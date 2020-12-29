بعد "السجل" الإسباني .. روسيا تصدر دفاتر لمن تلقوا لقاح كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2020) إن روسيا تعتزم البدء في إصدار دفاتر تطعيم خاصة الشهر المقبل للأفراد الذينتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

وسوف تكون مثل هذه الدفاتر وسيلة سهلة لإثبات أن الشخص تلقى اللقاح المضاد للفيروس.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الوزير القول "نعتزم أن تكون هذه فرصة للحصول على دفاتر اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في يناير/ كانون الثاني المقبل".

وكانت روسيا أول دولة تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ خمسة أشهر في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتعتزم الحكومة توفير أكثر من مليون جرعة من اللقاح للمواطنين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 145 مليون نسمة، رابع أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال الأشهر الماضية، ورغم ذلك رفضت السلطات الروسية أي إغلاق عام جديد لتعويلها على اللقاح الوطني، الذي بدأ توزيعه بداية ديسمبر كانون الأول.

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إسبانيا تعتزم تسجيل الرافضين لتلقي اللقاح

وفي حين تعتزم روسيا إصدار دفاتر لمن تلقوا اللقاح؛ ترغب إسبانيا في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19، بحسب ما قال سلفادور إيا، وزير الصحة الإسباني، أمس الاثنين.

وستتم دعوة كل مواطن للحصول على اللقاح، وهو أمر طوعي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين سيرفضون التطعيم سيتم إدراجهم في السجل، حسبما قال إيا لمحطة لا سيكستا التلفزيونية.

وأوضح الوزير أنه لن يتم الكشف علنا عن ذلك السجل وسيخضع لقواعد صارمة لحماية البيانات، وإن كانت تلك البيانات ستتاح "للشركاء الأوروبيين".

وتأمل إسبانيا البالغ عدد سكانها 47 مليون نسمة في تطعيم أغلبية السكان بحلول منتصف العام المقبل.

ع.ج.م/ص. ش (د ب أ)