بعد التعافي من المرض.. أشياء من حولك عليك تنظيفها!

سواء عانيت من التهاب بالمعدة أو من نزلة برد حادة. بمجرد أن تستعيد عافيتك بعد مرض ما، لا تبقى مستلقياً على السرير. حتى لا تتاح للجراثيم والبكتيريا فرصة لإصابتك بالمرض مجدداً، عليك تنظيف بعض الأشياء من حولك في المنزل بشكل صحيح بعد التعافي من المرض. مجلة "بريغيته" الألمانية كشفت عن ما يجب عليك تنظيفه من حولك بالمنزل:

جهاز التحكم عن بعد: غالباً ما يستلقي المرضى على الأريكة ويتصفحون قنوات تلفزيونية مختلفة. بهذه الطريقة تصل الجراثيم إلى جهاز التحكم عن بعد. من الأفضل مسحه بمطهر بعد التعافي من المرض أو خلال الحياة اليومية مرة واحدة في الأسبوع.

الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية: الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض موجودة بكثرة على هذه الأجهزة. من الأفضل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة وتنظيف الشاشة أو السطح. كما يمكن استخدام قطعة قماش مبللة وتنظيف العدسة وكذلك ظهر الجهاز. والأمر نفسه ينطبق على الهواتف المحمولة أيضاً.

عودة المرض ونقله للآخرين!

مقابض الأضواء ومفاتيح الإضاءة: أيدينا من أكثر الأماكن التي تتكاثر عليها الجراثيم. إذ نستخدمها للمس كل شيء دون حتى التفكير في الأمر. نغلق باب غرفة النوم حتى نحصل على بعض الهدوء وكذلك نطفئ الضوء. غير أن كثيرون قد ينسوون تنظيف مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة في المنزل بمسحة مطهرة بعد تعافيهم من المرض. وبهذا الشكل هم لا يخاطرون بالإصابة بالمرض مجدداً فحسب، بل يخاطرون أيضاً بإصابة الآخرين في المنزل ونقل العدوى لهم.

سلة المهملات:عندما نصاب بنزلة برد، غالباً ما نستخدم الكثير من المناديل التي ينتهي بها المطاف في سلة المهملات. عندما يمتلىء كيس سلة المهملات، يتم التخلص منه ويوضع كيس جديد مباشرة في سلة المهملات. لكن عليك أولاً تطهير سلة المهملات قبل ذلك بشكل صحيح، لأن العديد من الجراثيم تعلق في الدلو عند إزالة كيس القمامة.

متى تكون النظافة مطلوبة على وجه الخصوص؟

الأقمشة: الفيروسات والبكتيريا شديدة المقاومة، غالباً ما يتم القضاء عليها خلال دورة غسيل لا تقل حرارتها عن 60 درجة مئوية ويفضل أن تكون 90 درجة مئوية. لذلك يرجى وضع جميع الأقمشة التي تم استخدامها خلال المرض بداخل غسالة الملابس. وفي حالة استمر الزكام، فترة أطول، يجب تغيير الفراش، البيجامات، والمناشف وما إلى ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

الألعاب: أجهزة المناعة لدى الأطفال لا تزال في طور النمو، لذلك فهم معرضون بشكل كبير للجراثيم. وقد تنتقل هذه الجراثيم إليهم عبر الألعاب والدمى. لذلك يمكن تنظيف الألعاب المصنوعة من البلاستيك أو الخشب بسهولة باستخدام مناديل مطهرة، ووضع الدمى المصنوعة من الأقمشة بداخل الغسالة، تماماً مثل باقي الأقمشة.

فرش الأسنان وأكوابها: عندما نفرش أسناننا، تدخل الفيروسات والبكتيريا فرشاة الأسنان وتعود مباشرة إلى فمنا في المرة التالية التي نقوم فيها بتنظيف أسناننا. لذلك ينصح بتنظيف كأس فرشاة الأسنان في غسالة الأطباق واستبدال فرشاة الأسنان أو كذلك رأس فرشاة الأسنان عند استخدام الفرش الكهربائية بعد التعافي من المرض.

المناديل وخرق التنظيف: عندما ننتهي من تنظيف المنزل بأكمله، يجب التخلص من المناديل والخرق المستعملة على الفور.على الرغم من أنه يمكن تنظيفها وإعادة استخدامها، إلا أن شراء أخرى جديدة قد يوفر عليك جهداً كبيراً.

إ.م/ع.ش