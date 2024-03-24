بعد فرنسا ـ ألمانيا في امتحان إثبات الذات أمام هولندا

بعد فوزه على منتخب فرنسا، سيكون المنتخب الألماني أمام فرصة لتأكيد صحوته عند مواجهته لمنتخب الطواحين. ونجح المنتخب الألماني في مباراة عودة توني كروس في إعادة الأمل لجماهيره قبل أشهر من انطلاق بطولة يورو 2024.

يريد المنتخب الألماني لكرة القدم أن يثبت أن الفوز الذي حققه على المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين لم يكن ضربة حظ، ولكنه عودة حقيقية إلى قوته، وذلك عندما يواجه المنتخب الهولندي في مباراة وديةيوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لبطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في صيف هذا العام.

ويبدو أن يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، قام بكل شيء بشكل صحيح بعدما أجرى تغييرا شاملا للاعبين ومنح لاعبيه أدوارا واضحة حيث قدم المنتخب الألماني عرضا جيدا مساء أمس السبت في ليون.

وساعد الهدف القياسي على مستوى المنتخب الوطني، الذي سجله فلوريان فريتز بعد مرور سبع ثوان فقط على تهدئة أي مخاوف، وبعد الصمود أمام فترة من الضغط المتواصل من المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي، والمرشح لنيل اللقب، سيطر المنتخب الألماني على الشوط الثاني بقيادة لاعب خط الوسط العائد توني كروس، وسجل المنتخب الألماني الهدف الثاني عن طريق كاي هافرتز.

وجاء هذا الانتصار في الوقت المناسب، في أول مباراة بالعام الجديد، ولكن يجب التأكيد عليه أمام المنتخب الهولندي في فرانكفورت، لنسيان الأعوام الصعبة الماضية التي شهدت خروج الفريق من نسختين لكأس العالم من دور المجموعات وتحقيق ثلاث انتصارات فقط في 11 مباراة في عام 2023، وإنتاج المزيد من الإثارة لليورو.

اعتبر موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فوز المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي فوزا للمدرب يوليان ناغلسمان صورة من: Thomas Boecker/DFB/Sven Simon/IMAGO

"انتصار ليوليان ناغلسمان"

وذكرت النسخة الإلكترونية لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الأحد (24 مارس/ آذار 2024):"انتصار ليوليان ناغلسمان". وأضافت: "الفريق الألماني لم يظهر كأنه فريق يعاني من فشل مستمر مؤخرا، ولكن عوضا عن ذلك أظهر الفريق أنه يمتلك الكثير من المهارة في صفوفه وفي نفس الوقت لديه الصلابة التنافسية اللازمة".

واحتفلت صحيفة "بيلد" بما وصفته " بداية رائعة لعام بطولة أمم أوروبا" وأثنى الفرنسي ديديه ديشان المدير، الفني لمنتخب فرنسا، على الفريق الفائز، وقال: "شرسون للغاية وتركيزهم كان كبيرا". ورفع ناغلسمان شعار "نحن من يهاجم" للمباراتين، وهذا ما فعله الفريق الذي شارك فيه للمرة الأولى ماكسيميليان ميتليشتات، الظهير الأيسر، وزميلاه بفريق شتوتغارت دينيس أونداف وفالدمار أنتون، بسعادة وبهجة لم يتم رؤيتها منذ فترة طويلة.

وقال رودي فولر المدير الرياضي: "كان أفضل أداء قدمناه في السنوت الأخيرة. كان شعورا جيدا". وقال ناغلسمان :"تحية كبيرة للفريق. أنا راض للغاية، أيضا بالأداء الذي قدمه الفريق. كانت مباراة عظيمة". وقال لاعب ريال مدريد توني كروس، الفائز بكأس العالم 2014، والذي عاد للمنتخب الألماني بعد تقريبا ثلاثة أعوام من اعتزاله اللعب الدولي: "اتخذنا خطوة جيدة وهامة للأمام".

وأضاف: "أدركنا جميعا أن المباريات الدولية هي الفرصة الأخيرة للقيام بذلك قبل بطولة أمم أوروبا. نجح الأمر اليوم. تم تغيير بعض الأشياء، لذا كان السؤال هو ما إذا كان يمكن أن تؤتي ثمارها بهذه السرعة. لقد خضنا أسبوعا جيدا من التدريب وتمكنا من نقل ذلك إلى المباراة".

سيطر كروس على خط الوسط وكأنه لم يكن غائبا صورة من: Alexander Hassenstein/Getty Images

عودة موفقة لتوني كروس

وسيطر كروس على خط الوسط وكأنه لم يكن غائبا من قبل، واستطاع جوشوا كيميش غلق المساحات أمام مبابي، بعد أن تم نقله من منتصف الملعب إلى الظهير الأيمن، وكان الدفاع منظما من قبل أنطونيو روديغر وجوناثان تاه وتمكنا من الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ 12 شهرا.

في الهجوم شكل الثنائي الشاب فيرتس وجمال موسيالا تهديدا مستمرا، حيث ظهرا بمستوى يليق بتوصيف ناغلسمان بأنهما "سحرة". ستتضح قيمة الانتصار يوم الثلاثاء أمام المنتخب الهولندي، الذي فاز يوم الجمعة الماضي برباعية نظيفة على المنتخب الإسكتلندي، الذي سيواجهه المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية ليورو 2024 يوم 14 حزيران/يونيو المقبل.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن الفريق "لا يرتقي بشكل فوري من (حالة الازمة) إلى أن يكون مرشحا ولكن سويا مع مدربه أرسل الإشارة التي كان ينتظرها أكثر من "80 مليون مدرب وطني" قبل المباراة الودية أمام المنتخب الهولندي.

ع.ش/ م.س (د ب أ)