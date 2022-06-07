 بعد الانسحاب من أفغانستان - قدامى المحاربين الأمريكيين وخطر التطرف | تقارير جديدة | DW | 26.07.2022

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تقارير جديدة

بعد الانسحاب من أفغانستان - قدامى المحاربين الأمريكيين وخطر التطرف

انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان 2021 بتداعيات قاسية. فالعديد من المحاربين القدامى يعانون من اضطرابات نفسية. كما أن هناك ظاهرة جديرة بالملاحظة وهي التحاق بعضهم بجماعات يمينية متطرفة في الولايات المتحدة.

Afghanistan, Kabul | Rücktransport der 13 gefallenen US-Soldaten

Sendung Dokumentation Abzug aus Afghanistan

لم تخلف عمليات القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق الفوضى فحسب في مناطق الحرب، بل جلب الكثير من المحاربين القدامى اضطرابات نفسية معهم، فمعدل الانتحار لدى هؤلاء الجنود الأمريكيين مرتفع بشكل ملفت للنظر. وتقول مصادر أمنية أمريكية إن من بين المحتلين لمبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 كان هناك عدد ليس بالقليل من ذوي الخبرة العسكرية.
 

Sendung Dokumentation Abzug aus Afghanistan


وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فإن المحاربين القدامى القادمين من أفغانستان بدأوا ينضمون إلى ميليشيات بيضاء متطرفة وباتوا يشكلون اليوم أحد أكبر التهديدات على الأمن الداخلي في الولايات المتحدة. يعرض هذا الفيلم الوثائقي تداعيات الحرب على المحاربين القدامى باستخدام صور من أفغانستان ومقابلات حصرية مع المتضررين.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الخميس 01 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC
الخميس 01 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 01 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 01 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC
السبت 03 سبتمبر/أيلول 2022 – 06:15 UTC
السبت 03 سبتمبر/أيلول 2022– 10:15 UTC
السبت 03 سبتمبر/أيلول 2022– 15:15 UTC
السبت 03 سبتمبر/أيلول 2022– 23:15 UTC
الأحد 04 سبتمبر/أيلول 2022– 13:15 UTC
الأحد 04 سبتمبر/أيلول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 05 سبتمبر/أيلول 2022– 16:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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