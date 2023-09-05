 بعد الانقلابات.. أيّ مستقبل لعلاقات المغرب بدول غرب إفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد الانقلابات.. أيّ مستقبل لعلاقات المغرب بدول غرب إفريقيا؟

الانقلابات في عدد من دول إفريقيا تشي بإمكانية وقوع تغييرات كبيرة في القارة. والمغرب الذي يحظى بعلاقات مميزة مع بعضها، من بين الدول المعنية بهذه التغييرات. فما التأثير المنتظر على الاستثمار المغربي وكذلك على ملف الصحراء؟

الملك محمد السادس مع رئيس الغابون المعزول علي بونغو، أرشيف (03.12.2018).

ملك المغرب محمد السادس مع رئيس الغابون علي بونغو الذي يوجد حالياً تحت الإقامة الجبرية بعد الانقلاب - أرشيف

تتوالى الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا، كأنها قطع دومينو تؤثر في بعضها بعضاً. آخرها وقع في الغابون، حيث وضع الجيش الرئيس علي بونغو أونديمبا تحت الإقامة الجبرية، ليضاف هذا البلد إلى بلدان أخرى استولى فيها العسكر على السلطة في آخر ثلاث سنوات، وتحديداً في النيجر وبوركينا فاسو وغينيا ومالي.

يتابع المغرب هذه المستجدات بكثير من الترقب، إذ يحتفظ بعلاقات قوية مع جلّ هذه الدول، سواء على الجانب الاقتصادي، إذ ركزت الرباط في العقد الأخير على تقوية حضورها الاستثماري في القارة السمراء، أو على الجانب السياسي، خصوصا ما يتعلق ببحث المغرب عن دعم خطته فيما يتعلّق بنزاع الصحراء.

استثمارات كبيرة

تعدّ الغابون من الوجهات المفضلة للملك محمد السادس في القارة الإفريقية، سواء لقضاء عطله أو لأجل عقد زيارات عمل كتلك التي قام بها شهر فبراير/شباط من هذا العام، سلّم خلالها هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة للمزارعين الغابونيين، وهي ترجمة لعلاقات قوية، بدأت منذ عهد الحاكمين الراحلين، الملك الحسن الثاني والرئيس عمر بونغو أونديمبا.

الأمر ذاته ينطبق على بقية الدول الإفريقية التي شهدت مؤخراً انقلابات، وعدد من الدول الأخرى في القارة خصوصاَ في وسطها وغربها مع اختلاف الدرجات.

ينعكس هذا أولاً على المبادلات التجارية، التي بلغ نموها بين المغرب وباقي دول القارة 6.1 بالمئة ما بين 2009 و2019، حسب بيانات رسمية مغربية، كما تستحوذ إفريقيا على 43 بالمئة من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، حسب أرقام مكتب الصرف المغربي عام 2021.

زيارة الملك محمد السادس لمالي ولقاؤه الرئيس السابق إبراهيم بوبكار كيتا، أرشيف (21.02.2014).

علاقات المغرب القوية بهذه الدول لا تتلخص فقط في الجانب الاقتصادي، بل تعتبر الدبلوماسية الدينية بين الرباط والدول ذات الغالبية المسلمة واحدة من أوجه هذه العلاقة.

"عدد من الدول الإفريقية حققت خلال السنوات العشرين الأخيرة معدلات نمو لا بأس بها، ما أدى إلى تحسين القدرة الشرائية، وبالتالي توفير مناخ للاستثمار الأجنبي" يقول رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، لـDW  عربية، متحدثا كذلك عن وجود أسباب أخرى للاستثمار المغربي كالعلاقات التاريخية والقرب الجغرافي.

ووفق أرقام وزارة المالية المغربية، فهناك نمو سنوي لهذه الاستثمارات -التي تغطي قائمة 30 دولة إفريقية- بحوالي 8.3 في المئة، ونجد مالي وبوركينا فاسو والغابون وساحل العاج ضمن هذه القائمة. وأهم قطاعات الاستثمارات المغربية تتركز في البنوك والشركات القابضة والتأمين والاتصالات والتجارة.

تأثيرات منتظرة؟

لكن الموقف السياسي لا يتحكم بالضرورة في العلاقات التجارية، فالتوتر بين المغرب والجزائر قديم وإن تطوّر مؤخراً، لكنه لم يمنع الجزائر من أن تحلّ عام 2019 في المركز الخامس في قائمة وجهات الصادرات المغربية. كما تتزعم مصر قائمة مستقبلي الاستثمارات المغربية رغم أنها تحافظ على موقف محايد في موضوع الصحراء.

