخريف الماضي، يمكن للمرء أن يستمر في افتراض أن المنظمة - التي لا تزال لها وجود في الدوحة - ستتلقى المساعدة أيضا.

وقد يؤدي ذلك، ولكن ليس من الضروري أن يؤدي، إلى نزاعات جديدة بين الإمارات وقطر. وحتى إسرائيل نفسها قبلت بحكم الأمر الواقع دولة قطر كلاعب يمارس نفوذا على حماس، ويخفف من المصاعب الاقتصادية في غزة بمساعداتها المالية، ولكن في الوقت نفسه لا يتبع أجندة معادية لإسرائيل نفسها، وفق تحليل مؤسسة العلوم والسياسة. "هذا لا يغير حقيقة أن قطر ظلت تنتقد إسرائيل ورفضت السلام مع الدولة اليهودية، حتى عندما أبرمت جارتاها الإمارات والبحرين ما يسمى باتفاقيات أبراهام مع إسرائيل في عام 2020"، يتابع تحليل مؤسسة العلوم والسياسة.

وعلى الرغم من دعمها المستمر لحماس، يبدو أن قطر تعلق الآن أهمية كبيرة على تنسيق السياسة الخارجية بشكل أفضل مع جيرانها العرب ذوي الثقل مثل الإمارات - أو على الأقل عدم إزعاجهم بشكل كبير.

كيرستن كنيب/ ف.ي

  • Vereinigte Arabische Emirate | Ahmed Mansoor, politischer Aktivist

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    أحمد منصور- الإمارات

    يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.

  • Autoren setzen sich für inhaftierten Blogger Badawi ein

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    رائف بدوي- السعودية

    هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.

  • Salman al-Ouda

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    سلمان العودة- السعودية

    الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.

  • #FreedomofSpeech Abdulhadi al-Khawaja, Bahrain

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    الخواجة وعلي سلمان - البحرين

    لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.

  • Arabische Gastarbeiter in den Golfstaaten | Katar

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    العمالة الأجنبية في قطر

    اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.

  • Kuwait Demonstration für Einbürgerung

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    معتقلو "البدون" ـ الكويت

    أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.

  • Treffen des Golf-Kooperationsrates (GCC)

    في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

    اعتقالات مضادة

    لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.