 بعد ″السجل″ الإسباني .. روسيا تصدر دفاتر لمن تلقوا لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد "السجل" الإسباني .. روسيا تصدر دفاتر لمن تلقوا لقاح كورونا

تعتزم السلطات الروسية إصدار دفاتر تطعيم خاصة بكورونا تثبت تلقي حامليها اللقاح ضد الفيروس، يأتي ذلك بعد يوم من تصريح وزير الصحة الإسباني بأن بلاده ترغب في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19.

صورة رمزية للتلقيح ضد كورونا في موسكو

روسيا بدأت بداية الشهر الجاري بتلقيح مواطنيها باللقاح الوطني ضد كورونا (سبوتنيك في)

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2020) إن روسيا تعتزم البدء في إصدار دفاتر تطعيم خاصة الشهر المقبل للأفراد الذينتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

مختارات

هل هناك اختلاف بين اللقاحات؟ ماذا عن عملية التلقيح؟ ماهي الأعراض؟ ومتى لا يجب آخذ اللقاح؟. أسئلة لا زالت تحير ليس فقط الناس العاديين وإنما أهل الاختصاص نظرا لتعقد هذا الوباء الفتاك. هنا معلومات تهمك عن اللقاح ضد كورونا.

رغم التشكيك العالمي، تظهر روسيا ماضية في إنتاج لقاح كوورنا الذي أعلنت عنه، وسط جدل كبير حول فاعليته، ومخاوف كثيرة من تلقيح الناس بمصل لم تثبت فعاليته بشكل مستقل.

منذ شهر طرحت فكرة "جوازات السفر المناعية" التي يقصد بها تصريح من السلطات الصحية بأن حامل الجواز سبق له الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبالتالي لديه مناعة من الإصابة بالمرض مرة أخرى. رغم الجدل قاربت الفكرة مجال التطبيق.

وسوف تكون مثل هذه الدفاتر وسيلة سهلة لإثبات أن الشخص تلقى اللقاح المضاد للفيروس.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الوزير القول "نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على دفاتر اللقاح  عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في يناير/ كانون الثاني المقبل".

وكانت روسيا أول دولة تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ خمسة أشهر في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتعتزم الحكومة توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 145 مليون نسمة، رابع أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال الأشهر الماضية، ورغم ذلك رفضت السلطات الروسية أي إغلاق عام جديد لتعويلها على اللقاح الوطني، الذي بدأ توزيعه بداية ديسمبر كانون الأول. 

مشاهدة الفيديو 04:23

روسيا تختبر لقاح كورونا على آلاف المتطوعين - فهل تنجح؟

 

إسبانيا تعتزم تسجيل الرافضين لتلقي اللقاح

وفي حين تعتزم روسيا إصدار دفاتر لمن تلقوا اللقاح؛ ترغب إسبانيا في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19، بحسب ما قال سلفادور إيا، وزير الصحة الإسباني، أمس الاثنين. 

وستتم دعوة كل مواطن للحصول على اللقاح، وهو أمر طوعي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين سيرفضون التطعيم سيتم إدراجهم في السجل، حسبما قال إيا لمحطة لا سيكستا التلفزيونية.

وأوضح الوزير أنه لن يتم الكشف علنا عن ذلك السجل وسيخضع لقواعد صارمة لحماية البيانات، وإن كانت تلك البيانات ستتاح "للشركاء الأوروبيين". 

وتأمل إسبانيا البالغ عدد سكانها 47 مليون نسمة في تطعيم أغلبية السكان بحلول منتصف العام المقبل. 
ع.ج.م/ص. ش (د ب أ)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  