ويرى رشيد أوراز أن تأثيرات الانقلابات على الجانب الاقتصادي غالباً ما تكون سلبية، إذ يمكن أن تؤدي إلى فوضى وعدم استقرار وتراجع النمو الاقتصادي، وبالتالي تفقد هذه الدول جاذبيتها وتنافسيتها وانفتاحها، خصوصاً على قطاعات كالبنوك والتأمينات وتطوير البنى التحتية، وهي القطاعات التي يركز عليها المستثمرون المغاربة. كما تفتح هذه الاضطرابات المجال لقوى اقتصادية أكبر قادرة على تحمل المخاطر.

علاقات المغرب القوية بهذه الدول لا تتلخص فقط في الجانب الاقتصادي، بل تعتبر الدبلوماسية الدينية بين الرباط والدول ذات الغالبية المسلمة واحدة من أوجه هذه العلاقة، خصوصاً منذ تدشين الرباط لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي دعت أعضاء من 30 دولة إفريقية.

تأثير على ملف الصحراء؟

بيد أنّ العلاقة على ضوء ملف الصحراء تبقى من الأبرز والأقوى خصوصاً منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس عندما قال في خطاب العرش لعام 2022 إن ملف الصحراء هو "النظارة" التي تنظر بها بلاده إلى العالم.

مختارات

أعاد التوتر في الكركرات بمنطقة الصحراء الغربية لفت الأنظار لبؤرة توتر منسية، غير أن مآلات التصعيد، قد تشكل هذه المرة منعطفا يغير مسار نزاع بأبعاد جيوـ سياسية في وقت يحتدم فيه التنافس بين المغرب والجزائر في إفريقيا.

خلال 3 سنوات اجتاحت الانقلابات 9 دول في وسط وغرب أفريقيا، أحدثها الغابون. وشكل صعود أنظمة عسكرية مناوئة لفرنسا "صفعات للمصالح الفرنسية"، ويرى مراقبون أن لروسيا دورا فيها، وسط مخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة حرب بالوكالة.

تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.

بعد 5 أيام على الإطاحة بعلي بونغو، أدى الجنرال أوليغي نغيما اليمين رئيسا لـ"مرحلة انتقالية" في الغابون لم تحدد مدّتها، واعدا بإقامة "مؤسسات أكثر ديموقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة"، فيما تطالب المعارضة بتسليمها الحكم.

وأكثر ثمرة لتطوّر هذه العلاقات، أن 22 دولة إفريقية فتحت قنصليات لها سواء في الداخلة أو العيون في الصحراء الغربية، ما يعني اعترافها بالسيادة المغربية عليها. ومن هذه الدول بوركينا فاسو وغينيا والغابون.

بينما تدعم النيجر الموقف المغربي لكن ليس بالقوة ذاتها ولم تتخذ قراراً مماثلاً بفتح قنصلية، فيما تبقي مالي موقفها محايداً في الملف وتربط بينه وبين تسوية أممية، ما يفسر بحثها عن علاقة متوازنة مع المغرب ومع جارتها الشمالية، الجزائر.

ويرى حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، أنه بشكل عام، ليس من مصلحة القادة الجدد في دول الانقلابات إجراء تغييرات كبيرة لوجود مرحلة انتقالية خصوصا العلاقات الخارجية. ويعطي عبيدي بالمثال ببريس أوليغي أنغيما رئيس المجلس العسكري الانتقالي للغابون، فهو خريج الأكاديمية العسكرية في مكناس وسط المغرب.

ويوضح عبيدي، في حديثه لـDW  عربية أنها لم تحسم مواقفها بعد، ولديها ما يكفي من القضايا الداخلية حتى تتفرغ للسياسة الخارجية، لكنه يستطرد أن العلاقات المغربية مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر ليست قوية كما هو الحال مع الغابون الذي يحظى بعلاقة خاصة مع المغرب.

تنافس مغربي-جزائري؟

بيدَ أن خارطة التنافس بين المغرب والجزائر في القارة الإفريقية قد تتغير، وأنظمة الحكم العسكرية الجديدة قد تغيّر من تحالفاتها الخارجية، خصوصاً مع الصراع الغربي-الروسي في القارة الإفريقية، وتقوّي الحضور الروسي في المنطقة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (16.06.2023).

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ومن المؤشرات على إمكانية وقوع تغيير كبير في المنطقة، الاتهامات التي توجه لروسيا بدعم موجة الانقلابات في إفريقيا، وكذلك ما يظهر أنه اتفاق بين عدد من قادة الانقلاب في هذه الدول على الخروج من الجلباب الفرنسي، خصوصاً في النيجر التي تشهد مظاهرات كبيرة ضد فرنسا، وكذلك في مالي وبوركينا فاسو اللتان طردتا السفيرين الفرنسيين.

