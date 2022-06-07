بعد الانسحاب من أفغانستان - قدامى المحاربين الأمريكيين وخطر التطرف

لم تخلف عمليات القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق الفوضى فحسب في مناطق الحرب، بل جلب الكثير من المحاربين القدامى اضطرابات نفسية معهم، فمعدل الانتحار لدى هؤلاء الجنود الأمريكيين مرتفع بشكل ملفت للنظر. وتقول مصادر أمنية أمريكية إن من بين المحتلين لمبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 كان هناك عدد ليس بالقليل من ذوي الخبرة العسكرية.





وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن المحاربين القدامى القادمين من أفغانستان بدأوا ينضمون إلى ميليشيات بيضاء متطرفة وباتوا يشكلون اليوم أحد أكبر التهديدات على الأمن الداخلي في الولايات المتحدة. يعرض هذا الفيلم الوثائقي تداعيات الحرب على المحاربين القدامى باستخدام صور من أفغانستان ومقابلات حصرية مع المتضررين.

مواعيد البث

DW عربية

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