بعد الحكم على غرينر... روسيا "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة، وذلك بعد يوم من صدور حكم على نجمة كرة السلة بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات في تهمة تتعلق بالمخدرات.

وأضاف لافروف "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن". وتابع "إذا قرر الأمريكيون اللجوء مرة أخرى إلى الدبلوماسية الشعبية ... فهذا من شأنهم بل أقول إنها مشكلتهم".

وكان الكرملين قد حذر الولايات المتحدة في وقت سابق من اللجوء إلى "دبلوماسية مكبرات الصوت" في قضية غرينر، قائلا إن ذلك لن يؤدي إلا إلى عرقلة الجهود المبذولة لتأمين تبادل محتمل للسجناء. والحكم على غرينر، الذي وصفه الرئيس جو بايدن، بأنه "غير مقبول"، يمكن أن يمهد الطريق لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل ما أسماه وزير الخارجية أنتوني بلينكن "عرضا ملموسا" لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في روسيا ومن بينهم غرينر والجندي السابق في مشاة البحرية بول ويلان.

وتم القبض على غرينر، الحاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية، في 17 شباط/فبراير في مدينة شيريميتيفو بموسكو بتهمة حمل زيت الحشيش في حقائبها.

وقالت غرينر، التي تم وصف القنب الطبي لها في الولايات المتحدة لتخفيف الآلام الناجمة عن الإصابات المتكررة، إنها ارتكبت خطأ غير مقصود عندما وضعت عبوة زيت الحشيش في حقائبها أثناء هرولتها للقيام برحلتها. وأقرت بالذنب في التهم الموجهة إليها لكنها أصرت على أنها لم تتعمد انتهاك القانون الروسي.

واستخدام القنب للأغراض الطبية والترفيهية غير قانوني في روسيا.

خ.س / ع أ.ج (رويترز)