لكن حسني عبيدي، يقول إن هذه الدول حريصة على عدم التباهي بالدور الروسي حتى إن وُجد، ويقول: "دور موسكو لم يكن كبيرا في الانقلابات الأخيرة، وحجم التبادل الاقتصادي ضعيف جدا بين روسيا وهذه الدول".

الجزائر من جانبها لم تقف دون حراك. فوزير الخارجية أحمد عطاف كان قد زار هذا العام، في أوّل جولة خارجية يجريها، موريتانيا ومالي والنيجر، وهي دول رئيسية في منطقة الساحل.

كما أعلنت الجزائر عن تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، كما انضمت مؤخراً إلى الاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لأجل تقوية علاقاتها الاقتصادية مع القارة.

لكن الهاجس الأكبر في التحرّك الجزائري لا يظهر بالضرورة تنافساً مباشراً مع المغرب، إذ تعطي الجزائر أسباباً أمنية، خصوصا أنها أكبر دول إفريقيا مساحة، وتشترك في حدود واسعة مع تشاد ومالي. كما أنّ هناك مخاطر كبيرة من تحويل أجزاء كبيرة من الساحل الصحراوي إلى "بؤر تهديدات إرهابية" حسب مواقف جزائرية رسمية.

إسماعيل عزام

  • مهاجر سنغالي يعمل في مشتل مغربي

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    الاستفادة القصوى من الوضع الصعب

    تشير التقارير إلى وجود ما بين 70 ألف إلى 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، والعديد منهم وصلوا بشكل غير نظامي منذ سنوات ويخططون للعبور إلى أوروبا. لكن سياسة بروكسل المتمثلة في تشديد الحدود الخارجية جعلت من الصعب عليهم العبور. ويبدو المغرب أكثر ترحيبًا، رغم أن سياسته المتعلقة بالهجرة لا تزال غامضة. ويعاني بعض المهاجرين من الاستغلال، كما أن الاندماج في المجتمع ليس أمرًا مسلمًا به.

  • سيارة فان صغيرة على الطريق من داكار إلى الدار البيضاء

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    على طول الطريق من داكار إلى الدار البيضاء

    سيارة "فان" صغيرة في طريقها إلى المغرب تنقل البضائع والأشخاص على طول الطريق من روسو (على الحدود بين السنغال وموريتانيا) إلى نواكشوط. تغادر الحافلات الصغيرة داكار عدة مرات في الأسبوع وتسير على طول الساحل إلى الدار البيضاء، قاطعة مسافة 3000 كليومتر ذهابًا وإيابًا. يبدأ العديد من المهاجرين، بما في ذلك السنغاليون، رحلتهم إلى البحر الأبيض المتوسط من هنا أو يقومون بأعمال تجارية على طول الطريق.

  • مهاجرون سنغاليون على سطح أحد المباني

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    ظروف العمل صعبة

    عثمان دجوم مع صديق له على سطح أحد المباني في بلدية آيت عميرة جنوب أغادير. وفي الخلفية، تشير مئات الدفيئات الزراعية إلى نجاح "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول المنطقة إلى مركز للزراعة. يعمل العديد من الشباب الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى هنا مقابل حوالي 6 يورو (6.50 دولارًا) يوميًا. لا أحد تقريبًا لديه تصريح إقامة ساري المفعول، كما أن ظروف العمل صعبة.

  • عاملان سنغاليان يسيران بين أشجار الموز

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    لا أوراق، لا حماية!

    دجوم وزميله يمشيان بين أشجار الموز في إحدى الدفيئات الزراعية العملاقة. يعد العمل بدون أوراق رسمية والافتقار إلى الحماية القانونية أمرًا شائعًا في قطاعات أخرى أيضًا، مثل البناء وصيد الأسماك. هناك قدر معين من التسامح مع المهاجرين الذين انتهت مدة تأشيراتهم، ما يفيد الصناعات التي توظف أعدادا كبيرة من العمال غير المسجلين بتكلفة منخفضة.

  • A Senegalese street vendor in Marrakech shows his wares.

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    كسب لقمة العيش في مراكش

    تعد الجالية السنغالية، وهي أكبر جالية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وما زالت تكبر، منظمة بشكل جيد، خاصة في المراكز الحضرية مثل مدينة مراكش السياحية. هنا، من السهل ممارسة تجارة الشوارع (أو تجارة الأرصفة) كعمل أول - مثل هذا البائع السنغالي في ساحة جامع الفنا الشهيرة.

