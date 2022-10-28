 بعد التعافي من المرض.. أشياء من حولك عليك تنظيفها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.10.2022

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صحة

بعد التعافي من المرض.. أشياء من حولك عليك تنظيفها!

بمجرد التغلب على المرض وإستعادة عافيتك، ينصح بتنظيف بعض الأشياء من حولك في المنزل. هذه الأشياء عبارة عن أماكن تتكاثر فيها الجراثيم والبكتيريا بكثرة. إليك ثمانية أشياء لا تهمل تنظيفها!

أشياء من حولنا قد نهمل تنظيفها بعد التعافي من المرض!

أشياء من حولنا قد نهمل تنظيفها بعد التعافي من المرض!

سواء عانيت من التهاب بالمعدة أو من نزلة برد حادة. بمجرد أن تستعيد عافيتك بعد مرض ما، لا تبقى مستلقياً على السرير. حتى لا تتاح للجراثيم والبكتيريا فرصة لإصابتك بالمرض مجدداً، عليك تنظيف بعض الأشياء من حولك في المنزل بشكل صحيح بعد التعافي من المرض. مجلة "بريغيته" الألمانية كشفت عن ما يجب عليك تنظيفه من حولك بالمنزل:

جهاز التحكم عن بعد: غالباً ما يستلقي المرضى على الأريكة ويتصفحون قنوات تلفزيونية مختلفة. بهذه الطريقة تصل الجراثيم إلى جهاز التحكم عن بعد. من الأفضل مسحه بمطهر بعد التعافي من المرض أو خلال الحياة اليومية مرة واحدة في الأسبوع.

الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية: الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض موجودة بكثرة على هذه الأجهزة. من الأفضل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة وتنظيف الشاشة أو السطح. كما يمكن استخدام قطعة قماش مبللة وتنظيف العدسة وكذلك ظهر الجهاز. والأمر نفسه ينطبق على الهواتف المحمولة أيضاً.

عودة المرض ونقله للآخرين!

مقابض الأضواء ومفاتيح الإضاءة: أيدينا من أكثر الأماكن التي تتكاثر عليها الجراثيم. إذ نستخدمها للمس كل شيء دون حتى التفكير في الأمر. نغلق باب غرفة النوم حتى نحصل على بعض الهدوء وكذلك نطفئ الضوء. غير أن كثيرون قد ينسوون تنظيف مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة  في المنزل بمسحة مطهرة بعد تعافيهم من المرض. وبهذا الشكل هم لا يخاطرون بالإصابة بالمرض مجدداً فحسب، بل يخاطرون أيضاً بإصابة الآخرين في المنزل ونقل العدوى لهم.

سلة المهملات:عندما نصاب بنزلة برد، غالباً ما نستخدم الكثير من المناديل التي ينتهي بها المطاف في سلة المهملات. عندما يمتلىء كيس سلة المهملات، يتم التخلص منه ويوضع كيس جديد مباشرة في سلة المهملات. لكن عليك أولاً تطهير سلة المهملات قبل ذلك بشكل صحيح، لأن العديد من الجراثيم تعلق في الدلو عند إزالة كيس القمامة.

متى تكون النظافة مطلوبة على وجه الخصوص؟

الأقمشة: الفيروسات والبكتيريا شديدة المقاومة، غالباً ما يتم القضاء عليها  خلال دورة غسيل لا تقل  حرارتها عن  60 درجة مئوية ويفضل أن تكون 90 درجة مئوية. لذلك يرجى وضع جميع الأقمشة التي تم استخدامها خلال المرض بداخل غسالة الملابس. وفي حالة استمر الزكام، فترة أطول، يجب تغيير الفراش، البيجامات، والمناشف وما إلى ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

الألعاب: أجهزة المناعة لدى الأطفال لا تزال في طور النمو، لذلك فهم معرضون بشكل كبير للجراثيم. وقد تنتقل هذه الجراثيم إليهم عبر الألعاب والدمى. لذلك يمكن تنظيف الألعاب المصنوعة من البلاستيك أو الخشب بسهولة باستخدام مناديل مطهرة، ووضع الدمى المصنوعة من الأقمشة بداخل الغسالة، تماماً مثل باقي الأقمشة.

فرش الأسنان وأكوابها: عندما نفرش أسناننا، تدخل الفيروسات والبكتيريا فرشاة الأسنان وتعود مباشرة إلى فمنا في المرة التالية التي نقوم فيها بتنظيف أسناننا. لذلك ينصح بتنظيف كأس فرشاة الأسنان في غسالة الأطباق واستبدال فرشاة الأسنان أو كذلك رأس فرشاة الأسنان عند استخدام الفرش الكهربائية بعد التعافي من المرض.

المناديل وخرق التنظيف: عندما ننتهي من تنظيف المنزل بأكمله، يجب التخلص من المناديل والخرق المستعملة على الفور.على الرغم من أنه يمكن تنظيفها وإعادة استخدامها، إلا أن شراء أخرى جديدة قد يوفر عليك جهداً كبيراً.

إ.م/ع.ش

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.