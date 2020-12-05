 بعد العراق وأفغانستان.. ترامب يأمر بسحب غالبية القوات من الصومال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2020

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أخبار

بعد العراق وأفغانستان.. ترامب يأمر بسحب غالبية القوات من الصومال

وفاء بوعده بوضع حد "لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" في الخارج، قرّر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب سحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، رغم استمرار الخطر الإرهابي المتجسد في حركة الشباب المتطرفة.

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أمر دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة، بعدما كان قد سرع انسحاب قواته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها"، وهو القرار الذي سارع في تطبيقه منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة في بيان، إنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قرّر "إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكريّة خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021".

وأضافت "قد تتم إعادة نشر جزء من القوّات خارج شرق إفريقيا"، مشيرةً إلى أنّ "بقية القوّات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح (بإجراء) عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوّات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظّمات المتطرّفة العنيفة".

مختارات

يخشى مراقبون أن مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، الذي يشتبه الغرب بأنه العقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، قد يفجر مواجهة بين إيران وخصومها في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب، ويصعب المهمة على بايدن.

بتنسيق مع الحكومة الصومالية، شنّ الطيران الأمريكي غارات على مواقع لحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي يُشتبه في تنفيذها لهجوم بسيارة مفخخة في مقديشو، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، جلهم مدنيين.

وسبق لواشنطن أن نشرت نحو 700 جندي من القوات الخاصّة في الصومال لتدريب القوّات الصومالية وتقديم المشورة لها وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب، ضد جماعة الشباب المتطرفة المصنفة في قوائم الإرهاب.

وتحارب حركة الشباب منذ أكثر من عشر سنوات من أجل إقامة حكم بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وكثيرا ما تشن هجمات بالأسلحة النارية وتفجيرات على أهداف عسكرية ومدنية كما هاجمت أهدافا إقليمية لا سيما في كينيا.

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الصومال: إعادة تأهيل مقاتلي حركة الشباب

وشدّد البنتاغون على أن "الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلّى عن إفريقيا". وقال "سنُواصل إضعاف المنظمات المتطرّفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا"، متعهّدًا "الحفاظ على القدرة على شنّ عمليّات موجّهة لمكافحة الإرهاب في الصومال".

وأقرّ رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي الأربعاء بأن حركة الشباب ما زالت تُشكّل "تهديدًا" يجب "مراقبته". وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن أفضل توازن لتقليل المخاطر من الناحيتَين البشريّة والماليّة، وتنفيذ "عمليّات فعّالة لمكافحة الإرهاب" في الوقت عينه.

غير أنّه حذر من أن "أيّا من هذه العمليات لا يخلو من المخاطر"، مستذكرًا مقتل أحد أفراد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدا أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يضغط علنا ضد الانسحاب وكتب على تويتر في أكتوبر تشرين الأول أن الدعم الأمريكي "مكننا من محاربة حركة الشباب بشكل فعال وتأمين القرن الأفريقي".

وأضاف "لا يمكن تحقيق انتصار من خلال هذه الرحلة والشراكة الصومالية الأمريكية إلا من خلال الشراكة الأمنية المستمرة ودعم بناء القدرات".

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر عقب الانتخابات الشهر الماضي بخفض قوات بلاده المنتشرة حاليا في أفغانستان وعددها 4500 تقريبا إلى النصف. كذلك أعلنت واشنطن أنه سيتم تخفيض القوات المتواجدة في العراق. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر (منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) إن الانسحاب الأمريكي يهدف إلى إنهاء "الحرب التي استمرت لأجيال" في إشارة إلى حقيقة أن القوات موجودة في أفغانستان منذ عام 2001 وفي العراق منذ عام 2003.
 

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    حوالي 90 بالمئة من الرجال في جمهورية أرض الصومال يخزنون القات بانتظام ويدفعون أكثر من مليون دولار يوميا للحصول عليه. وتسمى عملية التخزين باللغة الصومالية "ميرقان".

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    الصحفي عبدول يرى "أن القات وإن كان مضرا، فإنه يبقى أفضل من الخمر. وهو يؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، فبعد استهلاكه يتملك البعض الخمول بينما يشعر غيرهم بالنشاط".

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    "الزبائن يفضلون شراء نوع معين من القات يدعى بـ" قات ماما" ويخزنونه في أكشاك صغيرة منتشرة في الشوارع" كما يقول زهري عيديد أحد تجار القات في العاصمة.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    العديد من النساء في أرض الصومال دخلن في مجال بيع القات بعد الحرب الأهلية لتأمين قوت عائلاتهن. وتشير التقديرات إلى أن 20 بالمئة منهن يخزنّ القات أيضا.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    يتم استيراد القات القادم الى أرض الصومال من شمال أثيوبيا. ويجب أن تصدر النبتة سريعا بعد القطف. فكلما كانت النبتة يانعة كلما زاد تأثيرها وزادت قيمتها.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    نمت تجارة القات بشكل كبير في أرض الصومال ما دفع بالحكومة إلى زيادة الضرائب المفروضة على استيرادها وبيعها. وفي 2014 ساهمت تجارة القات بـ 20 بالمئة من ميزانية الدولة.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    يساهم القات في تدمير العائلة الصومالية اجتماعيا وماليا. فغياب الرجل لفترات طويلة عن المنزل جراء تخزين القات يجبر النساء على تحمل الأعباء الأسرية.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    معارضو القات يعترفون بأن منعه أصبح أمرا بلا جدوى، إلا أنهم يأملون ببعض الإجراءات التي قد تخفف من تأثيراته على الحياة اليومية، مثل تقنين استيراده أو منع تخزينه نهارا.

  • Alltagsdroge Khat in Somaliland (Foto: J. Jeffrey/DW)

    "تخزين" بلا حدود ـ استهلاك القات في أرض الصومال

    "لن تستطيع أن تفهم ما هو القات ما لم تخزنه بنفسك". هذا ما يقوله الناس في أرض الصومال. كما أنه لا يوجد لدى الحكومة أي خطط لوقفه في المستقبل المنظور. إعداد جيمس جيفري / ترجمة علاء جمعة.

    الكاتب: جيمس جيفري / علاء جمعة


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