  • بابكر ديي، رئيس جمعية السنغاليين في المغرب (ARSEREM)، يتحدث إلى أعضاء آخرين في منطقة بمراكش

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    التضامن بين المهاجرين

    بابكر ديي، رئيس جمعية السنغاليين في المغرب (ARSEREM)، يتحدث إلى أعضاء آخرين في منطقة بمراكش. تساعد الجمعية والشبكات الدينية الأعضاء في العثور على السكن وفهم الإجراءات الإدارية والحصول على الخدمات الأساسية. الجمعية لديها 3000 عضو. تضم جماعة المريدين الصوفية السنغالية 500 عضو في مراكش وحدها.

  • الشيف السنغالي إيمار باي في مكان عمله بأحد المطاعم المغربية

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    حلم الوصول إلى أوروبا لايزال يراود كثيرين!

    بعد العمل الشاق في العديد من الوظائف ذات الأجر المنخفض في جميع أنحاء المغرب، وجد عمر باي عملًا كطاهٍ في مطعم بأغادير. يقول: "لم آت إلى المغرب للبقاء. حاولت دون جدوى الوصول إلى إسبانيا (بشكل غير منتظم بالقارب) لمدة ثلاث سنوات". وعلى الرغم من أنه أصبح الآن مهاجرًا نظاميًا في المغرب وكوّن أسرة، إلا أنه لم يتخل عن حلمه بالذهاب إلى أوروبا.

  • مركز اتصال في مراكش يعمل فيه مهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    ميزات التحدث بالفرنسية

    يعمل باباكر ديوماندي (الواقف في الصورة) منذ سنوات في مركز اتصال بمراكش. وهو الآن يقود فريقًا صغيرًا لشركة تجارية. ويعمل آلاف المهاجرين في مراكز الاتصال براتب شهري يصل إلى 55 يورو. تتعامل الشركات بشكل أساسي مع السوق الفرنسية، ما يزيد من صعوبة توظيف المغاربة، الذين ابتعدوا قليلًا عن اللغة الفرنسية التي فرضت خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي.

  • المهاجر السنغالي محمد الشيخ في موقف السيارات الخاص به

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    مواجهة العنصرية في الحياة اليومية

    يدير محمد الشيخ موقف سيارات في ضواحي مراكش. حصل على تصريح الإقامة مبكرًا لأنه تزوج من مغربية. ويقول إن المجتمع مازال لا يقبل الزواج المختلط، ولذلك يجب أن تظل مثل هذه الزيجات سرية في كثير من الأحيان. يتمتع الشيخ بعلاقة جيدة مع زبائنه، لكنه لا يزال "يواجه العديد من أشكال العنصرية"، كما يقول.

  • مهاجر سنغالي على دراجة نارية في مراكش

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    التوترات الاجتماعية والعنف

    افتتح يحيى عيدارا مطعمًا ومشروعًا تجاريًا في مراكش لاستيراد المنتجات من السنغال. ويقول إن لديه العديد من الأصدقاء المغاربة اليوم، لكن كان لديه "الكثير من الخلافات مع البائعين في الماضي". ويبلغ معدل البطالة في المغرب 13 بالمئة، بينما تصل النسبة بين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة إلى 30 بالمئة. وحيثما تكون المنافسة شرسة، تؤدي التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين في بعض الأحيان إلى العنف.

  • سوق المدينة بالدار البيضاء

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    تشجيع الاندماج

    تُلقب إحدى مناطق سوق المدينة بالدار البيضاء بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية) بسبب كثرة تجارها السنغاليين. الزيادة في أعداد المهاجرين المستقرين في المغرب دفعت الرباط إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الاندماج. منذ عام 2014، سمحت حملتا تسوية لأكثر من 50 ألف أجنبي بالحصول على تصاريح إقامة. وفي عام 2018، أطلق الاتحاد الإفريقي على المغرب لقب "البطل الإفريقي للهجرة".

  • شاب سنغالي يستمع إلى الموسيقى في الترامواي في الدار البيضاء

    مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!

    المهاجرون يحتاجون إلى المزيد من الدعم

    شاب سنغالي (في الوسط) يستمع إلى الموسيقى على الترامواي في الدار البيضاء. بين عامي 2014 و2022، خصص الاتحاد الأوروبي 2.1 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من أموال التعاون للمغرب لتعزيز حدوده وإدارة الهجرة. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني للهجرة في البلاد لا يزال يعتمد على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 ويفتقر إلى الأموال اللازمة لسياسات الاندماج. إعداد: ماركو سيمونسيلي/دافيد ليمي/م.ع.ح