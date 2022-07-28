بعد الحكم على غرينر... روسيا "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) إن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل السجناء مع واشنطن من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة، وذلك بعد يوم من صدور حكم على نجمة كرة السلة بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات في تهمة تتعلق بالمخدرات.
وأضاف لافروف "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين بوتين وبايدن". وتابع "إذا قرر الأمريكيون اللجوء مرة أخرى إلى الدبلوماسية الشعبية ... فهذا من شأنهم بل أقول إنها مشكلتهم".
وكان الكرملين قد حذر الولايات المتحدة في وقت سابق من اللجوء إلى "دبلوماسية مكبرات الصوت" في قضية غرينر، قائلا إن ذلك لن يؤدي إلا إلى عرقلة الجهود المبذولة لتأمين تبادل محتمل للسجناء. والحكم على غرينر، الذي وصفه الرئيس جو بايدن، بأنه "غير مقبول"، يمكن أن يمهد الطريق لمبادلة سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا تشمل الرياضية البالغة من العمر 31 عاما وتاجر أسلحة روسيا.
وقدمت الولايات المتحدة بالفعل ما أسماه وزير الخارجية أنتوني بلينكن "عرضا ملموسا" لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في روسيا ومن بينهم غرينر والجندي السابق في مشاة البحرية بول ويلان.
وتم القبض على غرينر، الحاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية مرتين ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية، في 17 شباط/فبراير في مدينة شيريميتيفو بموسكو بتهمة حمل زيت الحشيش في حقائبها.
وقالت غرينر، التي تم وصف القنب الطبي لها في الولايات المتحدة لتخفيف الآلام الناجمة عن الإصابات المتكررة، إنها ارتكبت خطأ غير مقصود عندما وضعت عبوة زيت الحشيش في حقائبها أثناء هرولتها للقيام برحلتها. وأقرت بالذنب في التهم الموجهة إليها لكنها أصرت على أنها لم تتعمد انتهاك القانون الروسي.
واستخدام القنب للأغراض الطبية والترفيهية غير قانوني في روسيا.
خ.س / ع أ.ج (رويترز)
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
القنب
يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
أقوى مسكن للألم
ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
الفطر السحري
الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
المخدرات وجبة خفيفة
تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
أبواق الملاك
قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
نبات الداتورة
تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
صبار مخدر
يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
جوزة الطيب
كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
أوراق مخدرة
نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.
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الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!
نبتة تقتل الملايين سنويا
ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.