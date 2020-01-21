 بعد التصريح بأدوية مستخلصه منه .. هل القنب ″دواء سحري؟″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.04.2021

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صحة

بعد التصريح بأدوية مستخلصه منه .. هل القنب "دواء سحري؟"

يمكن استخدام القنب كمسكن للألم قادر على تقليل الحاجة للمضادات الحيوية، ولكن البحث عن الاستخدامات الطبية للقنب مازال مستمرا. فهل من المبكر إصدار حكم نهائي على المخدر، المعروف أيضا بالحشيش أو الماريجوانا؟

Thailand Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken

صورة من واحدة للمزارع التي حصلت على تصريح بزراعة القنب في تايلاند بغرض بيعه للموؤسسات الطبية

بعد الحديث طويلا عن قدرته على تخفيف الألم واستخدامه قديما في مصر والصين والهند وإيران كعلاج عشبي، يسعى العلماء حاليا لتحديد الاستخدامات الطبية الممكنة للمركبات الكيميائية التي يمكن استخلاصها وتركيبها من نبات القنب.

مختارات

الشاي الأخضر معروف منذ قرون طويلة بفوائده الكبيرة المعززة لصحة الإنسان، لكن دراسة جديدة اكتشفت أنه يتمتع بقدرة تعجز عنها أقوى المضادات الحيوية، لاسيما قدرته على منع نمو البكتيريا الخطيرة التي تُصيب المرضى في المستشفيات.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" والوكالة الأوروبية للأدوية مؤخرا على استخدام دواء جديد مستخلص من القنب لعلاج الصرع. ولا يتوقف الأمر فقط على الدواء الجديد، والذي يحمل اسم "ايبيديولكس" (Epidiolex)، حيث صدرت الموافقة كذلك على أدوية لعلاج نقص الوزن لدى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وأخرى لعلاج الأعراض الجانبية للسرطان.

وامتد الأمر لاقتراح باحثين في كندا بإمكانية استخدام مركب مستخلص من القنب لمنع الإصابة بفيروس كوفيد-19، فضلا عن دراسات أخرى تتحدث عن قدرة مركبات كيميائية مستخلصة من النبات على علاج الخرف وبعض أنواع السكر والسرطان.

المعروف عن القنب حتى الآن!

بدأ مؤخرا فهم الفوائد الطبية الممكن تحقيقها باستخدام القنب. وتجدر الإشارة هنا إلى تمييز العلماء ما بين شكلين للقنب: الأول بصورته الخام كأوراق أو بذور شائعاستهلاكها بشكل غير قانوني فيما يعرف بالماريجوانا أو الحشيش، والثاني هو المركبات الطبية أو الصناعية التي يتم استخلاصها من القنب ويمكن لعددها أن يتراوح ما بين 80 إلى 100 مركب كيميائي.

وتسمى المركبات الكيميائية في القنب باسم "كانابينويدس" (cannabinoids)، ويعتبر الأكثر وضوحا منهم للعلماء حتى اليوم مركبا الـ THC و CBD، اللذان يتمتعان بقدرة على التأثير النفسي بدرجات متفاوتة.

والمقصود بالتأثير النفسي هو أن يكون للمادة إمكانية التأثير في الحالة النفسية للإنسان ووظائف المخ لديه، بما ينعكس على حالته المزاجية ووعيه وأفكاره ومشاعره وسلوكه.

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جراثيم قاتلة - عندما تفقد المضادات الحيوية فاعليتها

ما العلاقة بين القنب والمضادات الحيوية؟

يرى الأطباء أن البشر يكثرون من تناول المضادات الحيوية بما يقلل من قدرتها على مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وأي شكل ميكروبي يمثل تهديدا لصحتنا. ويبحث العلماء حاليا في قدرة مركب الـ CBD في نبات القنب على زيادة فاعلية المضادات الحيوية في الجسم.

وتشرح سيغرن لانغا، المتخصصة في علم الأمراض الجزيئي بجامعة ويستمنستر البريطانية، أن هذا المركب لديه تأثير المضاد الحيوي في حد ذاته، بل ويمكن للتأثير أن يكون أقوى عند جمع مركب القنب بمضادات حيوية أخرى.

وتدرس لانغا وزملاؤها استخدام مركب الـ CBD في القنب مع المضادات الحيوية لمحاربة جرثومة الإشريكية القولونية (Escherichia coli) المتسببة في ألم المعدة والقئ والإسهال.

وتوضح لانغا أن مركب الـ CBD في القنب يمكنه تحسين تأثير أنواع معينة من المضادات الحيوية ضد بعض سلالات  البكتيريا الضارة. كما تقول لانغا إنه باستخدام مركب القنب "يمكن استخدام معدل أقل من المضادات الحيوية".

ولكن تظل فاعلية مركب القنب قيد البحث، إذ تتوقف على طبيعة البكتيريا التي يحاول الجسم مقاومتها وما إذا كانت إيجابية أم سلبية.

ويرى باحثون آخرون في الدنمارك أن مركب الـ CBD لا يتمتع بفاعلية ضد جميع سلالات البكتيريا السلبية، وأن البحث في هذا المجال مازال في مرحلة تمهيدية.

ذو الفقار أباني/د.ب/ ص.ش

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


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