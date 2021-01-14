بعد السويد والدنمارك.. فنلندا توقف استخدام لقاح "موديرنا" للشباب

قال المعهد الفنلندي للصحة والرفاه اليوم الخميس (السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن السلطات قررت وقف استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 في تطعيم الذكور الذين ولدوا في عام 1991 أو بعده بسبب تقارير عن عَرَض جانبي نادر يتعلق بالقلب والأوعية الدموية.



يأتي هذا بعد يوم من إعلان مسؤولي الصحة في السويد والدنمارك أنهم سيوقفون استخدام لقاح موديرنا لجميع الشبان والأطفال. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هيئة الصحة السويدية استشهدت الأربعاء ببيانات جديدة حول زيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب كسبب للتوقف لمن هم في سن 30 عاما فأقل. بينما ستتوقف الدنمارك عن إعطاء الجرعات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأوصت الدولتان بتقديم اللقاح الذي تنتجه شركتي بيونتيك وفايزر المنافستين كبديل.

أما النرويج فتستخدم بالفعل لقاح بيونتيك-فايزر للأطفال وتوصي باستخدامه في تطعيم الذكور دون سن 30 عاماً. واستندت دول شمال أوروبا في القرار إلى دراسة بحثية غير منشورة من المنطقة تشمل بيانات من فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك.



وكانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على استخدام لقاح " كوميرناتي" الذي تنتجه شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية في أيار/مايو الماضي، بينما رفضت في تموز/يوليو إعطاء لقاح "سبايكفاكس" الذي تنتجه موديرنا للأطفال فوق 12 عاماً.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، رويترز)